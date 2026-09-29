Μαρία Καρυστιανού: Ο Άδωνις Γεωργιάδης προσπαθεί να με τρομοκρατήσει

Για ευθεία επίθεση σε βάρος της, που δεν έχει καμία νομική ισχύ, έκανε λόγο η Μαρία Καρυστιανού αναφορικά με τις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη και της Ματίνας Παγώνη, τονίζοντας πως δεν έχει λάβει καμία ενημέρωση για έλεγχο.

Μιλώντας στην εκπομπή «Επόμενη Στάση-Ενημέρωση» του 102fm και τους δημοσιογράφους, Έφη Τσαμπάζη και Βασίλη Πεκλάρη, η πρόεδρος του κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», Μαρία Καρυστιανού, είπε πως «και ο κύριος Γεωργιάδης και η κυρία Παγώνη κάνουν πολιτική. Είναι 100% πολιτική. Και τα Τέμπη και ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι πολιτική».

«Εγώ δεν έλαβα καμία ενημέρωση για έλεγχο. Ο υπουργός Υγείας προσπαθεί να με τρομοκρατήσει. Χωρίς να έχει γίνει ενημέρωση σε εμένα, να λέει δημόσια ότι θα γίνει έλεγχος», τόνισε και συμπλήρωσε: «Δεν έχω κανένα πρόβλημα να έρθει και να με ελέγξει κάποιος. Άλλο αυτό και άλλο να βγαίνουν άνθρωποι που είναι σε θεσμικές θέσεις και να προσβάλλουν κάποιους, ενώ ξέρουν ότι είναι νομικά καλυμμένοι. Είναι λάθη ανεπίτρεπτα για τον υπουργό Υγείας».

Σύμφωνα με την ίδια, μηχανήματα βιοανάδρασης υπάρχουν παντού, σε Ελλάδα και Αμερική, δεν χρειάζονται άδεια, μπορεί να τα πάρει και ένας ιδιώτης, ενώ σημείωσε ότι ο υπουργός Υγείας ξεκίνησε τους ελέγχους μετά τον θάνατο του Μαζωνάκη όχι από τα ιατρικά μηχανήματα που είναι σε χώρους που θα πρέπει να πληρούν προδιαγραφές και έχουν κινδύνους για τη ζωή, αλλά από το μηχάνημα βιοανάδρασης, το οποίο μπορεί κανείς να το πάρει και στο σπίτι του.

«Έχουμε μία χώρα μπάχαλο»

«Είναι τραγικό. Έχουμε μια χώρα-μπάχαλο. Στα ιατρεία γίνεται ό,τι θέλει ο καθένας και δεν είναι μόνο η πλασμαφαίρεση. Και ένας που δεν έχει μπάρμπα στην Κορώνη χρειάζεται να κάνει και έναν χρόνο να πάρει άδεια και ένας που έχει να πάρει αμέσως», τόνισε η κα Καρυστιανού.

Όπως υπογράμμισε στη συνέχεια, «ο κύριος Γεωργιάδης προσπαθεί να πετάξει λάσπη στο όνομά μου, γιατί έτσι απομακρύνει τη σκέψη του κόσμου από το πραγματικό γεγονός που είναι το ότι είναι ένας πολιτικός άσχετος με την υγεία. Ο κύριος Πατούλης που δίνει άδεια στα δικά του κέντρα ευεξίας ποιος τον ελέγχει; Και τον κάθε κύριο Πατούλη. Είναι πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου και αδειοδοτεί τον εαυτό του;».

Η πρόεδρος του κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», αναφέρθηκε στην κβαντική ιατρική, λέγοντας ότι είναι ένας υπαρκτός τομέας που ασχολείται με τα μηχανήματα, για να γίνει διάγνωση και θεραπεία, όπως είναι το λέιζερ.

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