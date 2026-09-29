Κυβερνητικές πηγές για την υπόθεση Τριαντόπουλου: Σεβόμαστε απολύτως τη Δικαιοσύνη – Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας

«Η κυβέρνηση σέβεται απολύτως τη Δικαιοσύνη» τονίζουν κυβερνητικές πηγές αναφορικά με την υπόθεση του Χρήστου Τραντόπουλου, ο οποίος παραπέμπεται στο Ειδικό Δικαστήριο για την υπόθεση του «μπαζώματος» στον χώρο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.

Οι ίδιες κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ότι «δεν πρόκειται άλλωστε για απόφαση, αλλά για ένα ενδιάμεσο στάδιο. Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας.

Όπως και να έχει, τονίζουν οι ίδιες πηγές, «ο ίδιος ο κ. Τριαντόπουλος ζήτησε από την πρώτη στιγμή να κριθεί από τους φυσικούς του δικαστές, πιστεύοντας ότι με αυτό τον τρόπο θα δικαιωθεί. Συνεπώς το δικαστήριο θα δώσει τις τελικές απαντήσεις».