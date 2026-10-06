Γαλλία: Στους δρόμους ξανά οι μαθητές, φόβοι για γενικευμένη βία – Πρωτοβουλία «λευκά κράνη» για τις διαδηλώσεις

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Στους δρόμους και στα μπλόκα επιστρέφουν μαζικά την Τρίτη οι μαθητές λυκείου σε ολόκληρη τη Γαλλία, εγκαινιάζοντας την «Πράξη ΙΙΙ» του κύματος κινητοποιήσεων που συνταράσσει τη χώρα.

Με τη στήριξη συνδικαλιστικών φορέων και της εκπαιδευτικής κοινότητας, το μαθητικό κίνημα κλιμακώνει τις διαμαρτυρίες του, την ώρα που το Πρωθυπουργικό Γραφείο εκφράζει έντονη ανησυχία για τον κίνδυνο ξεσπάσματος «αστικής βίας».

Απεργία και επεισόδια

Η νέα μέρα δράσης υποστηρίζεται από σειρά συνδικάτων, μεταξύ των οποίων και κοινό συνδικαλιστικό μέτωπο του τομέα της Εθνικής Εκπαίδευσης που καλεί σε απεργία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο υπουργός Παιδείας, Εντουάρ Ζεφρέ, από την αρχή του κύματος των κινητοποιήσεων έχουν τραυματιστεί:

85 μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού,

μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού, 215 μαθητές,

μαθητές, και 715 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας.

Επιπλέον, τα επίσημα κυβερνητικά στοιχεία αποτυπώνουν την ένταση των αστυνομικών επιχειρήσεων. Μέχρι στιγμής:

έχουν διεξαχθεί 6.059 συλλήψεις ,

, 5.060 άτομα έχουν τεθεί υπό κράτηση ,

άτομα έχουν τεθεί , ενώ έχουν ανατεθεί 10 έρευνες στην IGPN (Γενική Επιθεώρηση της Εθνικής Αστυνομίας).

«Ανάλογη» η αστυνομική βία

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιέζ, υπεραμύνθηκε των χειρισμών της αστυνομίας.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο France Inter, υποστήριξε ότι «σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις» η επέμβαση της αστυνομίας ήταν «αναλογική», επικαλούμενος τις περισσότερες από 6.100 συλλήψεις που έχουν πραγματοποιηθεί.

«Από τη στιγμή που περνάς τη γραμμή προς την αστική βία, δεν βρίσκεσαι πλέον στο πεδίο της διατήρησης της τάξης. Είναι φυσιολογικό οι αστυνομικοί και οι χωροφύλακες να έχουν πρόσβαση στο πλήρες φάσμα των ενδιάμεσων όπλων που διαθέτουν», εξήγησε.

Διαβεβαίωσε ωστόσο ότι η χρήση τους γίνεται «εντός νομικού και κανονιστικού πλαισίου», καθώς και «με αναλογικό τρόπο».

Η εκτεταμένη χρήση χειρομβίδρων κρότου λάμψης και άλλων μέσων καταστολής εναντίον ανηλίκων δέχεται σφοδρή κριτική, ιδιαίτερα από πολιτικές δυνάμεις, με φόντο σοβαρούς τραυματισμούς μαθητών που περιλαμβάνουν σπασμένες σιαγόνες, απώλειες οφθαλμών και ακρωτηριασμούς.

Αναφερόμενος στις δέκα έρευνες της IGPN, ο Νουνιέζ σημείωσε: «Τα πράγματα εξελίσσονται χωρίς μεγάλες ζημιές. Υπήρξαν αυτές οι δέκα περιπτώσεις τις οποίες λυπάμαι και αποδοκιμάζω».

Ο υπουργός Εσωτερικών τοποθετήθηκε επίσης για το τραγικό περιστατικό στην πόλη Λανς, όπου ένας 15χρονος μαθητής έχασε το χέρι του από έκρηξη χειροβομβίδας κρότου λάμψης μπροστά από το λύκειό του.

«Προφανώς, πρόκειται για τραγωδία. Οι σκέψεις μου είναι μαζί με τον ίδιο και την οικογένειά του. Είναι αρκετά θλιβερό – δεν θα έπρεπε να χάνεις το χέρι σου σε μια διαδήλωση».

Αναγνωρίζοντας τις ανεπανόρθωτες συνέπειες στους σοβαρά τραυματισμένους μαθητές, ο Λοράν Νουνιέζ επέμεινε ότι μεριμνά ώστε «η δράση να είναι αναλογική».

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί απηύθυνε έκκληση για «ειρηνική» κινητοποίηση, ώστε η νέα ημέρα διαμαρτυρίας να επιτρέψει την «επιστροφή σε μια δομημένη, νόμιμη και δημοκρατική διαμαρτυρία».

Ξεκίνησαν οι πορείες – Στο πλευρό των μαθητών γονείς

Οι πρώτες διαδηλώσεις βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη σε διάφορες πόλεις της Γαλλίας, με τη συμμετοχή μαθητών λυκείου, φοιτητών, εκπαιδευτικών, γονέων και συνδικαλιστών.

Στη Ναντ και τη Λυόν, οι πορείες ξεκίνησαν στις 10:00 το πρωί τοπική ώρα. Ακολούθησαν στις 10:30 οι διαδηλώσεις σε Ανζέ, Σαιντ-Ετιέν και Μασσαλία.

Στο Παρίσι, έξω από το λύκειο Voltaire, μαθητές απέκλεισαν την είσοδο του σχολείου, παρότι ήταν ήδη κλειστό λόγω της κατάληψης.

Στο σημείο βρέθηκαν γονείς για να τους συμπαρασταθούν, όπως ο Αντουάν, ο οποίος δήλωσε στο δίκτυο BFMTV: «Βρίσκομαι εδώ για να υποστηρίξω τους μαθητές λυκείου, τόσο απέναντι στην καταστολή που είδαμε τις τελευταίες ημέρες όσο και για να υποστηρίξω τα αιτήματά τους. Είδαμε εικόνες ενός παιδιού που τυφλώθηκε από το ένα μάτι, ενός άλλου με το χέρι κομμένο, είναι αποτρόπαιο».

Ο ίδιος κατήγγειλε την απαγόρευση των συγκεντρώσεων μαθητών έξω από τα σχολεία τους στο Παρίσι.

«Είναι αδιανόητο, πρωτοφανές. Πιστεύω ότι υπάρχει μια στρατηγική δημιουργίας έντασης από την πλευρά της κυβέρνησης και της αστυνομίας για να αποθαρρύνουν το κίνημα, και επιπλέον, είναι εντελώς αναποτελεσματική».

Πρωτοβουλία «λευκά κράνη»

Ένταση δημιουργήθηκε προσωρινά στη λεωφόρο Cours de Vincennes στο Παρίσι, όπου διαδηλωτές είχαν σχηματίσει ανθρώπινη αλυσίδα.

Οι αστυνομικές δυνάμεις προσπάθησαν αρχικά να τους απωθήσουν για να αποκαταστήσουν την κυκλοφορία και στη συνέχεια έκαναν χρήση δακρυγόνων για να διαλύσουν το πλήθος, στο οποίο συμμετείχαν εκπαιδευτικοί, μαθητές, φοιτητές και συνδικαλιστές, καθώς και μέλη της Λίγκας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η ένταση πάντως εκτονώθηκε γρήγορα.

Από την πλευρά τους, οι Πράσινοι καλούν αξιωματούχους και γονείς να προστατεύσουν τους μαθητές που διαδηλώνουν.

Η επικεφαλής του κόμματος, Μαρίν Τοντελιέ, δήλωσε έξω από λύκειο στη Λανς: «Όλο το πολιτικό φάσμα μαζί θα έπρεπε να έχει αυτή τη μέριμνα: να επιτρέψει στους νέους μας, σε όσους το επιθυμούν, να εκφράσουν τα αιτήματά τους με ασφάλεια».

Η ίδια καλοσώρισε την πρωτοβουλία να κατέβουν οι πολίτες στις διαδηλώσεις «με λευκά κράνη, λευκά περιβραχιόνια, λευκά ρούχα, για να πάνε να προστατεύσουν τα παιδιά μας».

«Θα είμαι εκεί. Και πιστεύω ότι αν είμαι σε θέση να είμαι εκεί αυτό το απόγευμα, μπορούν όλοι».