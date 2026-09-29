Οι αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (29/9) – Πού θα δείτε το ματς του Ολυμπιακού με την Ζαλγκίρις

Πλούσιο είναι το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026, με αναμετρήσεις από EuroLeague, EuroCup, UEFA Nations League, βόλεϊ και τένις. Το ενδιαφέρον στρέφεται στο Ζαλγκίρις Κάουνας – Ολυμπιακός, που αρχίζει στις 20:00 και μεταδίδεται από το Novasports Prime. Media & Τηλεοπτικά Νέα