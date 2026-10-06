Τάσος Νούσιας: «Νομίζω ότι οι γυναίκες πάντα μας κάνουν το κουμάντο, ακόμα και αν πιστεύουμε ότι παίρνουμε εμείς τις αποφάσεις»

Το πρωί της Τρίτης 6 Οκτωβρίου, ο Γιώργος Λιάγκας υποδέχτηκε τον Τάσο Νούσια στο «Πρωινό». Ο καταξιωμένος ηθοποιός, ο οποίος φέτος πρωταγωνιστεί στη νέα σειρά του ANT1 «Ντέρτι», στη συνέντευξή του ανέφερε, μεταξύ άλλων, πως: «Νομίζω ότι οι γυναίκες πάντα μας κάνουν το κουμάντο, ακόμα και αν πιστεύουμε ότι παίρνουμε εμείς τις αποφάσεις».

Στη διάρκεια της συνέντευξής του, ο Τάσος Νούσιας μιλώντας με τον Γιώργο Λιάγκα είπε ότι: «Εγώ είμαι από το Ροδόπι Ιωαννίνων, το οποίο είναι πολύ κοντά, πιάνει σχεδόν προάστια. Τα σινιάλα μας ήταν μητριαρχικά. Δηλαδή η γυναίκα έκανε πάντα το κουμάντο.

Οπότε είναι ένας τέτοιος κοινός τόπος ας πούμε και για πολλές οικογένειες. Νομίζω ότι η χώρα συνολικά, έχει ως άξονα τη γυναίκα το αφεντικό του σπιτιού. Αυτός που οδηγεί».

«Νομίζω ότι οι γυναίκες πάντα μας κάνουν το κουμάντο, ακόμα και αν πιστεύουμε ότι παίρνουμε εμείς τις αποφάσεις», απάντησε σε σχετική ερώτηση που δέχτηκε από τον οικοδεσπότη του «Πρωινού».

«Αλλά τώρα εντάξει, είμαστε μεγάλοι άνθρωποι, βρίσκεις ένα σημείο συνεννόησης, συνευθύνης για τα πράγματα και δίνει και χώρο ο ένας στον άλλον, να μπορέσουμε να προχωρήσουμε», εξήγησε αμέσως μετά ο επιτυχημένος ηθοποιός.