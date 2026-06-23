Μελόνι: «Οι διμερείς σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να επανέλθουν σε συνθήκες ομαλότητας»

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, μιλώντας σε φεστιβάλ, εξέφρασε την έκπληξή της για τις πρόσφατες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ομαλοποίησης των διμερών σχέσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη διατήρηση των δεσμών Ευρώπης-ΗΠΑ. Παράλληλα, δήλωσε αισιόδοξη για τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν, τονίζοντας ότι η Ιταλία είναι διατεθειμένη να βοηθήσει διπλωματικά και να συμμετάσχει σε αποστολή καθαρισμού των Στενών του Ορμούζ, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη αποτροπής πυρηνικών όπλων στο Ιράν και διασφάλισης της ελεύθερης ναυσιπλοΐας.

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Διεθνή Νέα

Να αποκατασταθούν οι σχέσεις των ΗΠΑ και της Ιταλίας επιθυμεί η Τζόρτζια Μελόνι
Πηγή: ΑΠΕ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι δήλωσε ότι την ξάφνιασαν οι πρόσφατες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας όμως ότι «οι διμερείς σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να επανέλθουν σε συνθήκες ομαλότητας».
  • Η Μελόνι εμφανίστηκε «αρκετά αισιόδοξη» για τη διαπραγμάτευση των ΗΠΑ με το Ιράν, με την Ιταλία να δηλώνει διατεθειμένη να βοηθήσει διπλωματικά και με συμμετοχή σε αποστολή για καθαρισμό των Στενών του Ορμούζ.
  • Τέλος, η Ιταλίδα πρωθυπουργός υπογράμμισε «ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και ότι πρέπει να αποκατασταθεί πλήρως η ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ».

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Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, μιλώντας σε φεστιβάλ της ιταλικής εφημερίδας La Verità, αναφέρθηκε στη σχέση με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

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Η Μελόνι δήλωσε ότι την ξάφνιασαν οι πρόσφατες δηλώσεις του πλανητάρχη με αναφορά στην ίδια και στην κυβέρνησή της, αλλά πρόσθεσε ότι «οι διμερείς σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να επανέλθουν σε συνθήκες ομαλότητας».

«Εξέφρασα την άποψη αυτή και στο υπουργικό συμβούλιο σε ό,τι αφορά τις επόμενες συναντήσεις. Το μέτωπο, πάντως, διευρύνθηκε, δεν αφορά μόνο την Ιταλία», πρόσθεσε η Μελόνι.

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«Δεν αλλάζω γνώμη, θεωρώ σημαντικό να διατηρηθεί η σχέση της Ευρώπης με τις Ηνωμένες Πολιτείες», είπε η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης.

Ερωτηθείσα σχετικά με τη διαπραγμάτευση των ΗΠΑ με το Ιράν, δήλωσε ότι «είναι αρκετά αισιόδοξη, αν και ξέρει ότι δεν πρόκειται για κάτι το απλό». Εξήγησε, δε, ότι η χώρα της είναι διατεθειμένη να βοηθήσει σε διπλωματικό επίπεδο, όπως και με συμμετοχή σε αποστολή για καθαρισμό των Στενών του Ορμούζ από τις νάρκες.

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Η Τζόρτζια Μελόνι, τέλος, υπογράμμισε «ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και ότι πρέπει να αποκατασταθεί πλήρως η ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ χωρίς την πληρωμή «διοδίων» στο καθεστώς της Τεχεράνης».

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