Βελόπουλος: «Ανίκανοι στην κυβέρνηση να χτυπήσουν την αισχροκέρδεια, γιατί βολεύονται από αυτήν»

«Όταν η κυβέρνηση, μετά τις θριαμβολογίες για την πλατφόρμα, λέει ότι η πλατφόρμα δεν είναι πανάκεια, καταλαβαίνει κανείς εύκολα ότι αυτή η κυβέρνηση σπαταλά λεφτά και χρήματα, χωρίς να μπορεί να χτυπήσει τα καρτέλ και την αισχροκέρδεια, γιατί απλά υπηρετεί την ολιγαρχία και την πλουτοκρατία» τονίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος για το ζήτημα της ακρίβειας.

«Είναι ανίκανοι να χτυπήσουν την αισχροκέρδεια γιατί βολεύονται από αυτήν και βοηθούν ολιγάρχες και πλουτοκράτες» προσθέτει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.

Η κυβέρνηση του Κ. Μητσοτάκη υπηρετεί την ολιγαρχία και τα καρτέλ. Όταν η κυβέρνηση, μετά τις θριαμβολογίες για την πλατφόρμα, λέει ότι η πλατφόρμα δεν είναι πανάκεια, καταλαβαίνει κανείς εύκολα ότι αυτή η κυβέρνηση σπαταλά λεφτά και χρήματα, χωρίς να μπορεί να χτυπήσει τα… pic.twitter.com/jWqte8iHhk — Κυριάκος Βελόπουλος (@velopky) June 22, 2026

Βελόπουλος: Μέσα στον πανικό τους στη ΝΔ θυμήθηκαν την περιφέρεια και κάνουν περιοδείες σε όλη την Ελλάδα

«Μέσα στον πανικό τους στη ΝΔ θυμήθηκαν την περιφέρεια και κάνουν περιοδείες σε όλη την Ελλάδα», ανέφερε ακόμη ο Κυριάκος Βελόπουλος, σχετικά με τις περιοδείες υπουργών στην περιφέρεια.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, υποστήριξε: «Αυτό θυμίζει τον δολοφόνο, που γυρίζει στον τόπο του εγκλήματος, για να δει το θύμα του νεκρό. Ό,τι και να κάνουν στις εκλογές, οι δολοφόνοι -ένοχοι για την κατάντια της χώρας- θα τιμωρηθούν και η λύση για τα προβλήματα της χώρα θα προέλθει από την Ελληνική Λύση και από κανέναν άλλον».

Ό,τι και να κάνουν οι δολοφόνοι -ένοχοι για την κατάντια της χώρας- θα τιμωρηθούν στις εκλογές. Μέσα στον πανικό τους στη ΝΔ θυμήθηκαν την περιφέρεια και κάνουν περιοδείες σε όλη την Ελλάδα.

Αυτό θυμίζει τον δολοφόνο, που γυρίζει στον τόπο του εγκλήματος, για να δει το θύμα… pic.twitter.com/t5H4nfQGIX — Κυριάκος Βελόπουλος (@velopky) June 22, 2026

«ΝΔ, Τσίπρας και ΠΑΣΟΚ οδήγησαν την Ελλάδα στην καταστροφή»

«Οι δήθεν μετανοημένοι αμετανόητοι θέλουν να ξανακυβερνήσουν με την γνωστή συνταγή των σημερινών κυβερνώντων της ΝΔ, δηλ. φόροι, φόροι, φόροι, φόροι. Όταν είσαι άνεργος και άεργος πολιτικός δεν ξέρεις να παράγεις πλούτο, αλλά ξέρεις μόνον να παράγεις φόρους, οδηγώντας την Ελλάδα εκεί που ΝΔ, Τσίπρας και ΠΑΣΟΚ την οδήγησαν: στην καταστροφή. Μοναδική λύση η Ελληνική Λύση, με τον οριζόντιο φόρο 15% για όλους» δήλωσε ακόμη ο Κυριάκος Βελόπουλος