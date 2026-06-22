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Φωτιά στη Θεσσαλονίκη: Ήχησε το 112 – «Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας»

Φωτιά στο Ακραίφνιο Βοιωτίας: Έκλεισε η εθνική οδός Αθηνών – Λαμίας – Μάχη με τις φλόγες δίνουν ισχυρές δυνάμεις

Μεγάλη δασική πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί το μεσημέρι της Δευτέρας (22/6) σε δασική έκταση στο Ακραίφνιο Βοιωτίας, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Λόγω των πυκνών καπνών, η εθνική οδός Αθηνών - Λαμίας έχει κλείσει στο ύψος από Κάστρο έως Θήβα, ενώ έχει εκδοθεί προειδοποιητικό μήνυμα 112 για ετοιμότητα των κατοίκων.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μάχη με τις φλόγες δίνουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την κατάσβεση μεγάλης φωτιάς που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο Ακραίφνιο Βοιωτίας. Συνολικά επιχειρούν 118 πυροσβέστες με 27 οχήματα και 14 εναέρια μέσα.
  • Λόγω των πυκνών καπνών που δυσχεραίνουν την ορατότητα, έχει κλείσει η εθνική οδός Αθηνών – Λαμίας στο ύψος από Κάστρο έως Θήβα. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές.
  • Εκδόθηκε προειδοποιητικό μήνυμα 112, με την σύσταση στους κατοίκους και τους επισκέπτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της Στερεάς Ελλάδας παραμένουν σε γενική επιφυλακή.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που επιχειρούν για την κατάσβεση της μεγάλης φωτιάς, που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (22/6) σε δασική έκταση στην περιοχή Ακραίφνιο Βοιωτίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές, ωστόσο, λόγω των πυκνών καπνών που δυσχεραίνουν την ορατότητα στην περιοχή, έχει κλείσει η εθνική οδός Αθηνών – Λαμίας στο ύψος από Κάστρο έως Θήβα.

Σημειώνεται ότι στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν 118 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων και 27 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού 11 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το 1 για το συντονισμό τους.

Νωρίτερα, εκδόθηκε προειδοποιητικό μήνυμα, με την σύσταση στους κατοίκους και τους επισκέπτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Σε γενική επιφυλακή παραμένουν οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της Στερεάς Ελλάδας.

Σε συγκλονιστικό βίντεο που δημοσιεύει το lamiareport.gr, φαίνονται έναν φορτηγό και ΙΧ αυτοκίνητο να περνούν μέσα από τις φλόγες στην εθνική οδό.

Δείτε το βίντεο:

 

@lamiareport.gr Οι φλόγες «γλείφουν» την εθνική οδό #news #fire #lamiareport ♬ [News] Music for news programs 60(1535536) – Takashi

Δείτε κι άλλα βίντεο:

φωτιά Βοιωτία

 

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