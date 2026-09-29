Τηλεθέαση (28/9): Ποιες εκπομπές ξεχώρισαν το πρωί της Δευτέρας;

Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, οι εκπομπές της πρωινής ζώνης έδωσαν μία δυνατή μάχη για την τηλεθέαση, κάτι που φάνηκε και από τα νούμερα.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
Ζώνη 5-10
- MEGA – Κοινωνία Ώρα MEGA 21,8%
- ΣΚΑΪ – Σήμερα 19,5%
- ΣΚΑΪ – Πρώτη Εικόνα 13,7%
- OPEN – Ώρα Ελλάδος 12,1%
- ALPHA – Happy Day 10%
- ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 6,9%
- ΕΡΤNEWS – Συνδέσεις 6,9%
- ΕΡΤ1 – Νωρίς-Νωρίς 3,4%
Ζώνη 10-1
- ΣΚΑΪ – Αταίριαστοι 18%
- ΣΚΑΪ – Live You 13,9%
- ΑΝΤ1 – Το Πρωινό 13,8%
- MEGA – Χαμογέλα και Πάλι! 11,5%
- OPEN – 10 Παντού 10,5%
- ALPHA – Super Κατερίνα 8,7%
- STAR – Πρώτος Καφές με τη Ζήνα 6%
- STAR – Stars System 4%
- ΕΡΤNEWS – Newsroom 3,3%
- ΕΡΤ1 – Πρωίαν Σε Είδον 3%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
Ζώνη 5-10
- MEGA – Κοινωνία Ώρα MEGA 15,7%
- OPEN – Ώρα Ελλάδος 11,3%
- ΣΚΑΪ – Σήμερα 11,1%
- ALPHA – Happy Day 8,9%
- ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 8%
- ΕΡΤNEWS – Συνδέσεις 7,3%
- ΣΚΑΪ – Πρώτη Εικόνα 6,8%
- ΕΡΤ1 – Νωρίς-Νωρίς 3,3%
Ζώνη 10-1
- MEGA – Χαμογέλα και Πάλι! 13,4%
- ΣΚΑΪ – Αταίριαστοι 11,6%
- ΑΝΤ1 – Το Πρωινό 10,3%
- ΣΚΑΪ – Live You 9,8%
- ALPHA – Super Κατερίνα 7,2%
- OPEN – 10 Παντού 5,8%
- STAR – Πρώτος Καφές με τη Ζήνα 5,4%
- STAR – Stars System 3,3%
- ΕΡΤ1 – Πρωίαν Σε Είδον 2,6%
- ΕΡΤNEWS – Newsroom 0,5%