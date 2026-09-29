Επιστολή του ΠτΔ προς τον Χριστοδουλίδη για την 66η Επέτειο Ανακήρυξης της Κύπρου σε ανεξάρτητο κράτος

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, απηύθυνε επιστολή στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, με αφορμή την 66η επέτειο ανακήρυξης της Κύπρου, σε ανεξάρτητο κράτος, μεταφέροντας ευχές για ειρήνη και πρόοδο. Στην επιστολή του, ο κ. Τασούλας τόνισε την ανάδειξη της Κύπρου σε ευημερούν κράτος και πυλώνα σταθερότητας, επιβεβαιώνοντας τη στήριξη της Ελλάδας για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση, του Κυπριακού ζητήματος.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Πολιτική

Κωνσταντίνος Τασούλας/Νίκος Χριστοδουλίδης
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας, απηύθυνε θερμά συγχαρητήρια στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκο Χριστοδουλίδη, για την 66η επέτειο ανακήρυξης της Κυπριακής Δημοκρατίας, επισημαίνοντας την ανάδειξή της, σε ευημερούν κράτος της ΕΕ και πυλώνα σταθερότητας.
  • Ο Πρόεδρος Τασούλας, σημείωσε την εξαιρετικά επιτυχημένη κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ κατά το α΄ εξάμηνο του 2026 και εξέφρασε την πεποίθηση ότι η προσεχής 4η Διακυβερνητική Σύνοδος Ελλάδας – Κύπρου, θα επιβεβαιώσει τους αδελφικούς δεσμούς.
  • Ο κ. Τασούλας υπογράμμισε την προσήλωση της Ελλάδας στην επανένωση της Μεγαλονήσου με δίκαιη, βιώσιμη και συνολική λύση, βασισμένη σε ψηφίσματα ΟΗΕ, και τη στήριξη στις προσπάθειες για επανεκκίνηση ουσιαστικών συνομιλιών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης την 1η Οκτωβρίου 2026 των 66 ετών από την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, απηύθυνε με επιστολή του προς την Α. Ε. τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκο Χριστοδουλίδη, θερμά συγχαρητήρια και ευχές για ειρήνη, πρόοδο και ευημερία, εκ μέρους του ελληνικού λαού και του ιδίου προσωπικώς.

Τασούλας για 205η επέτειο της Άλωσης – Απελευθέρωσης της Τριπολιτσάς: Αυτή την κυριαρχία σήμερα την υπερασπιζόμαστε νικηφόρα

Ο κ. Τασούλας στην επιστολή του, τόνισε ότι παρά τις βαθιές πληγές της τουρκικής εισβολής, τον εδαφικό ακρωτηριασμό και την εδώ και 52 χρόνια συνεχιζόμενη κατοχή, η Κυπριακή Δημοκρατία, αναδείχθηκε όχι μόνο σε ευημερούν κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και σε πυλώνα ειρήνης, σταθερότητας και ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Αναφερόμενος στην εξαιρετικά επιτυχημένη κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ κατά το α΄ εξάμηνο του 2026, εν μέσω μάλιστα έντονης γεωπολιτικής αστάθειας στην ευρύτερη περιοχή, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, σημείωσε ότι η επιτυχία αυτή κατέδειξε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία, είναι σε θέση να διαχειρίζεται με αποτελεσματικότητα τις πλέον σύνθετες προκλήσεις και αποστολές.

Στην Παραμυθιά ο Κωνσταντίνος Τασούλας – Εκδηλώσεις μνήμης για τους 49 εκτελεσθέντες από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής

Ακολούθως εξέφρασε την πεποίθησή του ότι η προσεχής 4η Διακυβερνητική Σύνοδος Ελλάδας – Κύπρου, θα επιβεβαιώσει τους άρρηκτους αδελφικούς δεσμούς των δύο χωρών και θα δώσει περαιτέρω ώθηση στη διαρκή εμβάθυνση της συνεργασίας τους σε ένα ευρύτατο φάσμα τομέων με αμοιβαία οφέλη.

Ο κ. Τασούλας, συνέχισε επισημαίνοντας με έμφαση την προσήλωση της Ελλάδας στον στόχο της επανένωσης της Μεγαλονήσου, μέσω της εξεύρεσης δίκαιης, βιώσιμης και συνολικής λύσης, στη βάση των σχετικών Ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο, το ευρωπαϊκό κεκτημένο και τις αρχές και αξίες της ΕΕ, προσήλωση που, όπως υπογράμμισε, θα υφίσταται όσο παραμένει ανοιχτό το Κυπριακό ζήτημα.

Τασούλας για Μαργαρίτα Παπανδρέου: «Αγάπησε βαθιά την Ελλάδα – Ενέπνευσε τη μεταρρύθμιση του οικογενειακού δικαίου»

Περαιτέρω τόνισε ότι η Ελλάδα, με ομόθυμη την υποστήριξη των πολιτικών δυνάμεων και του λαού, στηρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλει η Κύπρος για την επανεκκίνηση των ουσιαστικών συνομιλιών με στόχο μια λύση που θα απαλλάξει την Κύπρο από τα κατοχικά στρατεύματα και το αναχρονιστικό σύστημα των εγγυήσεων.

Τέλος, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, εξέφρασε τις εγκάρδιες ευχές του προς τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, για προσωπική υγεία, δύναμη και επιτυχία στο έργο του.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ