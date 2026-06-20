Άγιος έρωτας – Η σειρά που καθήλωσε το τηλεοπτικό κοινό φθάνει στο τέλος

Η τηλεοπτική σειρά «Άγιος Έρωτας» φτάνει στο τέλος της με δύο δραματικά επεισόδια στις 22 και 23 Ιουνίου 2026, τα οποία υπόσχονται συγκλονιστικές εξελίξεις και ανατροπές. Οι χαρακτήρες έρχονται αντιμέτωποι με δικαστικές αποφάσεις, αποκαλύψεις εγκλημάτων, αγώνες για τη ζωή και προσωπικές προδοσίες, καθώς το φινάλε αναμένεται να καθηλώσει το τηλεοπτικό κοινό.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Media & Τηλεοπτικά Νέα

gotsopoulos
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μένουν δύο συγκλονιστικά επεισόδια στη σειρά «Άγιος Έρωτας».
  • Τη Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Βεργάδης αιφνιδιάζει το δικαστήριο δηλώνοντας την ενοχή του Παύλου, ενώ η Άννα μεταφέρεται εσπευσμένα στο νοσοκομείο, παλεύοντας για τη ζωή της και του παιδιού της.
  • Την Τρίτη 23 Ιουνίου, η ζωή της Άννας κρέμεται από μια κλωστή, ενώ ο Στέφανος, συντετριμμένος από την προδοσία, φτάνει στα όριά του, αναγκάζοντας τον Κυριάκο σε μια σκληρή απόφαση.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Μένουν δύο συγκλονιστικά επεισόδια στη σειρά «Άγιος Έρωτας».

Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026, στις 22:00

Ο Βεργάδης αιφνιδιάζει το δικαστήριο δηλώνοντας την ενοχή του Παύλου, ωστόσο ζητά να μην καταδικαστεί, επικαλούμενος ψυχική ασθένεια. Ο Αντρέας, προσπαθώντας να αποδείξει πως τα εγκλήματα πρέπει να πληρώνονται, ομολογεί δημόσια τη δική του εμπλοκή στο κύκλωμα λαθρεμπορίου. Την ίδια ώρα, η Άννα μεταφέρεται εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου παλεύει για τη ζωή της αλλά και για τη ζωή του παιδιού της. Κι ενώ η απόφαση του δικαστηρίου προκαλεί σοκ και ανατρέπει τις προσδοκίες όλων, ο Νικόλαος μοιάζει αποφασισμένος να πάρει τη δικαιοσύνη στα χέρια του. Την ίδια στιγμή, μια αναπάντεχη επίσκεψη στο σπίτι της Σοφίας την φέρνει αντιμέτωπη με μια νέα δυσάρεστη έκπληξη.

Τρίτη 23 Ιουνίου 2026, στις 21:00

Η ζωή της Άννας κρέμεται από μια κλωστή, ενώ η Ελένη και ο Νικηφόρος περιμένουν με αγωνία ένα θαύμα. Ο Στέφανος, συντετριμμένος από την προδοσία της Ειρήνης και του Πέτρου, φτάνει στα όριά του, αναγκάζοντας τον Κυριάκο να πάρει μια σκληρή απόφαση για να σώσει ό,τι έχει απομείνει από την οικογένειά του. Παράλληλα, η Θάλεια προσπαθεί να επανορθώσει αδικίες χρόνων, προσφέροντας στη Δώρα μια θέση στην οικογένεια που στερήθηκε, ενώ η Χριστίνα και ο Χάρης έρχονται αντιμέτωποι με τη νέα πραγματικότητα του Αντρέα.

Δες το trailer

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ