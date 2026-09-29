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Δίκη για την πυρκαγιά στο Μάτι: Δεν αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου στους 3 καταδικασθέντες

Το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων αρνήθηκε να αναγνωρίσει το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου σε τρεις από τους τέσσερις καταδικασθέντες για την πολύνεκρη τραγωδία στο Μάτι, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση. Η απόφαση αυτή έρχεται μετά από αναίρεση του Αρείου Πάγου και αφορά τους Σωτήρη Τερζούδη, Βασίλη Ματθαιόπουλο και Ιωάννη Καπάκη, με τον Σωτήρη Τερζούδη να παραμένει ο μόνος έγκλειστος. Το δικαστήριο έκρινε ότι οι κατηγορούμενοι επέδειξαν αδιαφορία των πραγματικών περιστατικών, οδηγώντας σε 102 θανάτους και 32 βαριές βλάβες.

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ΜΑΤΙ - ΠΥΡΚΑΓΙΑ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΙΝΤΙΜΕ
ΜΑΤΙ - ΠΥΡΚΑΓΙΑ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΙΝΤΙΜΕ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων αρνήθηκε να αναγνωρίσει το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου σε τρεις από τους τέσσερις καταδικασθέντες για την πολύνεκρη τραγωδία στο Μάτι.
  • Η απόφαση αφορά τους πρώην επικεφαλής της Πυροσβεστικής, Σωτήρη Τερζούδη και Βασίλη Ματθαιόπουλο, καθώς και τον τότε γγ Πολιτικής Προστασίας, Ιωάννη Καπάκη, καθώς «επέδειξαν αδιαφορία των πραγματικών περιστατικών».
  • Η εισαγγελική πρόταση, που υιοθετήθηκε, ανέφερε ότι οι κατηγορούμενοι «άφησαν αβοήθητους τους πολίτες μπροστά στην πύρινη λαίλαπα», καθιστώντας τυχόν ελαφρυντικό «δυσανάλογη» της βλάβης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σημαντική εξέλιξη για το θέμα της πολύνεκρης τραγωδίας στο Μάτι συνιστά η απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων η οποία ήταν αρνητική στην αναγνώριση ελαφρυντικού στους τρεις από τους τέσσερις καταδικασθέντες, που οδηγήθηκαν στη φυλακή.

Η δίκη διεξήχθη μετά την αναίρεση της εφετειακής απόφασης από τον Άρειο Πάγο για το σκέλος του ελαφρυντικού, όπου προσέφυγαν οι επικεφαλής της Πυροσβεστικής και ο γγ Πολιτικής Προστασίας.

Συγκεκριμένα, στον Άρειο Πάγο προσέφυγαν ζητώντας να τους αναγνωριστεί το ελαφρυντικό του σύννομου βίου:

  • ο πρώην αρχηγός της Πυροσβεστικής, Σωτήρης Τερζούδης,
  • ο τότε υπαρχηγός, Βασίλης Ματθαιόπουλος
  • και ο τότε γγ Πολιτικής Προστασίας, Ιωάννης Καπάκης.

Σημειώνεται ότι σήμερα, από τους τρεις φυλακισθέντες, οι δύο έχουν αποφυλακιστεί με έκτιση ποινής και μόνο ο Σωτήρης Τερζούδης παραμένει έγκλειστος.

Το δικαστήριο υιοθέτησε την εισαγγελική πρόταση και αρνήθηκε να χορηγήσει το ελαφρυντικό πρότερου σύννομου βίου

Το δικαστήριο αρνήθηκε να χορηγήσει το ελαφρυντικό υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, σύμφωνα με την οποία «οι κατηγορούμενοι επέδειξαν αδιαφορία των πραγματικών περιστατικών» με τραγικό αποτέλεσμα «102 ασύλληπτους θανάτους και 32 άτομα με βαριές βλάβες».

Όπως τόνισε η εισαγγελέας της έδρας, οι πρώην υψηλόβαθμοι αξιωματικοί αγνόησαν τις προειδοποιήσεις, ήδη, από την προηγούμενη ημέρα για τα ακραία καιρικά φαινόμενα της επομένης, διαχειρίστηκαν εντελώς λανθασμένα τις διαθέσιμες πυροσβεστικές δυνάμεις και «άφησαν αβοήθητους τους πολίτες μπροστά στην πύρινη λαίλαπα». «Προτίμησαν να στείλουν πυροσβεστικά μέσα σε περιοχές άλλες, όπως στα Ίσθμια και την Κινέτα. Δεν προχώρησαν σε καμία συντονισμένη ενέργεια για διάσωση, δεν έδωσαν οδηγίες, ούτε κατευθύνσεις παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις από τον κόσμο ούτε συντόνισαν τις αρμόδιες δυνάμεις», επεσήμανε.

Η εισαγγελική λειτουργός σημείωσε πως «τυχόν αναγνώριση ελαφρυντικού θα οδηγήσει σε μειωμένη ποινή και “δυσανάλογη” της βλάβης που προκλήθηκε και της απαξίας των τελεσθέντων εγκλημάτων».

Υπενθυμίζεται ότι για την εκατόμβη νεκρών από τη φονική πυρκαγιά καταδικάστηκαν συνολικά δέκα κατηγορούμενοι και απαλλάχθηκαν ένδεκα. Το δικαστήριο, για τέσσερις εκ των καταδικασθέντων, Σωτήρη Τερζούδη, Βασίλη Ματθαιόπουλο, Ιωάννη Φωστιέρη και Ιωάννη Καπάκη, αποφάσισε την έκτιση της ποινής τους.

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