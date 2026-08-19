Πάνω από 100 οι νεκροί στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία έπειτα από κατολίσθηση σε χρυσωρυχείο – BINTEO

Τους 107 έχουν φτάσει οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους σε κατολίσθηση που σημειώθηκε σε αυτοσχέδιο χρυσωρυχείο στη δυτική Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, κοντά στα σύνορα με το Καμερούν, σύμφωνα με πληροφορίες του Γαλλικού Πρακτορείου.

Η τραγωδία σημειώθηκε την Τρίτη στις 14:00 (τοπική ώρα, 17:00 ώρα Ελλάδας) σε αυτοσχέδιο χρυσωρυχείο στη Ζαμπογιέ, περίπου 50 χλμ. από την πόλη Μπαμπουά της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας. Επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη.

Νωρίτερα, το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων είχε κάνει λόγο για 33 νεκρούς από την κατολίσθηση. Είχε αναφερθεί ότι το δυστύχημα συνέβη στην παραμεθόρια πόλη Γκαρούα – Μπουλάι του Καμερούν, στα σύνορα με την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία.