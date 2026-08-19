Πάνω από 100 οι νεκροί στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία έπειτα από κατολίσθηση σε χρυσωρυχείο – BINTEO

Τουλάχιστον 100 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε κατολίσθηση που σημειώθηκε σε αυτοσχέδιο χρυσωρυχείο στη δυτική Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, κοντά στα σύνορα με το Καμερούν. Η τραγωδία έλαβε χώρα στη Ζαμπογιέ, με επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης να βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ υπήρχαν αρχικά αντικρουόμενες πληροφορίες για τον αριθμό των νεκρών και την ακριβή τοποθεσία.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

ΟΡΥΧΕΙΟ – ΑΦΡΙΚΗ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: CNN
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: CNN
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τουλάχιστον 100 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε κατολίσθηση που σημειώθηκε σε αυτοσχέδιο χρυσωρυχείο στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία.
  • Η τραγωδία σημειώθηκε χθες Τρίτη στις 14:00 (τοπική ώρα) σε αυτοσχέδιο χρυσωρυχείο στη Ζαμπογιέ, περίπου 50 χλμ. από την πόλη Μπαμπουά.
  • Οι πληροφορίες προέρχονται από το Γαλλικό Πρακτορείο, ενώ νωρίτερα το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων είχε κάνει λόγο για 33 νεκρούς.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Τους 107 έχουν φτάσει οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους σε κατολίσθηση που σημειώθηκε σε αυτοσχέδιο χρυσωρυχείο στη δυτική Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, κοντά στα σύνορα με το Καμερούν, σύμφωνα με πληροφορίες του Γαλλικού Πρακτορείου.

Η τραγωδία σημειώθηκε την Τρίτη στις 14:00 (τοπική ώρα, 17:00 ώρα Ελλάδας) σε αυτοσχέδιο χρυσωρυχείο στη Ζαμπογιέ, περίπου 50 χλμ. από την πόλη Μπαμπουά της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας. Επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη.

Νωρίτερα, το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων είχε κάνει λόγο για 33 νεκρούς από την κατολίσθηση. Είχε αναφερθεί ότι το δυστύχημα συνέβη στην παραμεθόρια πόλη Γκαρούα – Μπουλάι του Καμερούν, στα σύνορα με την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ