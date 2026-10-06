Υπόθεση φρίκης στην Ηλεία: 82χρονος κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση 11χρονης και 12χρονης

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Ενώπιον της Δικαιοσύνης οδηγήθηκε ένας 82χρονος στην Ηλεία, έπειτα από την καταγγελία δύο ανήλικων κοριτσιών ότι τις προσέγγισε και τους απηύθυνε ερώτημα σεξουαλικού περιεχομένου. Το περιστατικό συνέβη στην Κοινότητα του Δήμου Ανδρίτσαινας-Κρεστένων την προηγούμενη Πέμπτη (1/10/2026), σύμφωνα με το pelop.gr.

Σύμφωνα με τα όσα καταγγέλθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Κρεστένων, ο 82χρονος κατηγορούμενος, φέρεται να προσέγγισε δύο ανήλικα κορίτσια, ηλικίας 11 και 12 ετών, και να τους απηύθυνε ερώτημα, το οποίο παρέπεμπε σε σεξουαλικό περιεχόμενο.

Οι ανήλικες έντρομες ενημέρωσαν τους γονείς τους, οι οποίοι με τη σειρά τους προχώρησαν σε καταγγελία, που οδήγησε άμεσα, στην σύλληψη του ηλικιωμένου.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας και σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη, σε βαθμό πλημμελήματος, για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και το περασμένο Σάββατο αφέθηκε ελεύθερος, μέχρι να διεξαχθεί η δίκη.