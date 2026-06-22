Φωτιά στο Ακραίφνιο Βοιωτίας: Έκλεισε η εθνική οδός Αθηνών – Λαμίας – Μάχη με τις φλόγες δίνουν ισχυρές δυνάμεις

Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που επιχειρούν για την κατάσβεση της μεγάλης φωτιάς, που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (22/6) σε δασική έκταση στην περιοχή Ακραίφνιο Βοιωτίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές, ωστόσο, λόγω των πυκνών καπνών που δυσχεραίνουν την ορατότητα στην περιοχή, έχει κλείσει η εθνική οδός Αθηνών – Λαμίας στο ύψος από Κάστρο έως Θήβα.
Σημειώνεται ότι στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν 118 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων και 27 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού 11 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το 1 για το συντονισμό τους.
Νωρίτερα, εκδόθηκε προειδοποιητικό μήνυμα, με την σύσταση στους κατοίκους και τους επισκέπτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα.
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🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Ακραίφνιο της Περιφερειακής Ενότητας #Βοιωτίας
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) June 22, 2026
Σε γενική επιφυλακή παραμένουν οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της Στερεάς Ελλάδας.
Σε συγκλονιστικό βίντεο που δημοσιεύει το lamiareport.gr, φαίνονται έναν φορτηγό και ΙΧ αυτοκίνητο να περνούν μέσα από τις φλόγες στην εθνική οδό.
Δείτε το βίντεο:
@lamiareport.gr Οι φλόγες «γλείφουν» την εθνική οδό #news #fire #lamiareport ♬ [News] Music for news programs 60(1535536) – Takashi
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