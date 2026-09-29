Μενέλαος Κυρλίδης στο enikos.gr: «Ο Βασίλης Καΐλας βούρκωνε στα γυρίσματα της ταινίας για τη ζωή του»

Ο γνωστός κινηματογραφιστής και σκηνοθέτης της βιογραφικής ταινίας του Βασίλη Καΐλα, Μενέλαος Κυρλίδης μιλά στο enikos.gr για την “επιστροφή” του ηθοποιού στη μεγάλη οθόνη παρουσιάζοντας τη ζωή του από την ηλικία των τεσσάρων ετών που εμφανίστηκε στον κινηματογράφο μέχρι σήμερα.

Της Νάντιας Ρηγάτου

Ολοκληρώθηκε πριν λίγες μέρες το μοντάζ της ταινίας-ντοκιμαντέρ για τη ζωή του Βασίλη Καΐλα με τίτλο «Ένα παιδί μετράει τα πλάνα» σε ιδέα και σκηνοθεσία του Μενέλαου Κυρλίδη.

Κατά τη διάρκεια της ταινίας ο λατρεμένος Βασιλάκης του ελληνικού κινηματογράφου αφηγείται τη ζωή του ενώ επισκέπτεται μετά από πολλά χρόνια χώρους που έχουμε δει στις ταινίες και θυμάται το παρελθόν.

Σε επικοινωνία με τον σκηνοθέτη της ταινίας Μενέλαο Κυρλίδη μας αποκάλυψε:

«Έκανα στον Βασίλη Καΐλα την πρόταση να του κάνω τη βιογραφία του και δέχθηκε. Αυτό συνέβη πριν 2-2,5 χρόνια. Άρχισα σιγά σιγά να βλέπω τους χώρους που θα μπορούσε να μιλήσει αυτός ο άνθρωπος και φυσικά άρχισα να τον γνωρίζω καλύτερα. Κάναμε δέκα συνολικά γυρίσματα τα οποία και τελείωσαν πέρυσι τον Ιούνιο. Πέντε γυρίσματα με τον Καΐλα και πέντε άλλων ομιλητών για τον Καΐλα. Συνολικά είναι 50 λεπτά η ταινία αυτή. Αυτός που μας ταξιδεύει σε όλη την ταινία είναι ο ίδιος ο Βασίλης Καΐλας. Τον βλέπουμε να μας μιλάει για την οικογένειά του, τον πατέρα του, τη μητέρα του, τη γυναίκα του, την κόρη του, τον κινηματογράφο φυσικά αλλά και τη ζωή του μετά τις ταινίες… Τον υποδύεται ένα παιδί σε μικρή ηλικία ενώ στη συνέχεια αναλαμβάνει ο ίδιος. Η ταινία αυτή θα παρουσιαστεί στο Φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης τον Μάρτιο και μετά βλέπουμε την πορεία της.»

Για τις ανάγκες της ταινίας πραγματοποιήθηκε επίσκεψη σε χώρους που γυρίστηκαν οι ελληνικές ταινίες, κάτι που όπως μας είπε ο κ. Μενέλαος Κυρλίδης προκάλεσε πολλές φορές συγκίνηση στον ηθοποιό.

«Ο Βασίλης μιλάει για τη ζωή του σε διάφορους χώρους με τον πιο σημαντικό το ανενεργό σήμερα κτίριο της Φίνος Φιλμ. Εκεί που έκανε την πρώτη του ταινία. Ήταν “Το τελευταίο ψέμα”. Τον βλέπουμε να περιφέρεται μέσα στην εταιρία όπως είναι σήμερα που δεν έχει ούτε ρεύμα αλλά μας ξεναγεί στο χώρο και δείχνει τα μηχανήματα, το γραφείο του Φίνου και μιλά για τα ιερά «τέρατα» που πέρασαν από εκεί….Κάναμε και εξωτερικά γυρίσματα και μάλιστα πήγαμε στο χώρο που έκανε το πρώτο του γύρισμα για την ταινία “Ο λουστράκος” όπου και κάναμε ένα τρέιλερ εκεί. Συγκινήθηκε κατά τη διάρκεια κάποιων σκηνών, έκλαιγε, πολλές φορές τον είδα να βουρκώνει. Ο Βασίλης σήμερα είναι 73 ετών, έχει αποσυρθεί από τα καλλιτεχνικά δρώμενα και ασχολείται με την οικογένειά του. Αυτή η ταινία είναι ένα ταξίδι στο παρελθόν γεμάτο μνήμες και συναισθήματα για όλους.»

Δείτε το τρέιλερ της ταινίας “Ένα παιδί μετράει πλάνα”