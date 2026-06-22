LIVE UPDATE
Φωτιά στη Θεσσαλονίκη: Ήχησε το 112 – «Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας»

Βοιωτία: Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στο Ακραίφνιο – Άνοιξε η εθνική οδός Αθηνών-Λαμίας

Η εικόνα της δασικής πυρκαγιάς που μαίνεται στο Ακραίφνιο Βοιωτίας παρουσιάζεται βελτιωμένη, με ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας να επιχειρούν για τον πλήρη έλεγχό της πριν τη δύση του ηλίου. Παράλληλα, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας, η οποία είχε διακοπεί νωρίτερα λόγω της φωτιάς και των πυκνών καπνών.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

Φωτιά, Βοιωτία, εναέρια μέσα, ελικόπτερο
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Καλύτερη είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, η εικόνα της φωτιάς που μαίνεται σε δασική έκταση στην περιοχή Ακραίφνιο Βοιωτίας.
  • Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της ΕΛΑΣ.
  • Στο σημείο παραμένουν και επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με 118 πυροσβέστες, 27 οχήματα και 14 εναέρια μέσα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Καλύτερη είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, η εικόνα της φωτιάς που μαίνεται από το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή Ακραίφνιο Βοιωτίας.

Φωτιά στο Ακραίφνιο Βοιωτίας: Οχήματα περνούν μέσα από τις φλόγες στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας – ΒΙΝΤΕΟ

Στο σημείο παραμένουν και επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, σε μία προσπάθεια η φωτιά να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο πριν πέσει το σκοτάδι οπότε και θα σταματήσουν να επιχειρούν τα εναέρια μέσα.

Φωτιά, Βοιωτία,

Φωτιά στο Ακραίφνιο Βοιωτίας: Έκλεισε η εθνική οδός Αθηνών – Λαμίας – Μάχη με τις φλόγες δίνουν ισχυρές δυνάμεις

Κανονικά η κυκλοφορία στην εθνική οδό

Στο μεταξύ, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της ΕΛΑΣ.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα είχε διακοπεί η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα με τις αρχές να πραγματοποιούν εκτροπές, λόγω της φωτιάς στο Ακραίφνιο και της χαμηλής ορατότητας, εξαιτίας των πυκνών καπνών.

Φωτιά στη Βοιωτία: Καίγεται δασική έκταση στο Ακραίφνιο – Μήνυμα από το 112

Φωτιά, Βοιωτία

Στο σημείο παραμένουν 118 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων και 27 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού 11 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το 1 για το συντονισμό τους, ενώ οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της Στερεάς Ελλάδας παραμένουν σε γενική επιφυλακή.

Ήχησε το 112

Νωρίτερα, εκδόθηκε προειδοποιητικό μήνυμα, με την σύσταση στους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

 

Σε συγκλονιστικό βίντεο που δημοσιεύει το lamiareport.gr, φαίνονται ένα φορτηγό και ένα ΙΧ αυτοκίνητο να περνούν μέσα από τις φλόγες στην εθνική οδό.

 

@lamiareport.gr Οι φλόγες «γλείφουν» την εθνική οδό #news #fire #lamiareport ♬ [News] Music for news programs 60(1535536) – Takashi

Δείτε κι άλλα βίντεο:

φωτιά Βοιωτία

 

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ