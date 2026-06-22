Σοκ στη Βόρεια Ιρλανδία: Ένοχος για βιασμό και κακοποίηση ανήλικων ο πρώην ηγέτης των Ενωτικών, Τζέφρι Ντόναλντσον

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Σοκ έχει προκαλέσει στη Βόρεια Ιρλανδία η καταδίκη του πρώην ηγέτη του Δημοκρατικού Ενωτικού Κόμματος (DUP), Τζέφρι Ντόναλντσον, για σειρά ιστορικών σεξουαλικών αδικημάτων σε βάρος δύο ανήλικων κοριτσιών.

Όπως αναφέρει ο Guardian, ο άλλοτε ισχυρός πολιτικός ηγέτης, ο οποίος μέχρι το 2024 θεωρούνταν μία από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες του βρετανικού ενωτισμού στη Βόρεια Ιρλανδία, κρίθηκε ένοχος για βιασμό, άσεμνες επιθέσεις και άλλες πράξεις σεξουαλικής κακοποίησης που φέρονται να διαπράχθηκαν επί δεκαετίες.

Η θεαματική πτώση ενός πολιτικού βετεράνου

Μόλις λίγες εβδομάδες πριν από τη σύλληψή του τον Μάρτιο του 2024, ο Ντόναλντσον βρισκόταν στον Λευκό Οίκο για τους εορτασμούς της Ημέρας του Αγίου Πατρικίου και δεχόταν τα εύσημα για τον ρόλο του στην αποκατάσταση της λειτουργίας της κυβέρνησης συνασπισμού στο κοινοβούλιο της Βόρειας Ιρλανδίας (Στόρμοντ).

Είχε προηγουμένως διαπραγματευτεί συμφωνία με την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου για το καθεστώς της Βόρειας Ιρλανδίας μετά το Brexit, πείθοντας το κόμμα του να επιστρέψει στη διαδικασία διαμοιρασμού της εξουσίας.

Ωστόσο, λίγες ημέρες μετά την επιστροφή του από τις ΗΠΑ, αστυνομικοί πραγματοποίησαν έφοδο στο σπίτι του στην κομητεία Ντάουν και του απήγγειλαν κατηγορίες για 18 ιστορικά σεξουαλικά αδικήματα.

Οι καταγγελίες που συγκλόνισαν το δικαστήριο

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο Ντόναλντσον κατηγορήθηκε για βιασμό, πολλαπλές άσεμνες επιθέσεις και πράξεις βαριάς προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος δύο κοριτσιών.

Η πρώτη καταγγέλλουσα ανέφερε ότι ο πολιτικός άρχισε να την παρενοχλεί όταν βρισκόταν ακόμη σε ηλικία δημοτικού σχολείου. Κατέθεσε ότι την άγγιζε στο στήθος, τη φίλησε παρά τη θέλησή της και σε άλλη περίπτωση εξέτασε τα γεννητικά της όργανα με φακό.

Η δεύτερη γυναίκα κατέθεσε ότι βιάστηκε από τον Ντόναλντσον όταν ήταν επίσης σε ηλικία δημοτικού. Περιγράφοντας το περιστατικό στο δικαστήριο, δήλωσε ότι η ανάμνηση της επίθεσης την ακολουθεί μέχρι σήμερα.

Σε άλλη καταγγελία, υποστήριξε ότι ο πρώην πολιτικός της σήκωσε την μπλούζα και την θώπευσε όταν ήταν πλέον μαθήτρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

«Είναι αδιανόητο»

Η υπόθεση προκάλεσε σοκ σε ανθρώπους που συνεργάζονταν μαζί του επί δεκαετίες.

Ο λόρδος Ρέτζιναλντ Έμπι, πρώην στενός συνεργάτης του, δήλωσε ότι δυσκολεύεται να πιστέψει όσα αποκαλύφθηκαν.

«Είναι αδιανόητο ότι γνωρίζεις κάποιον μια ολόκληρη ζωή και εργάζεσαι μαζί του επί χρόνια και μετά συμβαίνει κάτι τέτοιο», είπε χαρακτηριστικά.

Άλλοι πρώην συνεργάτες τον περιέγραψαν ως ιδιαίτερα ελεγκτικό και χειριστικό άνθρωπο, με έντονη ανάγκη να ελέγχει τους γύρω του.

Οι επιστολές συγγνώμης και η άρνηση των κατηγοριών

Κατά τη διάρκεια της δίκης αποκαλύφθηκε ότι ο Ντόναλντσον είχε ζητήσει συγγνώμη από ένα από τα θύματα ήδη από τη δεκαετία του 1990 σε συνάντηση σε χριστιανικό κέντρο της Βόρειας Ιρλανδίας.

Επιπλέον, το 2020 έστειλε επιστολή σε άλλο θύμα εκφράζοντας λύπη για τον «πόνο» και τη «στενοχώρια» που είχε προκαλέσει, ζητώντας συγχώρεση για την «αμαρτωλή φύση» του.

Ο ίδιος, ωστόσο, υποστήριξε στο δικαστήριο ότι οι συγγνώμες αυτές δεν σχετίζονταν με σεξουαλική κακοποίηση και αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για ψευδείς ισχυρισμούς.

Οι ένορκοι δεν πείστηκαν από την υπερασπιστική του γραμμή και τον έκριναν ένοχο.

Η κατάρρευση μιας πολιτικής καριέρας

Η καταδίκη σηματοδοτεί το οριστικό τέλος μιας πολιτικής πορείας δεκαετιών.

Μετά τη σύλληψή του το 2024, το DUP τον απομάκρυνε άμεσα από τις τάξεις του και αφαίρεσε κάθε αναφορά στο όνομά του από τις επίσημες ιστοσελίδες του κόμματος.

Δεν διεκδίκησε ξανά την κοινοβουλευτική του έδρα στις εκλογές του ίδιου έτους και εξαφανίστηκε από τη δημόσια ζωή.

Η εισαγγελέας της υπόθεσης, Ρόζμαρι Γουόλς, κάλεσε τους ενόρκους να αποδώσουν δικαιοσύνη στα δύο θύματα, τονίζοντας ότι οι συνέπειες της κακοποίησης εξακολουθούν να είναι ορατές μέχρι σήμερα.

«Η σεξουαλική κακοποίηση που υπέστησαν είχε συνέπειες που δεν μπορούν πλέον να αγνοηθούν ούτε να κρυφτούν κάτω από το χαλί», δήλωσε.

Ποιος είναι ο Τζέφρι Ντόναλντσον και τι είναι το DUP

Ο Τζέφρι Ντόναλντσον υπήρξε επί δεκαετίες μία από τις πιο ισχυρές πολιτικές προσωπικότητες της Βόρειας Ιρλανδίας και ηγέτης του Δημοκρατικού Ενωτικού Κόμματος (DUP).

Το DUP είναι το μεγαλύτερο ενωτικό κόμμα της Βόρειας Ιρλανδίας και υποστηρίζει την παραμονή της περιοχής στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο Ντόναλντσον διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για το Brexit και στην επαναλειτουργία της κυβέρνησης συνασπισμού στο Στόρμοντ το 2024, γεγονός που τον είχε καταστήσει μία από τις πιο αναγνωρίσιμες πολιτικές μορφές της περιοχής.