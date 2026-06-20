Μελόνι σε Τραμπ: «Η φιλία μου μαζί σας δεν βοήθησε την δημοτικότητά μου – Οι επιθέσεις αυτές δεν έχουν νόημα»

Η Τζόρτζια Μελόνι απάντησε στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι η φιλία τους επηρεάζει τη δημοτικότητά της. Η Μελόνι δήλωσε ότι η δημοτικότητά της εξαρτάται από την υπεράσπιση των εθνικών συμφερόντων της Ιταλίας και ότι οι επιθέσεις του Τραμπ είναι ανούσιες

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Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: Remo Casilli/Reuters
Φωτογραφία: Remo Casilli/Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Τζόρτζια Μελόνι έδωσε νέα απάντηση στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι «θέλει να ξαναγίνουμε φίλοι για να ανέβει στα γκάλοπ».
  • Η Ιταλίδα πρωθυπουργός τόνισε πως «η φιλία μου μαζί σας δεν βοήθησε την δημοτικότητά μου», καθώς αυτή «εξαρτάται από την ικανότητά μου να υπερασπίζομαι τα εθνικά συμφέροντα της Ιταλίας».
  • Σχετικά με τις αμερικανικές βάσεις, η Μελόνι υπογράμμισε ότι «η χρήση τους ρυθμίζεται από συνθήκες τις οποίες σεβαστήκαμε πάντα» και ότι «η Ιταλία παραμένει μια κυρίαρχη χώρα».

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Η Τζόρτζια Μελόνι, έδωσε μέσω διαδικτύου νέα απάντηση στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι Ιταλίδα πρωθυπουργός «θέλει να ξαναγίνουμε φίλοι για να ανέβει στα γκάλοπ.»

«Η φιλία μου μαζί σας δεν βοήθησε την δημοτικότητά μου και ούτε εξαρτάται από την σχέση μαζί σας. Εξαρτάται από την ικανότητά μου να υπερασπίζομαι τα εθνικά συμφέροντα της Ιταλίας, κάτι που έκανα ανέκαθεν. Πρόεδρε Τραμπ, οι συνεχείς αυτές επιθέσεις δεν έχουν νόημα» έγραψε η Ιταλίδα πρωθυπουργός στο διαδίκτυο.

«Το ίδιο ισχύει και για τις αμερικανικές βάσεις στην Ιταλία. Η χρήση τους ρυθμίζεται από συνθήκες τις οποίες σεβαστήκαμε πάντα και που δεν θα παραβιαστεί όσο είμαι πρωθυπουργός. Η Ιταλία παραμένει μια κυρίαρχη χώρα. Σε κάθε περίπτωση, η δημοτικότητά μου δεν σας αφορά. Σας συμβουλεύω να επικεντρωθείτε στην δική σας», πρόσθεσε η Τζόρτζια Μελόνι.

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