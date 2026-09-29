Ηράκλειο: Προσωρινά κρατούμενος ο 40χρονος stalker – Παραδέχθηκε ότι παρακολουθούσε μία γυναίκα

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 40χρονος άνδρας που συνελήφθη την περασμένη Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026 , από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, κατηγορούμενος- μεταξύ άλλων- για πορνογραφία ανηλίκων, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και απειλή. Σύμφωνα με τον συνήγορο υπεράσπισής του, ο κατηγορούμενος στην απολογία του παραδέχθηκε μόνο τη μία από τις πράξεις που του αποδίδονται.

«Ο κατηγορούμενος έχει αποδεχθεί την παρακολούθηση της μίας μόνο γυναίκας και όχι των λοιπών δύο. Εκεί δηλαδή που συνελήφθη. Ωστόσο ισχυρίστηκε ότι ήταν μόνο παρακολούθηση που δεν συνδυάστηκε από καμία ασελγή πράξη. Σε ότι αφορά τις άλλες παθούσες, ο ίδιος ανέφερε, ότι δεν είχε πάει ποτέ στον τόπο κατοικίας τους, ούτε τις έχει δει , ούτε τις γνωρίζει» ανέφερε σε δηλώσεις του ο συνήγορός του, ο οποίος πρόσθεσε ότι για την περίπτωση της γυναίκας την οποία παραδέχθηκε ότι παρακολουθούσε «ήταν κάτι που όπως ισχυρίστηκε ο ίδιος, τον ξεπερνούσε και δεν μπορούσε να τον ελέγξει». Όσον αφορά τα βίντεο με την παιδική πορνογραφία, παραδέχθηκε πως κατέβαζε βίντεο από το «dark web», αλλά πως αυτά που κατέβαζε «πίστευε ότι περιείχαν υλικό μόνο με ενήλικες» και πως το υλικό με τα ανήλικα εξέφρασε την άποψη ότι «του φυτεύτηκαν από κακόβουλο λογισμικό».

Πάντως, σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για κακουργηματικές και πλημμεληματικές πράξεις μεταξύ των οποίων πορνογραφία ανηλίκων, βία κατά υπαλλήλων, προσβολή γενετήσια αξιοπρέπειας, σωματική βλάβη, διατάραξη οικιακής ειρήνης κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, απειλή με τη μορφή παρακολούθησης, παραβίαση του νόμου σχετικά με την επεξεργασία, χρήση ή κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων, όπως και παράνομη κατοχή όπλου. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 40χρονος φέρεται να προέβαινε, από τις 14 Ιουνίου έως και τις 25 Σεπτεμβρίου 2026, σε πράξεις παρακολούθησης, απειλής και προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος τουλάχιστον τριών γυναικών, ηλικίας 18, 20 και 25 ετών.