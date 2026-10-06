Τηλεθέαση (5/10): Αυτοί ήταν οι νικητές της prime time ζώνης της Δευτέρας

Το βράδυ της Δευτέρας 5 Οκτωβρίου, το τηλεοπτικό κοινό είχε την επιλογή να παρακολουθήσει διάφορα προγράμματα στην ελληνική τηλεόραση. Στους πίνακες τηλεθέασης που ακολουθούν, βλέπουμε ποιες σειρές και εκπομπές ξεχώρισαν.

Συγκεκριμένα, την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε το «Σόι Σου» με 17,5%, ενώ ακολούθησε το «Ντέρτι» με 16,1% και το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» με 15%. Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε το «Σόι Σου» με 19,1%, με το «GNTM» να βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 14,8% και στην τρίτη το «Ντέρτι» με 14,4%.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Πρόγραμμα / Τηλεθέαση Θέση Κανάλι Εκπομπή / Σειρά Ποσοστό 1 ALPHA Το Σόι Σου 17,5% 2 ANT1 Ντέρτι 16,1% 3 ANT1 Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 15% 4 ΣΚΑΪ Μπλε Ώρες 14,9% 5 ANT1 Κρίνο και Αγκάθι 13,9% 6 MEGA Δύο Μαύρα Πουκάμισα 12,8% 7 ALPHA Οι Κόρες της Αρετής 10,6% 8 STAR GNTM 10% 9 MEGA Κάμπινγκ 9,6% 10 OPEN Κόκκινη Γραμμή 2,7% 11 ΕΡΤNEWS Ευθέως 2,2%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό