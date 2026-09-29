Τηλεθέαση (28/9): Ποιες εκπομπές ξεχώρισαν το πρωί της Δευτέρας;

Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, οι εκπομπές της πρωινής ζώνης έδωσαν μια δυνατή μάχη για την τηλεθέαση, με τα νούμερα να δείχνουν τις επιδόσεις τους τόσο στο γενικό όσο και στο δυναμικό κοινό.