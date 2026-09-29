Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 18χρονου στην Εγνατία για παράνομη μεταφορά αλλοδαπών

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Στη σύλληψη ενός 18χρονου υπηκόου Πακιστάν προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, με την κατηγορία της παράνομης μεταφοράς αλλοδαπών, που δεν διέθεταν τα απαραίτητα έγγραφα για τη νόμιμη παραμονή τους, στη χώρα.

Ανέπτυξε ταχύτητα για να αποφύγει τον έλεγχο

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (28/9), όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 18χρονος, εντοπίστηκε να κινείται στην Εγνατία Οδό.

Σύμφωνα με το voria.gr, στο ύψος του κόμβου Βαγιοχωρίου, ο οδηγός φέρεται να ανέπτυξε ταχύτητα, προκειμένου να αποφύγει επικείμενο αστυνομικό έλεγχο. Οι αστυνομικοί κατάφεραν τελικά να ακινητοποιήσουν το όχημα και προχώρησαν σε έλεγχο.

Τρεις από τους επιβαίνοντες βρίσκονταν στον χώρο των αποσκευών

Κατά την έρευνα διαπιστώθηκε ότι στο αυτοκίνητο μεταφέρονταν άτομα που δεν διέθεταν ταξιδιωτικά έγγραφα. Μεταξύ αυτών βρίσκονταν και τρεις υπήκοοι Πακιστάν, οι οποίοι είχαν τοποθετηθεί στον χώρο των αποσκευών του οχήματος.

Ο 18χρονος ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη, παρά την αντίσταση που, σύμφωνα με την Αστυνομία, προέβαλε κατά τη διάρκεια της σύλληψής του.

Δεν διέθετε άδεια οδήγησης

Από την περαιτέρω έρευνα των αστυνομικών αρχών προέκυψε, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ότι ο νεαρός οδηγούσε χωρίς να διαθέτει άδεια ικανότητας οδήγησης.

Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης κατασχέθηκαν το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά, το χρηματικό ποσό των 150 ευρώ, καθώς και δύο κινητά τηλέφωνα. Ο 18χρονος οδηγείται στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Μυγδονίας.