Ανδρέας Μαζαράκης: Συγκίνηση στο τελευταίο «αντίο» του δημοσιογράφου – Με τη σημαία του Αστέρα Εξαρχείων το φέρετρό του

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης τελέστηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών η κηδεία του δημοσιογράφου και ραδιοφωνικού παραγωγού Αντρέα Μαζαράκη, ο οποίος απεβίωσε την Πέμπτη 18 Ιουνίου.

Ο Ανδρέας Μαζαράκης κατέγραψε μια μακρά διαδρομή στον χώρο της ενημέρωσης, αφήνοντας μια ισχυρή παρακαταθήκη τόσο μέσα από τα κείμενά του στον έντυπο Τύπο όσο και από τις εκπομπές του στο ραδιόφωνο.

Άνθρωποι από τον πολιτικό, δημοσιογραφικό και καλλιτεχνικό χώρο, μαζί με συγγενείς και φίλους, βρέθηκαν εκεί για το τελευταίο «αντίο».

Ανάμεσα σε όσους παρέστησαν για να τιμήσουν τη μνήμη του ήταν οι υπουργοί Άδωνις Γεωργιάδης και Τάκης Θεοδωρικάκος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο πρόεδρος του κόμματος ΕΛΑΣ, Αλέξης Τσίπρας, ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο Κώστας Μπακογιάννης, οι Βαγγέλης Μεϊμαράκης και Δημήτρης Ρέππας, καθώς και ο τραγουδιστής Στέλιος Διονυσίου.

Από τις πιο συγκλονιστικές φιγούρες ήταν η σύζυγός του, Ροσέλα, η οποία έφτασε νωρίς στον ναό για να αποχαιρετήσει τον σύντροφό της.

Ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσε η κάλυψη του φερέτρου με τη σημαία του Αστέρα Εξαρχείων, της ομάδας μπάσκετ στην οποία ο εκλιπών διατελούσε πρόεδρος.