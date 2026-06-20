Νέα επίθεση Τραμπ σε Μελόνι: «Θέλει να ξαναγίνουμε φίλοι για να ανέβει στα γκάλοπ – Όχι, ευχαριστώ»

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά της Τζόρτζια Μελόνι, υποστηρίζοντας ότι η Ιταλίδα πρωθυπουργός επιδιώκει επαναπροσέγγιση για να βελτιώσει τη δημοτικότητά της στα γκάλοπ. Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ απέρριψε αυτή την προοπτική με τη φράση «Όχι, ευχαριστώ».

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Διεθνή Νέα

Τζόρτζια Μελόνι Ντόναλντ Τραμπ
πηγή: AP Photo/Evan Vucci, Pool, File
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέα επίθεση εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ εναντίον της Τζόρτζια Μελόνι.
  • Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι η Μελόνι «θέλει να ξαναγίνουμε φίλοι για να ανέβει στα γκάλοπ».
  • Ο Τραμπ απέρριψε την πιθανότητα επαναπροσέγγισης, λέγοντας χαρακτηριστικά «Όχι, ευχαριστώ».

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Νέα αιχμηρή αναφορά στην Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι πραγματοποίησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

«Αφού κερδίσαμε στρατιωτικά το Ιράν, η Μελόνι θέλει να ξαναγίνουμε φίλοι για να ξανανέβει στα γκάλοπ. Όχι, ευχαριστώ », έγραψε στο Truth ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Μου ζήτησε, επανειλημμένα να βγάλει μια φωτογραφία μαζί μου στην διάσκεψη της G7 στο Εβιάν. Η δημοτικότητά της στην Ιταλία βρίσκεται σε πτώση, ίσως επειδή γύρισε την πλάτη στις Ηνωμένες Πολιτείες- μια χώρα που αγαπά και προστατεύει πραγματικά την Ιταλία, αρνούμενη να αποτρέψει το Ιράν από το να αποκτήσει ή να αναπτύξει πυρηνικά όπλα (κάτι που έκανε, βέβαια, και το ΝΑΤΟ)», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Δεν μας επέτρεψε ούτε να χρησιμοποιήσουμε τους ιταλικούς διαδρόμους προσγείωσης και απογείωσης, προκαλώντας μεγάλο οργανωτικό πρόβλημα, παρά το ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συμβάλλουν με εκατοντάδες δισεκατομμύρια τον χρόνο στην άμυνα της Ιταλίας και των άλλων, λεγόμενων συμμάχων του ΝΑΤΟ. Τώρα που οι ΗΠΑ κέρδισαν στρατιωτικά το Ιράν, εκείνη θέλει να γίνει και πάλι φίλη» καταλήγει Ντόναλντ Τραμπ.

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