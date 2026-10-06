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Τηλεθέαση (5/10): Αυτοί ήταν οι νικητές της prime time ζώνης της Δευτέρας

Την Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, το τηλεοπτικό κοινό παρακολούθησε διάφορα προγράμματα, με το «Σόι Σου» να αναδεικνύεται νικητής της prime time ζώνης τόσο στο γενικό όσο και στο δυναμικό κοινό.

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Τηλεθέαση
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το βράδυ της Δευτέρας 5 Οκτωβρίου, το τηλεοπτικό κοινό είχε την επιλογή να παρακολουθήσει διάφορα προγράμματα στην ελληνική τηλεόραση, με το «Σόι Σου» να αναδεικνύεται νικητής.
  • Συγκεκριμένα, την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε το «Σόι Σου» με 17,5%, ενώ ακολούθησε το «Ντέρτι» με 16,1% και το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» με 15%.
  • Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε επίσης το «Σόι Σου» με 19,1%, με το «GNTM» να βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 14,8% και στην τρίτη το «Ντέρτι» με 14,4%.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Το βράδυ της Δευτέρας 5 Οκτωβρίου, το τηλεοπτικό κοινό είχε την επιλογή να παρακολουθήσει διάφορα προγράμματα στην ελληνική τηλεόραση. Στους πίνακες τηλεθέασης που ακολουθούν, βλέπουμε ποιες σειρές και εκπομπές ξεχώρισαν.

Συγκεκριμένα, την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε το «Σόι Σου» με 17,5%, ενώ ακολούθησε το «Ντέρτι» με 16,1% και το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» με 15%. Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε το «Σόι Σου» με 19,1%, με το «GNTM» να βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 14,8% και στην τρίτη το «Ντέρτι» με 14,4%.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Πρόγραμμα / Τηλεθέαση
Θέση Κανάλι Εκπομπή / Σειρά Ποσοστό
1 ALPHA Το Σόι Σου 17,5%
2 ANT1 Ντέρτι 16,1%
3 ANT1 Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 15%
4 ΣΚΑΪ Μπλε Ώρες 14,9%
5 ANT1 Κρίνο και Αγκάθι 13,9%
6 MEGA Δύο Μαύρα Πουκάμισα 12,8%
7 ALPHA Οι Κόρες της Αρετής 10,6%
8 STAR GNTM 10%
9 MEGA Κάμπινγκ 9,6%
10 OPEN Κόκκινη Γραμμή 2,7%
11 ΕΡΤNEWS Ευθέως 2,2%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

Πρόγραμμα / Τηλεθέαση
Θέση Κανάλι Εκπομπή / Σειρά Ποσοστό
1 ALPHA Το Σόι Σου 19,1%
2 STAR GNTM 14,8%
3 ANT1 Ντέρτι 14,4%
4 MEGA Κάμπινγκ 11,6%
5 ALPHA Οι Κόρες της Αρετής 10,7%
6 ANT1 Κρίνο και Αγκάθι 10,3%
7 ANT1 Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 9%
8 MEGA Δύο Μαύρα Πουκάμισα 7,8%
9 ΣΚΑΪ Μπλε Ώρες 6,6%
10 OPEN Κόκκινη Γραμμή 2,3%
11 ΕΡΤNEWS Ευθέως 1,2%
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