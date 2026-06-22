Βοιωτία: Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στο Ακραίφνιο – Άνοιξε η εθνική οδός Αθηνών-Λαμίας

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Καλύτερη είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, η εικόνα της φωτιάς που μαίνεται από το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή Ακραίφνιο Βοιωτίας.

Στο σημείο παραμένουν και επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, σε μία προσπάθεια η φωτιά να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο πριν πέσει το σκοτάδι οπότε και θα σταματήσουν να επιχειρούν τα εναέρια μέσα.

Κανονικά η κυκλοφορία στην εθνική οδό

Στο μεταξύ, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της ΕΛΑΣ.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα είχε διακοπεί η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα με τις αρχές να πραγματοποιούν εκτροπές, λόγω της φωτιάς στο Ακραίφνιο και της χαμηλής ορατότητας, εξαιτίας των πυκνών καπνών.

Στο σημείο παραμένουν 118 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων και 27 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού 11 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το 1 για το συντονισμό τους, ενώ οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της Στερεάς Ελλάδας παραμένουν σε γενική επιφυλακή.

Ήχησε το 112

Νωρίτερα, εκδόθηκε προειδοποιητικό μήνυμα, με την σύσταση στους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Σε συγκλονιστικό βίντεο που δημοσιεύει το lamiareport.gr, φαίνονται ένα φορτηγό και ένα ΙΧ αυτοκίνητο να περνούν μέσα από τις φλόγες στην εθνική οδό.

Δείτε κι άλλα βίντεο: