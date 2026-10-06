«Κλείδωσε» η εξαγορά μαμούθ της Warner Bros. Discovery από την Paramount – Πώς επετεύχθη η συμφωνία των 81 δισ. δολαρίων

Η Paramount, που ανήκει στην Skydance, αναμένεται να ολοκληρώσει την εξαγορά της Warner Bros. Discovery έναντι 81 δισεκατομμυρίων δολαρίων την Τρίτη (06/10), ενώνοντας τις δυνάμεις της με δύο από τα παλαιότερα στούντιο του Χόλιγουντ στην Αμερική.

Ο νέος γίγαντας του Χόλιγουντ θα έχει μια μικρότερη επωνυμία: «Skydance». Αλλά σηματοδοτεί μια από τις μεγαλύτερες συγχωνεύσεις που έγιναν ποτέ στη βιομηχανία των μέσων ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας. Η συγχώνευση φέρνει κοντά δύο από τα παλαιότερα στούντιο παραγωγής ταινιών στην Αμερική – μαζί με το HBO Max, τίτλους που κυμαίνονται από το «Harry Potter» μέχρι το «Sinners» και ακόμη και δίκτυα όπως το CNN σύντομα θα βρεθούν κάτω από την ίδια στέγη με την Paramount+, το CBS και κινηματογραφικούς τίτλους όπως το «Top Gun» και το «The Godfather».

Όλα αυτά θα τεθούν υπό την ηγεσία του δισεκατομμυριούχου David Ellison και του νέου συν-διευθύνοντος συμβούλου του Ynon Kreiz. Με τον τρόπο αυτό, η δύναμη συγκεντρώνεται ακόμη περισσότερο στα χέρια λίγων μεγάλων «παικτών», οι οποίοι κυριαρχούν ήδη στον κλάδο. Η Skydance του Ellison εξαγόρασε την Paramount για 8 δισεκατομμύρια δολάρια μόλις πέρυσι και έστρεψε το βλέμμα του στην Warner – ένα ακόμη μεγαλύτερο ψάρι – πολύ σύντομα μετά.

Αυτό που ακολούθησε ξέσπασε σε μια θυελλώδη, ετήσια διαμάχη για την τύχη της Warner. Συμπεριλαμβανομένων δισεκατομμυρίων δολαρίων σε χρέη, η εξαγορά της Warner από την Paramount ανέρχεται σε σχεδόν 111 δισεκατομμύρια δολάρια σήμερα.

Μερικές από τις βασικές στιγμές που έφεραν αυτό το deal

Netflix εναντίον Paramount

Οι πρώτες μέρες της αναζήτησης της Paramount για την Warner μετατράπηκαν σε έναν μπερδεμένο πόλεμο προσφορών.

Μήνες μετά την αποκάλυψη ότι ήταν ανοιχτή στην πώληση τμημάτων ή ακόμα και ολόκληρης της επιχείρησής της, η Warner αρχικά έκλεισε μια συμφωνία στούντιο και streaming με το Netflix τον Δεκέμβριο. Ωστόσο, η Paramount, ιδιοκτησίας της Skydance, η οποία ισχυρίστηκε ότι η διοίκηση της Warner «δεν συμμετείχε ποτέ ουσιαστικά» στις προηγούμενες προτάσεις της, σύντομα ξεκίνησε μια εχθρική αντιπροσφορά με στόχο την εξαγορά ολόκληρης της εταιρείας – συμπεριλαμβανομένων δικτύων όπως το CNN και το Discovery.

Οι γίγαντες του Χόλιγουντ πέρασαν μεγάλο μέρος των αρχών του 2026 σε μια έντονη διαμάχη για το ποιος είχε μια ισχυρότερη προσφορά στο τραπέζι, με την ηγεσία της Warner να υποστηρίζει επανειλημμένα το Netflix ως τον προτιμώμενο υποψήφιο. Αλλά η Paramount τελικά αύξησε την προσφορά της για να αγοράσει όλη την Warner για 31 δολάρια ανά μετοχή και το Netflix επέλεξε να αποχωρήσει από την κούρσα.

Warner και η Paramount υπέγραψαν αμοιβαία συμφωνία συγχώνευσης μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου.

Η απάντηση του Χόλιγουντ

Το Χόλιγουντ παρακολουθούσε στενά τη διαμάχη για το μέλλον της Warner. Και από τις απονομές βραβείων μέχρι τις διαδικτυακές αιτήσεις, διασημότητες A-list και άλλοι δημιουργοί εξέφραζαν την άποψή τους.

Τον Απρίλιο, χιλιάδες αστέρες του κινηματογράφου, σεναριογράφοι, σκηνοθέτες και άλλοι επαγγελματίες ανακοίνωσαν την «ξεκάθαρη αντίθεσή» τους στη συγχώνευση Paramount-Warner. Μια ανοιχτή επιστολή, -η οποία υπογράφηκε από μακροχρόνιους επικριτές της συμφωνίας όπως η Jane Fonda και ο Mark Ruffalo, καθώς και από αστέρες του Χόλιγουντ από τον Denis Villeneuve μέχρι τον J.J. Abrams- προειδοποιούσε για λιγότερες θέσεις εργασίας και «λιγότερες επιλογές για το κοινό στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε όλο τον κόσμο».

Εν τω μεταξύ, άλλοι αστέρες παρατάχθηκαν για να υποστηρίξουν την Paramount καθώς ο Ellison επανέλαβε τις δεσμεύσεις τους για τον κινηματογράφο. Στο CinemaCon την περασμένη άνοιξη, η εταιρεία έκανε το ντεμπούτο μιας εντυπωσιακής μίνι ταινίας για το στούντιο, σε σκηνοθεσία Jon M. Chu και αφήγηση από τον Tom Cruise – ο οποίος εμφανίζεται στο τέλος στην κορυφή του εμβληματικού πύργου νερού της Paramount, με τα λόγια «το μέλλον είναι ύψιστης σημασίας (στα αγγλικά Paramount) και το μέλλον φαίνεται αρκετά υπέροχο από εδώ». Ο σκηνοθέτης Τζέιμς Κάμερον επανέλαβε την υποστήριξή του προς τον Έλισον.

Η προοπτική ενός νέου ιδιοκτήτη της Warner έριχνε τη σκιά της και κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν βραβείων, από καρφίτσες #BlockTheMerger μέχρι πιο διακριτικές αναφορές στις ομιλίες αποδοχής. Κατά την παραλαβή του βραβείου Emmy της τον περασμένο μήνα, η ηθοποιός του “Remarkably Bright Creatures” Sally Field -η οποία υπέγραψε επίσης την ανοιχτή επιστολή κατά της συμφωνίας Paramount-Warner- τόνισε ότι «η ξεχωριστή αφήγηση έχει σημασία» και «δεν μπορούμε να αφήσουμε αυτές τις φωνές να φιμωθούν, να διακυβευτούν ή να συγχωνευθούν».

Πολλοί επικριτές της βιομηχανίας εξέφραζαν την άποψή τους όταν ήταν στο τραπέζι μια πιθανή συμφωνία του Netflix με τη Warner Bros. Discovery, με ιδιαίτερη έμφαση στο μέλλον των ταινιών που θα παραμείνουν στους κινηματογράφους.

Τραμπ και CNN

Ο Τραμπ έχει επιτεθεί τακτικά σε ρεπορτάζ που θεωρεί δυσμενή στο CNN (πιο πρόσφατα προσπαθώντας να αποκλείσει εντελώς το μέσο από τον Λευκό Οίκο). Και κατά τη διάρκεια της εξαγοράς της Warner, η κυβέρνησή του δεν φοβήθηκε να εκφράσει τις ελπίδες της για έναν νέο ιδιοκτήτη.

Τον Δεκέμβριο -λίγες μέρες αφότου η Paramount ξεκίνησε την προσφορά της για την Warner- ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι το CNN διέδιδε «δηλητήριο και ψέματα», προσθέτοντας: «νομίζω ότι οι άνθρωποι που διοικούν το CNN για το τελευταίο μεγάλο χρονικό διάστημα είναι απαράδεκτοι» και «είναι επιτακτική ανάγκη να πουληθεί το CNN».

Ο Λευκός Οίκος επιτέθηκε ξανά στο CNN τον Μάρτιο, για την κάλυψη του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου κατά του Ιράν από το δίκτυο. Εκείνη την εποχή, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι «όσο πιο γρήγορα αναλάβει ο David Ellison αυτό το δίκτυο, τόσο το καλύτερο».

Ο Ellison έχει δηλώσει ότι θα διατηρηθεί η συντακτική ανεξαρτησία στο CNN και, βάσει ενός έκτοτε οριστικοποιημένου διακανονισμού με τις πολιτείες, η εταιρεία συμφώνησε επίσης να σχηματίσει μια «Επιτροπή Συντακτικής Ανεξαρτησίας Ειδήσεων». Ωστόσο, οι επικριτές επισημαίνουν την αναταραχή που έχει ήδη παρατηρηθεί στο CBS υπό την ιδιοκτησία της Skydance και δεν είναι πεπεισμένοι ότι αυτός ο νέος φορέας θα αλλάξει πολύ τα πράγματα, επειδή ο Ellison πρόκειται να έχει εκτεταμένη εποπτεία στους διορισμούς.

Ο Τραμπ συνέχισε ξεχωριστά να επικρίνει την κάλυψη του CBS υπό την ιδιοκτησία της Skydance. Παρόλα αυτά, ο πρόεδρος έχει μια μακρά σχέση με την οικογένεια δισεκατομμυριούχων Ellison. Ο επικεφαλής της Paramount φέρεται να παρέθεσε δείπνο στην Ουάσινγκτον προς τιμήν του Τραμπ τον Απρίλιο, την ίδια ημέρα που οι μέτοχοι της Warner έδωσαν το πράσινο φως για τη συγχώνευση. Και τον Ιούνιο, μόλις δύο ημέρες αφότου το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δήλωσε ότι δεν θα παρέμβει στη συμφωνία, ο Ellison παρακολούθησε έναν αγώνα Ultimate Fighting Championship στο γκαζόν του Λευκού Οίκου για τα 80α γενέθλια του Trump (που μεταδόθηκε από το Paramount+).

Χρήματα από τον Κόλπο

Για να βοηθήσει στη χρηματοδότηση της εξαγοράς της Warner, η Paramount συγκέντρωσε δισεκατομμύρια δολάρια σε οικονομική υποστήριξη από τρεις χώρες του Κόλπου: τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC) ενέκρινε το αίτημα της εταιρείας για σημαντική έμμεση ιδιοκτησία από αυτούς τους ξένους επενδυτές.

Η Paramount είχε προηγουμένως αποκαλύψει ότι ανέμενε ότι αυτά τα κεφάλαια θα κατείχαν έμμεσα σχεδόν το 50% των μετοχικών συμμετοχών -αλλά όχι δικαιώματα ψήφου- σε αυτό που είναι τώρα η μεγαλύτερη Skydance. Ωστόσο, η εταιρεία ζήτησε άδεια έως και 100% για να ληφθούν υπόψη πιθανές μελλοντικές επενδύσεις, την οποία η FCC χορήγησε, επικαλούμενη εν μέρει ότι η πρόσβαση σε περισσότερα κεφάλαια θα ενίσχυε τη βιομηχανία ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και ως εκ τούτου ήταν «προς το δημόσιο συμφέρον».

Οι επικριτές -συμπεριλαμβανομένης της μοναδικής Δημοκρατικής Επιτρόπου της FCC, Anna Gomez- χαρακτήρισαν την κίνηση ανησυχητική και άνευ προηγουμένου. Υποστηρίζουν ότι το χρηματικό ποσό ανοίγει την πόρτα σε παρασκηνιακή επιρροή.

Πηγή: Associated Press, ΕΡΤ