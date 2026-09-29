Τηλεθέαση (28/9): Ποιες εκπομπές ξεχώρισαν το πρωί της Δευτέρας;

Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, οι εκπομπές της πρωινής ζώνης έδωσαν μια δυνατή μάχη για την τηλεθέαση, με τα νούμερα να δείχνουν τις επιδόσεις τους τόσο στο γενικό όσο και στο δυναμικό κοινό.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Τηλεθέαση
Φωτογραφία: Unsplash.com
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, οι εκπομπές της πρωινής ζώνης έδωσαν μία δυνατή μάχη για την τηλεθέαση, κάτι που φάνηκε και από τα νούμερα.
  • Στο γενικό κοινό, η εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» ξεχώρισε στη ζώνη 5-10 με 21,8%.
  • Στο δυναμικό κοινό, το «Χαμογέλα και Πάλι!» πρωταγωνίστησε στη ζώνη 10-1 με 13,4%.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, οι εκπομπές της πρωινής ζώνης έδωσαν μία δυνατή μάχη για την τηλεθέαση, κάτι που φάνηκε και από τα νούμερα.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Ζώνη 5-10

  1. MEGA – Κοινωνία Ώρα MEGA 21,8%
  2. ΣΚΑΪ – Σήμερα 19,5%
  3. ΣΚΑΪ – Πρώτη Εικόνα 13,7%
  4. OPEN – Ώρα Ελλάδος 12,1%
  5. ALPHA – Happy Day 10%
  6. ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 6,9%
  7. ΕΡΤNEWS – Συνδέσεις 6,9%
  8. ΕΡΤ1 – Νωρίς-Νωρίς 3,4%

Ζώνη 10-1

  1. ΣΚΑΪ – Αταίριαστοι 18%
  2. ΣΚΑΪ – Live You 13,9%
  3. ΑΝΤ1 – Το Πρωινό 13,8%
  4. MEGA – Χαμογέλα και Πάλι! 11,5%
  5. OPEN – 10 Παντού 10,5%
  6. ALPHA – Super Κατερίνα 8,7%
  7. STAR – Πρώτος Καφές με τη Ζήνα 6%
  8. STAR – Stars System 4%
  9. ΕΡΤNEWS – Newsroom 3,3%
  10. ΕΡΤ1 – Πρωίαν Σε Είδον 3%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

Ζώνη 5-10

  1. MEGA – Κοινωνία Ώρα MEGA 15,7%
  2. OPEN – Ώρα Ελλάδος 11,3%
  3. ΣΚΑΪ – Σήμερα 11,1%
  4. ALPHA – Happy Day 8,9%
  5. ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 8%
  6. ΕΡΤNEWS – Συνδέσεις 7,3%
  7. ΣΚΑΪ – Πρώτη Εικόνα 6,8%
  8. ΕΡΤ1 – Νωρίς-Νωρίς 3,3%

Ζώνη 10-1

  1. MEGA – Χαμογέλα και Πάλι! 13,4%
  2. ΣΚΑΪ – Αταίριαστοι 11,6%
  3. ΑΝΤ1 – Το Πρωινό 10,3%
  4. ΣΚΑΪ – Live You 9,8%
  5. ALPHA – Super Κατερίνα 7,2%
  6. OPEN – 10 Παντού 5,8%
  7. STAR – Πρώτος Καφές με τη Ζήνα 5,4%
  8. STAR – Stars System 3,3%
  9. ΕΡΤ1 – Πρωίαν Σε Είδον 2,6%
  10. ΕΡΤNEWS – Newsroom 0,5%
Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ