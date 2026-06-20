Αφίδνες: Μεθυσμένος 28χρονος έκανε επικίνδυνους ελιγμούς με πολυτελές αυτοκίνητο – Συνελήφθη έπειτα από καταδίωξη

Ένας 28χρονος συνελήφθη το πρωί του Σαββάτου στις Αφίδνες, αφού προηγουμένως είχε πραγματοποιήσει επικίνδυνους ελιγμούς στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας, ενώ οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ. Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν στο ύψος της Μαλακάσας και τον ακινητοποίησαν μετά από καταδίωξη στα διόδια Αφιδνών, οδηγώντας τον στον αρμόδιο Εισαγγελέα

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένας 28χρονος συνελήφθη το πρωί του Σαββάτου, αφού είχε μετατρέψει την εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας σε «πίστα» για επικίνδυνους ελιγμούς, ενώ ήταν και μεθυσμένος.
  • Το περιστατικό σημειώθηκε στο ύψος της Μαλακάσας, όταν αστυνομικοί εντόπισαν ένα πολυτελές αυτοκίνητο να κινείται με μεγάλη ταχύτητα και να πραγματοποιεί ριψοκίνδυνους ελιγμούς, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τους υπόλοιπους οδηγούς.
  • Άμεσα οι αστυνομικοί τον ακολούθησαν και τον ακινητοποίησαν στο ύψος των διοδίων Αφιδνών, όπου διαπιστώθηκε ότι ο 28χρονος οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.

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Ένας 28χρονος συνελήφθη το πρωί του Σαββάτου, αφού πρώτα ο ίδιος είχε μετατρέψει την εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας σε «πίστα» για επικίνδυνους ελιγμούς, ενώ ήταν και μεθυσμένος.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο ύψος της Μαλακάσας, όταν αστυνομικοί του Β’ Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Αττικής εντόπισαν ένα πολυτελές αυτοκίνητο το οποίο κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα, άλλαζε συνεχώς λωρίδες κυκλοφορίας και πραγματοποιούσε ριψοκίνδυνους ελιγμούς, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τους υπόλοιπους οδηγούς που κινούνταν εκείνη την ώρα στο οδικό δίκτυο.

Άμεσα οι αστυνομικοί τον ακολούθησαν και τον ακινητοποίησαν στο ύψος των διοδίων Αφιδνών ενώ όπως διαπιστώθηκε, ο 28χρονος οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

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