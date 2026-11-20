Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Η ολλανδική αστυνομία γνωστοποίησε ότι κατάφερε να αποτρέψει πρόσφατα «βίαιες ενέργειες» σε Χάγη και Άμστερνταμ, οι οποίες σχετίζονται με την υπόθεση διαρροής δεδομένων πελατών της Revolut προς κυβερνοεγκληματίες έπειτα από ανθρώπινο λάθος.

Μεταξύ των συλληφθέντων είναι Βέλγοι και Γάλλοι υπήκοοι.

Μέτρα προστασίας

Η αστυνομία δεν περιέγραψε τα περιστατικά αλλά είπε ότι αυτά συνδέονται με υποκλαπέντα προσωπικά δεδομένα από την Revolut, η οποία συνεργάζεται για την προστασία των θυμάτων.

H βρετανική χρηματοοικονομική τεχνολογία (fintech) ανέφερε ότι έστειλε κατά λάθος προσωπικά δεδομένα εκατοντάδων πελατών της σε χάκερ, οι οποίοι είχαν υποκλέψει την ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας ιταλικής κυβερνητικής υπηρεσίας σε ένα περιστατικό που αποκαλύφθηκε τον Σεπτέμβριο.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ελήφθησαν προληπτικά μέτρα ασφαλείας για τα θύματα ενώ η Revolut λαμβάνει επιπλέον διαδικτυακά μέτρα για την προστασία τους.

Η αστυνομία στη Χάγη και στο Άμστερνταμ ξεκίνησε έρευνα σε συνεργασία με εισαγγελείς.

Η Revolut δεν απάντησε άμεσα κληθείσα να σχολιάσει. Η τράπεζα σχεδιάζει ενδεχόμενη εισαγωγή της στο χρηματιστήριο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ