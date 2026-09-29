Κεραμέως: «Κριτής όλων είναι ο ελληνικός λαός» – Τι είπε για τους εργαζόμενους συνταξιούχους και το πρόγραμμα για ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές

«Ο κριτής όλων είναι ο ελληνικός λαός» δήλωσε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως απαντώντας σε ερώτηση περί αλαζονικών συμπεριφορών εκ μέρους μελών της κυβέρνησης, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο OPEN και την εκπομπή ‘Ώρα Ελλάδος”, με τους Μάνο Νιφλή και Γιάννη Κολοκυθά.

Η κα Κεραμέως επεσήμανε ότι ο ελληνικός λαός είναι αυτός που κρίνει πολύ αυστηρά καθημερινά αλλά και στην κάλπη «και προφανώς μας κρίνει και ο Πρωθυπουργός».

«Άρα, εμείς λογοδοτούμε πρώτα από όλα στον ελληνικό λαό και λογοδοτούμε καθημερινά με κάθε μας ενέργεια, με κάθε μας πράξη και βεβαίως και την ημέρα της κάλπης. Είναι ο πιο αυστηρός κριτής από όλους» υπογράμμισε η υπουργός και πρόσθεσε ότι «Εμείς κάνουμε μία πολύ μεγάλη προσπάθεια με ενσυναίσθηση στα προβλήματα του κόσμου. Προσπαθούμε με όλες τις δυνάμεις που έχουμε και το δημοσιονομικό χώρο που έχουμε, το τονίζω, προκειμένου ακριβώς να λύνουμε προβλήματα».

Παράλληλα, η κα Κεραμέως σχολίασε ότι «αν κάτι πρεσβεύει αυτή η κυβέρνηση από την πρώτη μέρα μέχρι κάθε μέρα που είμαστε πραγματικά στην διακυβέρνηση της χώρας είναι ότι είμαστε κυβέρνηση όλων των Ελλήνων».

Ερωτηθείσα σχετικά με το δημοσίευμα της εφημερίδας Wall Street Journal για τα όσα φέρεται να είπε η κυρία Γκιλφόιλ στον κ. Παπασταύρου, η κα Κεραμέως σημείωσε ότι δόθηκαν απαντήσεις σε όλα τα πεδία και τόνισε ότι η χώρα ποτέ δεν δέχθηκε οποιαδήποτε απειλή και ούτε θα μπορούσε και να δεχτεί οποιαδήποτε απειλή.

«Δεν υπήρχε τέτοιο ζήτημα. Και επίσης ότι σε επίπεδο σχέσεων Ελλάδος και Αμερικής η συνεργασία αυτή είναι στο υψηλότερο επίπεδο που έχει υπάρξει. Και στα ενεργειακά και όχι μόνο στα ενεργειακά. Είναι πάρα πολλοί οι τομείς συνέργειας πλέον με τις ΗΠΑ. Και όλα αυτά, προσέξτε, όλες αυτές οι ενέργειες στοχεύουν στο να ενισχύουν και την γεωπολιτική θέση της χώρας μας. Σκεφτείτε πού ήμασταν το 2019 και πού είμαστε τώρα. Πόσο πιο στρατηγικά τοποθετημένοι είμαστε. Και γιατί το λέω αυτό. Γιατί βλέπετε πόσες αναταράξεις λαμβάνουν χώρα στην ευρύτερη περιοχή. Πόσο σημαντικό, λοιπόν, είναι η Ελλάδα να είναι πολύ καλύτερα γεωστρατηγικά τοποθετημένη, πόσο σημαντικό είναι να είναι διπλωματικά ενισχυμένη και πόσο σημαντικό είναι να έχει αυξημένη ισχύ και σε επίπεδο αμυντικό, το λέω γιατί η συζήτηση είναι ευρύτερη, πόσο καλύτερα εξοπλισμένη είναι σήμερα η Ελλάδα σε σχέση με το 2019. Και πόσο ισχυρότερο εκτόπισμα έχει διπλωματικό και εντός Ευρωπαϊκή Ένωσης σε σχέση με το 2019. Όλα αυτά έχουν μία ιδιαίτερη σημασία. Αλλά, ποτέ δεν τέθηκε θέμα απειλής».

Για τους εργαζόμενους συνταξιούχους

Αναφερόμενη στους εργαζόμενους συνταξιούχους, η υπουργός δήλωσε ότι από 35.000 συνταξιούχους οι οποίοι δήλωναν ότι εργάζονται, πλέον δηλώνουν 308.000, προσθέτοντας ότι «όλοι αυτοί δεν εμφανίστηκαν ξαφνικά εν μία νυκτί. Τι πήγε κι έκανε η χώρα; Πήγε κι έδωσε ένα υγιές κίνητρο. Παλαιότερα, εάν ήσουν συνταξιούχος και ήθελες να εργάζεσαι, είχες παρακράτηση στη σύνταξή σου 60%. Σταδιακά αυτό το μειώσαμε και πλέον σήμερα παίρνεις στο ακέραιο τη σύνταξή σου και αποδίδεις 10% αυτού που κερδίζεις στον e-efka. Τι ανάγνωση έχει αυτό; Εγώ θα σας βάλω διττή ανάγνωση με απόλυτη ειλικρίνεια. Ένα κομμάτι προφανώς μπορεί να είναι συνταξιούχοι, οι οποίοι θέλουν να συμπληρώσουν εισόδημα, απολύτως θεμιτό. Και ένα άλλο κομμάτι όμως είναι και συνταξιούχοι, οι οποίοι έχουνε βγει στη σύνταξη, είναι όμως πολύ δραστήριοι κι έχουν πάει ξαφνικά από πολλά χρόνια μεγάλης και έντονης δραστηριότητας στο να είναι σπίτι τους και θέλουν να συνεχίσουν να έχουνε μια δραστηριότητα».

Τι είπε για το νέο πρόγραμμα του υπουργείου Εργασίας

Στη συνέχεια η κα Κεραμέως αναφέρθηκε στο νέο πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας για πολίτες οι οποίοι έχουν τη μόνιμη κατοικία τους σε ορεινές και σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, οι οποίοι θα προσληφθούν από επιχειρήσεις εξ’ αποστάσεως, συμπληρώνοντας:

«Επιδοτούμε με 90% το κόστους του μισθού και των εισφορών την επιχείρηση που θα προσλάβει κάποιον εξ’ αποστάσεως ο οποίος θα παραμείνει εκεί». Επιπλέον, η Υπουργός επεσήμανε ακόμη ένα σημαντικό πρόγραμμα απασχόλησης που αφορά 1.000 θέσεις εργασίας για συμπολίτες μας με αναπηρία, λέγοντας ότι «οι συμπολίτες με αναπηρία έχουν μια δυσκολία στο να διεισδύσουν στην αγορά εργασίας και εδώ θέλω να σας πω κάτι το οποίο εμένα αλήθεια σας λέω με συγκινεί πολύ. Όταν τα ξεκινήσαμε αυτά τα προγράμματα πριν από πολλά χρόνια, ενώ έβγαιναν θέσεις εργασίας, δεν υπήρχε απαραίτητα πολλή ζήτηση. Υπήρχε αυτή η λαθεμένη εικόνα ότι ένας συμπολίτης μας με αναπηρία δεν μπορεί να αποδώσει. Τελείως αναληθές, η πραγματικότητα ποια είναι; Ότι αποδίδουν εξαιρετικά. Αυτό υποδηλώνει αν μου επιτρέπετε και μία αλλαγή νοοτροπίας, μία μεγαλύτερη θα έλεγα συμπερίληψη συνολικά, γιατί εμείς έχουμε ένα στόχο, πως θα άρουμε εμπόδια στην πρόσβαση στην εργασία. Θέλουμε ίσες ευκαιρίες για όλους».

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