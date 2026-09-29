Κυβερνητικές πηγές για την υπόθεση Τριαντόπουλου: Σεβόμαστε απολύτως τη Δικαιοσύνη – Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας

Κυβερνητικές πηγές τονίζουν τον απόλυτο σεβασμό της κυβέρνησης στη Δικαιοσύνη αναφορικά με την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο Ειδικό Δικαστήριο για την υπόθεση του «μπαζώματος» στα Τέμπη. Επισημαίνουν ότι πρόκειται για ενδιάμεσο στάδιο και ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας, καθώς ο ίδιος ο κ. Τριαντόπουλος ζήτησε να κριθεί από τους φυσικούς του δικαστές, πιστεύοντας ότι έτσι θα δικαιωθεί.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • «Η κυβέρνηση σέβεται απολύτως τη Δικαιοσύνη» τονίζουν κυβερνητικές πηγές αναφορικά με την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο Ειδικό Δικαστήριο για την υπόθεση των Τεμπών.
  • Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι «δεν πρόκειται άλλωστε για απόφαση, αλλά για ένα ενδιάμεσο στάδιο» και πως «υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας».
  • Ο ίδιος ο κ. Τριαντόπουλος ζήτησε «να κριθεί από τους φυσικούς του δικαστές», πιστεύοντας ότι θα δικαιωθεί, με το δικαστήριο να δίνει τις τελικές απαντήσεις.

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«Η κυβέρνηση σέβεται απολύτως τη Δικαιοσύνη» τονίζουν κυβερνητικές πηγές αναφορικά με την υπόθεση του Χρήστου Τραντόπουλου, ο οποίος παραπέμπεται στο Ειδικό Δικαστήριο για την υπόθεση του «μπαζώματος» στον χώρο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.

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Οι ίδιες κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ότι «δεν πρόκειται άλλωστε για απόφαση, αλλά για ένα ενδιάμεσο στάδιο. Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας.

Όπως και να έχει, τονίζουν οι ίδιες πηγές, «ο ίδιος ο κ. Τριαντόπουλος ζήτησε από την πρώτη στιγμή να κριθεί από τους φυσικούς του δικαστές, πιστεύοντας ότι με αυτό τον τρόπο θα δικαιωθεί. Συνεπώς το δικαστήριο θα δώσει τις τελικές απαντήσεις».

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