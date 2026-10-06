Υπόθεση φρίκης στην Ηλεία: 82χρονος κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση 11χρονης και 12χρονης

Ένας 82χρονος οδηγήθηκε ενώπιον της Δικαιοσύνης στην Ηλεία, έπειτα από καταγγελία δύο ανήλικων κοριτσιών, ότι τις προσέγγισε και τους απηύθυνε ερώτημα σεξουαλικού περιεχομένου. Ο ηλικιωμένος συνελήφθη, κατηγορήθηκε για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βαθμό πλημμελήματος και αφέθηκε ελεύθερος εν αναμονή της δίκης του.

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Κοινωνία

Ηλεία/σεξουαλική παρενόχληση
Πηγή: Unsplash
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ενώπιον της Δικαιοσύνης οδηγήθηκε ένας 82χρονος στην Ηλεία, έπειτα από την καταγγελία δύο ανήλικων κοριτσιών ότι τις προσέγγισε και τους απηύθυνε ερώτημα σεξουαλικού περιεχομένου.
  • Οι ανήλικες θορυβήθηκαν και ενημέρωσαν τους γονείς τους, οι οποίοι με τη σειρά τους προχώρησαν σε καταγγελία, που οδήγησε άμεσα στη σύλληψη του ηλικιωμένου.
  • Ο συλληφθείς οδηγήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας, ασκήθηκε ποινική δίωξη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και αφέθηκε ελεύθερος μέχρι να διεξαχθεί η δίκη.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ενώπιον της Δικαιοσύνης οδηγήθηκε ένας 82χρονος στην Ηλεία, έπειτα από την καταγγελία δύο ανήλικων κοριτσιών ότι τις προσέγγισε και τους απηύθυνε ερώτημα σεξουαλικού περιεχομένου. Το περιστατικό συνέβη στην Κοινότητα του Δήμου Ανδρίτσαινας-Κρεστένων την προηγούμενη Πέμπτη (1/10/2026), σύμφωνα με το pelop.gr.

Σύμφωνα με τα όσα καταγγέλθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Κρεστένων, ο 82χρονος κατηγορούμενος, φέρεται να προσέγγισε δύο ανήλικα κορίτσια, ηλικίας 11 και 12 ετών, και να τους απηύθυνε ερώτημα, το οποίο παρέπεμπε σε σεξουαλικό περιεχόμενο.

Οι ανήλικες έντρομες ενημέρωσαν τους γονείς τους, οι οποίοι με τη σειρά τους προχώρησαν σε καταγγελία, που οδήγησε άμεσα, στην σύλληψη του ηλικιωμένου.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας και σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη, σε βαθμό πλημμελήματος, για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και το περασμένο Σάββατο αφέθηκε ελεύθερος, μέχρι να διεξαχθεί η δίκη.

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