Φονικό καψόνι: Δύο χρόνια χωρίς δικαίωση

Νέα πυρά για τις μεγάλες καθυστερήσεις της Δικαιοσύνης στην υπόθεση του θανάτου του 21χρονου καταδρομέα Αλέξανδρου Κετίκογλου, που έχασε τη ζωή του το 2024, εξαπολύουν οι γονείς του.

Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

«Δεν εγκαταλείπουμε το παιδί μας. Στην υπόθεση του νεκρού γιου μας Αλέξανδρου, η Δικαιοσύνη έχει σταθεί πολύ κατώτερη των περιστάσεων. Πλέον διαπιστώνουμε ότι, πέραν αυτού, είναι και δύο μέτρων και δύο σταθμών», δηλώνουν στη Realnews οι γονείς του 21χρονου καταδρομέα Αλέξανδρου Κετίκογλου, που έχασε τη ζωή του στις 29 Νοεμβρίου 2024 κατά τη διάρκεια εκπαίδευσης, επισημαίνοντας ότι εξακολουθούν να ζητούν αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία από πρόθεση.

«Το μόνο που επιθυμούμε είναι να κάνει τη δουλειά της η Δικαιοσύνη. Ο εκπαιδευτής-φονιάς του γιου μας παραμένει στο απυρόβλητο και μάλιστα κρίθηκε άξιος και εξακολουθεί να είναι εργαζόμενος», προσθέτουν οι γονείς μέσω του συνηγόρου τους, Αναστάσιου Μακρή. Σχεδόν 2 χρόνια έχουν περάσει από τον θάνατο του νεαρού στρατιωτικού και η υπόθεση ακόμα δεν έχει οδηγηθεί στις δικαστικές αίθουσες, ενώ, όπως επισημαίνει ο δικηγόρος της οικογένειας, έπειτα από συνεχείς ενέργειες του γραφείου του, οι κατηγορούμενοι πλέον ανέρχονται σε 3, καθώς, εκτός από τον εκπαιδευτή, κατηγορίες έχουν απαγγελθεί και σε 2 ακόμα αξιωματικούς του Στρατού.

Όπως αναφέρει, 2 εξ αυτών παραπέμπονται για θανατηφόρο έκθεση, ενώ 1 για παραβίαση στρατιωτικής εντολής. Παράλληλα, σύμφωνα με τον ίδιο, προέκυψαν ενδείξεις τέλεσης του αδικήματος της ψευδορκίας για ακόμη 1 ανώτερο στέλεχος του Πολεμικού Ναυτικού, με αφορμή την υπόθεση. «Για εμάς, απολύτως εσφαλμένα και ακατανόητα δεν αναβαθμίστηκε η κατηγορία στην ορθή ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, παρά την απόλυτη στοιχειοθέτησή της βάσει του αποδεικτικού υλικού», αναφέρει χαρακτηριστικά ο δικηγόρος των γονέων του άτυχου στρατιωτικού, σημειώνοντας ότι πλέον η υπόθεση οδηγείται στο ακροατήριο τους επόμενους μήνες.

Ο ίδιος υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι ακόμη και σε αυτό το στάδιο υπάρχει περιθώριο για αλλαγή της κατηγορίας, καλώντας την ελληνική Δικαιοσύνη να αντιμετωπίσει την υπόθεση «με τη δέουσα σοβαρότητα και τον δέοντα σεβασμό στη μνήμη του αδικοχαμένου Αλέξανδρου».

Με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, οι γονείς του Αλέξανδρου, Θεόφιλος Κετίκογλου και Αλεξία Ροπόκη, εκφράζουν αρχικά τα συλλυπητήριά τους στην οικογένεια του δημοφιλούς τραγουδιστή, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «βιώνουμε τον πόνο τους απόλυτα. Είμαστε στη θέση τους». Στη συνέχεια, ωστόσο, θέτουν σειρά ερωτημάτων για την ποινική αντιμετώπιση της υπόθεσης, υποστηρίζοντας ότι τους προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση η ταχύτητα με την οποία κινήθηκαν οι αρμόδιες Αρχές. Όπως αναφέρουν, μετά το σχετικό αίτημα της οικογένειας του τραγουδιστή, η Δικαιοσύνη προχώρησε στην αναβάθμιση της κατηγορίας από θανατηφόρο έκθεση σε ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, ενώ ακολούθησε και η προφυλάκιση των φερόμενων ως δραστών.

Οι γονείς του Αλέξανδρου συγκρίνουν αυτή την εξέλιξη με την υπόθεση του γιου τους, υποστηρίζοντας ότι επί σχεδόν 2 χρόνια δεν υπήρξαν αντίστοιχα «αντανακλαστικά». Όπως αναφέρουν, παρά τα στοιχεία που, κατά την άποψή τους, αποδεικνύουν ότι ο θάνατος του 21χρονου ήταν αποτέλεσμα εγκληματικής ενέργειας, η κατηγορία εξακολουθεί να παραμένει αυτή της θανατηφόρου έκθεσης. Μάλιστα, επικαλούνται τη φράση που, όπως υποστηρίζουν, είχε απευθύνει ο εκπαιδευτής στον γιο τους πριν από τον θάνατό του: «Μόνο νεκρό θα σε βγάλω από εδώ μέσα σήμερα!», την οποία χαρακτηρίζουν ως «δηλωμένη πρόθεση του δολοφόνου».

Αντιπαραβάλλοντας τα παραπάνω με όσα συνέβησαν στην υπόθεση του Αλέξανδρου, υποστηρίζουν ότι το υπουργείο παρέμεινε «απόν», ενώ σημειώνουν πως το πειθαρχικό όργανο του Πολεμικού Ναυτικού έκρινε ότι όλα έγιναν σύμφωνα με τους προβλεπόμενους κανόνες. Παράλληλα, καταγγέλλουν ότι ο εκπαιδευτής του γιου τους, τον οποίο χαρακτηρίζουν «εκπαιδευτή-φονιά», όχι μόνο δεν αντιμετώπισε συνέπειες, αλλά κρίθηκε «άξιος» και εξακολουθεί να εργάζεται. Κλείνοντας, οι γονείς επαναλαμβάνουν την κριτική που έχουν ασκήσει όλο το προηγούμενο διάστημα για τον χειρισμό της υπόθεσης του γιου τους από τη Δικαιοσύνη, υποστηρίζοντας ότι μέχρι σήμερα «στάθηκε πολύ κατώτερη των περιστάσεων».

Την ίδια ώρα, οι γονείς του 21χρονου Αλέξανδρου στρέφουν την προσοχή στις συνθήκες που επικρατούσαν κατά την εκπαίδευσή του στη Σχολή Υποβρυχίων Καταστροφών, στο Ναυτικό Οχυρό Σκαραμαγκά, κάνοντας λόγο για πρακτικές που περιγράφονται ως «καψόνια». Όπως αναφέρουν, το κρίσιμο ζήτημα δεν είναι μόνο το ιατρικό αίτιο του θανάτου του, αλλά κυρίως όσα προηγήθηκαν και ενδέχεται να συνδέονται με την κατάσταση στην οποία βρέθηκε ο 21χρονος. «Κανείς δεν αμφισβητεί το ιατρικό αίτιο του θανάτου. Το κρίσιμο ερώτημα είναι τι οδήγησε σε αυτό», τονίζουν οι γονείς του Αλέξανδρου, επισημαίνοντας ότι τα μέχρι στιγμής στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους παραπέμπουν στις συνθήκες εκπαίδευσης και ειδικότερα σε πρακτικές που χαρακτηρίζουν ως «καψόνια».