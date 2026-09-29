Οι αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (29/9) – Πού θα δείτε το ματς του Ολυμπιακού με την Ζαλγκίρις

Πλούσιο είναι το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026, με αναμετρήσεις από EuroLeague, EuroCup, UEFA Nations League, βόλεϊ και τένις. Το ενδιαφέρον στρέφεται στο Ζαλγκίρις Κάουνας – Ολυμπιακός, που αρχίζει στις 20:00 και μεταδίδεται από το Novasports Prime.

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Αθλητικές μεταδόσεις
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το ματς Ζαλγκίρις Κάουνας – Ολυμπιακός για τη EuroLeague ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
  • Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πλήθος αναμετρήσεων για τη EuroLeague, με σημαντικά παιχνίδια όπως Αναντολού Εφές – Ρεάλ Μαδρίτης και Φενέρμπαχτσε – Μπάγερν Μονάχου.
  • Επιπλέον, ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις του UEFA Nations League, με την Τσεχία να υποδέχεται την Αγγλία και την Ισπανία να αντιμετωπίζει την Κροατία.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Το ματς Ζαλγκίρις Κάουνας – Ολυμπιακός για τη EuroLeague ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (29/9/2026):

14:00 Magenta Sport 6 Ουµπέρ Χούρκατς – Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς Φόκινα Τσενγκντού

14:30 Magenta Sport 5 Ντανιίλ Μεντβέντεφ – Αντρέι Ρούμπλεφ Χανγκτσόου

17:00 Novasports 5HD USK Πράγας – Αθηναϊκός aΘens cup

17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Γαλατασαράι – ΠΑΟΚ Βόλεϊ

19:00 Novasports Extra 1 Φινλανδία – Λευκορωσία UEFA Nations League

19:00 Novasports Start Ντουμπάι – Μπαρτσελόνα EuroLeague

19:00 Novasports 3HD Μολδαβία – Νήσοι Φερόες UEFA Nations League

20:00 Novasports Prime Ζαλγκίρις Κάουνας – Ολυμπιακός EuroLeague

20:00 Novasports 5HD Αναντολού Εφές – Ρεάλ Μαδρίτης EuroLeague

20:00 Novasports 2HD Ερυθρός Αστέρας – Χάποελ Τελ Αβίβ EuroLeague

20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Βάκιφμπανκ – Πανιώνιος ΓΣΣ Βόλεϊ

20:45 Novasports 6HD Φενέρμπαχτσε – Μπάγερν Μονάχου EuroLeague

21:00 Novasports 4HD Λε Μαν – Άρης EuroCup

21:30 Novasports Extra 4 Αρμάνι Μιλάνο – Βίρτους Μπολόνια EuroLeague

21:30 Novasports 3HD Βαλένθια – Μπασκόνια EuroLeague

21:45 Novasports Premier League Τσεχία – Αγγλία UEFA Nations League

21:45 Novasports Extra 3 Άγιος Μαρίνος – Αλβανία UEFA Nations League

21:45 Novasports Extra 2 Σλοβενία – Βόρεια Μακεδονία UEFA Nations League

21:45 Novasports Extra 1 Ισπανία – Κροατία UEFA Nations League

21:45 Novasports Start Βουλγαρία – Εσθονία UEFA Nations League

21:45 Novasports News Σκωτία – Ελβετία UEFA Nations League

21:45 Novasports 5HD Παρί – Παρτίζαν EuroLeague

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