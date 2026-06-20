Αφίδνες: Μεθυσμένος 28χρονος έκανε επικίνδυνους ελιγμούς με πολυτελές αυτοκίνητο – Συνελήφθη έπειτα από καταδίωξη

Ένας 28χρονος συνελήφθη το πρωί του Σαββάτου, αφού πρώτα ο ίδιος είχε μετατρέψει την εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας σε «πίστα» για επικίνδυνους ελιγμούς, ενώ ήταν και μεθυσμένος.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο ύψος της Μαλακάσας, όταν αστυνομικοί του Β’ Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Αττικής εντόπισαν ένα πολυτελές αυτοκίνητο το οποίο κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα, άλλαζε συνεχώς λωρίδες κυκλοφορίας και πραγματοποιούσε ριψοκίνδυνους ελιγμούς, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τους υπόλοιπους οδηγούς που κινούνταν εκείνη την ώρα στο οδικό δίκτυο.

Άμεσα οι αστυνομικοί τον ακολούθησαν και τον ακινητοποίησαν στο ύψος των διοδίων Αφιδνών ενώ όπως διαπιστώθηκε, ο 28χρονος οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.