Βουλή: Άρση ασυλίας για Κωνσταντοπούλου και Πολάκη – Απορρίφθηκαν τα αιτήματα για Πλεύρη και Θεοδωρικάκο

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Την άρση της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Παύλου Πολάκη αποφάσισε η Ολομέλεια της Βουλής, ενώ αντίθετα απέρριψε τα αιτήματα για την άρση της ασυλίας του Θάνου Πλεύρη και του Τάκη Θεοδωρικάκου.

Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε μετά τις σχετικές εισηγήσεις της Επιτροπής Δεοντολογίας, η οποία είχε εισηγηθεί την άρση της ασυλίας του Παύλου Πολάκη, ενώ είχε ταχθεί κατά των αντίστοιχων αιτημάτων για τους Θάνο Πλεύρη και Τάκη Θεοδωρικάκο.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών

Για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου συμμετείχαν στην ηλεκτρονική ψηφοφορία 236 βουλευτές. Υπέρ της άρσης της ασυλίας ψήφισαν 163, κατά 64, ενώ 9 δήλωσαν «παρών».

Στην ψηφοφορία για τον Παύλο Πολάκη συμμετείχαν 234 βουλευτές. Υπέρ της άρσης της ασυλίας τάχθηκαν 159, κατά 72, ενώ 3 ψήφισαν «παρών».

Διαφορετική ήταν η έκβαση στις περιπτώσεις του Θάνου Πλεύρη και του Τάκη Θεοδωρικάκου. Και στις δύο ψηφοφορίες συμμετείχαν 236 βουλευτές, με 51 να ψηφίζουν υπέρ της άρσης της ασυλίας, 168 κατά και 17 «παρών». Ως εκ τούτου, τα δύο αιτήματα απορρίφθηκαν.

Ιδιαίτερα μεγάλος ήταν ο αριθμός των επιστολικών ψήφων, οι οποίες ανήλθαν συνολικά σε 102.

Κωνσταντοπούλου: «Κατασκευασμένη ψευδομήνυση»

Σε υψηλούς τόνους κινήθηκε η Ζωή Κωνσταντοπούλου από το βήμα της Ολομέλειας, κατά τη συζήτηση του αιτήματος άρσης της ασυλίας της, το οποίο συνδέεται με μήνυση του δημοσιογράφου Πέτρου Κουσουλού για εξύβριση και συκοφαντική δυσφήμηση. Η Επιτροπή Δεοντολογίας είχε εισηγηθεί την άρση της ασυλίας της συγκεκριμένης υπόθεσης.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας χαρακτήρισε τη μήνυση «κατασκευασμένη ψευδομήνυση» και υποστήριξε ότι πρόκειται για μία ακόμη δικαστική ενέργεια σε βάρος της, την οποία ενέταξε σε αυτό που η ίδια περιέγραψε ως πρακτική μηνύσεων και αγωγών τύπου SLAPP.

Παράλληλα, συνέδεσε την υπόθεση με τις εξελίξεις γύρω από την τραγωδία των Τεμπών, υποστηρίζοντας ότι συγγενείς θυμάτων και δικηγόροι που ασχολούνται με την υπόθεση έχουν βρεθεί στο στόχαστρο.

Όπως ανέφερε, έχουν κινηθεί προκαταρκτικές έρευνες σε βάρος δικηγόρων, κατονομάζοντας μεταξύ άλλων την Καρυστιανού και τον Πάνο Ρούτσι.

«Σκεφτείτε να σου έχουν σκοτώσει το παιδί και να σε ελέγχουν επειδή ζητάς δικαίωση», ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι στόχος είναι να «απενεργοποιηθούν» τόσο οι οικογένειες όσο και οι νομικοί εκπρόσωποί τους.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ότι και η ίδια έχει καταθέσει μήνυση εναντίον του δημοσιογράφου, καθώς και κατά κυβερνητικών στελεχών. Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ Μακάριο Λαζαρίδη και στον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη.

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε από το βήμα της Βουλής, η σχετική δικογραφία έχει διαβιβαστεί στη Βουλή από τις 3 Ιουνίου 2026. Η ίδια κατέθεσε το σχετικό έγγραφο στα πρακτικά, υποστηρίζοντας ότι η κοινοβουλευτική διαδικασία για τη συγκεκριμένη υπόθεση δεν έχει προχωρήσει.

Στο πλαίσιο της επίθεσής της υποστήριξε ότι η μήνυση εναντίον της αποτελεί μέρος ευρύτερης επιχείρησης πολιτικής και προσωπικής στοχοποίησής της, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι πρόκειται για «κατασκευασμένη ψευδομήνυση κατ’ εντολήν του συστήματος Μητσοτάκη, Γεωργιάδη και λοιπών αντιδημοκρατικών δυνάμεων».

Οι συγκεκριμένες αναφορές αποτελούν πολιτικούς ισχυρισμούς της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Η αναφορά στην υπόθεση Τριαντόπουλου

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αναφέρθηκε και στην υπόθεση του Χρήστου Τριαντόπουλου, κάνοντας λόγο από το βήμα της Βουλής για έκδοση βουλεύματος παραπομπής του πρώην υφυπουργού.

Όπως ανέφερε, η παραπομπή αφορά πλημμέλημα, ενώ υποστήριξε ότι η δικαστική διερεύνηση θα συνεχιστεί και σε άλλες κατευθύνσεις.

«Δεν θα αργήσει και το κακούργημα», είπε, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι μέσα στη Δικαιοσύνη υπάρχουν λειτουργοί που, όπως ανέφερε, «αντιστέκονται και αντέχουν και μιλάνε».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε ακόμη σε δικαστική απόφαση στη Λάρισα για άρση του απορρήτου των επικοινωνιών στην υπόθεση των Τεμπών, χαρακτηρίζοντάς την «κορυφαία ανακριτική πράξη».

Κατά την ίδια, το συγκεκριμένο μέτρο ζητούσαν εδώ και καιρό γονείς και συγγενείς θυμάτων και θα έπρεπε να είχε πραγματοποιηθεί νωρίτερα στο πλαίσιο της ανάκρισης.

Πολάκης: «Δεν προσκυνάω»

Στο ίδιο υψηλό επίπεδο έντασης κινήθηκε και η παρέμβαση του Παύλου Πολάκη, η ασυλία του οποίου ήρθη μετά από μήνυση του Σταμάτη Πουλή.

Ο βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επιτέθηκε στο πρώην στέλεχος του ΚΕΕΛΠΝΟ, υποστηρίζοντας ότι από το 2018 έχει καταθέσει επανειλημμένα μηνύσεις εναντίον του.

Ο Παύλος Πολάκης υποστήριξε ότι η νεότερη μήνυση αφορά όσα είπε κατά την απολογία του σε προηγούμενη δικαστική διαδικασία και αμφισβήτησε τη βασιμότητα των αιτιάσεων που διατυπώθηκαν εναντίον του.

«Νομίζουν ότι με το να μου κάνουν μηνύσεις θα προσκυνήσω. Όχι ρε, εγώ δεν προσκυνάω», δήλωσε από το βήμα της Βουλής.

Οι καταγγελίες για το ΚΕΕΛΠΝΟ

Μεγάλο μέρος της ομιλίας του Παύλου Πολάκη αφορούσε τις παλαιότερες καταγγελίες του για την υπόθεση του ΚΕΕΛΠΝΟ και ειδικότερα ζητήματα που συνδέονται με προσλήψεις και οικονομικές συναλλαγές.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η μήνυση του Σταμάτη Πουλή αφορά ισχυρισμούς που διατύπωσε κατά τη διάρκεια της απολογίας του και επανέφερε στο Κοινοβούλιο τις καταγγελίες του σχετικά με χρηματικά ποσά που, όπως είπε, μεταφέρθηκαν από λογαριασμούς του ΚΕΕΛΠΝΟ σε προσωπικό λογαριασμό του Σταμάτη Πουλή.

Αναφέρθηκε επίσης σε παραστατικά που, κατά τον ίδιο, χρησιμοποιήθηκαν για τη δικαιολόγηση των συγκεκριμένων ποσών και επικαλέστηκε πορίσματα ελεγκτικών αρχών.

Οι αναφορές αυτές αποτελούν τους ισχυρισμούς του Παύλου Πολάκη και συνδέονται με τις δικαστικές αντιπαραθέσεις που έχουν προηγηθεί για την υπόθεση του ΚΕΕΛΠΝΟ.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ άσκησε παράλληλα έντονη κριτική στις δικαστικές εξελίξεις, χρησιμοποιώντας τον όρο «δικαστικό παρακράτος» και υποστηρίζοντας ότι οι μηνύσεις δεν πρόκειται να τον αποτρέψουν από το να επαναλαμβάνει όσα υποστηρίζει για την υπόθεση.

Στο στόχαστρο και ο Άδωνις Γεωργιάδης

Ο Παύλος Πολάκης συνέδεσε στην ομιλία του τον Σταμάτη Πουλή με τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, αναφερόμενος στον διορισμό του πρώτου ως άμισθου ειδικού συμβούλου και στις αρμοδιότητες που, όπως είπε, του είχαν ανατεθεί σε σχέση με έργα του Ταμείου Ανάκαμψης.

«Αυτός είναι το παλικάρι του Γεωργιάδη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε σε συγγενικά πρόσωπα του Σταμάτη Πουλή, μεταξύ των οποίων την Κωνσταντίνα Θεοφιλάτου και τον Γιώργο Δρόση, και έθεσε ζήτημα πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων, επικαλούμενος τις επαγγελματικές και επιχειρηματικές τους δραστηριότητες.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι υπάρχει σύνδεση μεταξύ προσώπων που κατέχουν θέσεις ή έχουν αρμοδιότητες σχετικές με δημόσια έργα και χρηματοδοτήσεις και εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον κατασκευαστικό τομέα.

«Έχεις σύμβουλο για το Ταμείο Ανάκαμψης, ο οποίος είναι μέτοχος κατασκευαστικής. Και αυτό το πράγμα δεν είναι σύγκρουση συμφερόντων;», ανέφερε, επεκτείνοντας την κριτική του προς την κυβέρνηση.