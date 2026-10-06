Τηλεθέαση (5/10): Αυτοί ήταν οι νικητές της prime time ζώνης της Δευτέρας

Το βράδυ της Δευτέρας 5 Οκτωβρίου, το τηλεοπτικό κοινό είχε την επιλογή να παρακολουθήσει διάφορα προγράμματα στην ελληνική τηλεόραση. Στους πίνακες τηλεθέασης που ακολουθούν, βλέπουμε ποιες σειρές και εκπομπές ξεχώρισαν.
Συγκεκριμένα, την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε το «Σόι Σου» με 17,5%, ενώ ακολούθησε το «Ντέρτι» με 16,1% και το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» με 15%. Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε το «Σόι Σου» με 19,1%, με το «GNTM» να βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 14,8% και στην τρίτη το «Ντέρτι» με 14,4%.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή / Σειρά
|Ποσοστό
|1
|ALPHA
|Το Σόι Σου
|17,5%
|2
|ANT1
|Ντέρτι
|16,1%
|3
|ANT1
|Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος
|15%
|4
|ΣΚΑΪ
|Μπλε Ώρες
|14,9%
|5
|ANT1
|Κρίνο και Αγκάθι
|13,9%
|6
|MEGA
|Δύο Μαύρα Πουκάμισα
|12,8%
|7
|ALPHA
|Οι Κόρες της Αρετής
|10,6%
|8
|STAR
|GNTM
|10%
|9
|MEGA
|Κάμπινγκ
|9,6%
|10
|OPEN
|Κόκκινη Γραμμή
|2,7%
|11
|ΕΡΤNEWS
|Ευθέως
|2,2%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή / Σειρά
|Ποσοστό
|1
|ALPHA
|Το Σόι Σου
|19,1%
|2
|STAR
|GNTM
|14,8%
|3
|ANT1
|Ντέρτι
|14,4%
|4
|MEGA
|Κάμπινγκ
|11,6%
|5
|ALPHA
|Οι Κόρες της Αρετής
|10,7%
|6
|ANT1
|Κρίνο και Αγκάθι
|10,3%
|7
|ANT1
|Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος
|9%
|8
|MEGA
|Δύο Μαύρα Πουκάμισα
|7,8%
|9
|ΣΚΑΪ
|Μπλε Ώρες
|6,6%
|10
|OPEN
|Κόκκινη Γραμμή
|2,3%
|11
|ΕΡΤNEWS
|Ευθέως
|1,2%