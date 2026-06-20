Ανδρέας Μαζαράκης: Συγκίνηση στο τελευταίο «αντίο» του δημοσιογράφου – Με τη σημαία του Αστέρα Εξαρχείων το φέρετρό του

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης τελέστηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών η κηδεία του δημοσιογράφου και ραδιοφωνικού παραγωγού Αντρέα Μαζαράκη, ο οποίος απεβίωσε την Πέμπτη 18 Ιουνίου. Πλήθος κόσμου από τον πολιτικό, δημοσιογραφικό και καλλιτεχνικό χώρο, μαζί με συγγενείς και φίλους, βρέθηκαν εκεί για το τελευταίο «αντίο», με ιδιαίτερη στιγμή την κάλυψη του φερέτρου με τη σημαία του Αστέρα Εξαρχείων.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

Ανδρέας Μαζαράκης κηδεία
Φωτογραφία: Intime
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης τελέστηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών η κηδεία του δημοσιογράφου και ραδιοφωνικού παραγωγού Αντρέα Μαζαράκη, ο οποίος απεβίωσε την Πέμπτη 18 Ιουνίου.
  • Άνθρωποι από τον πολιτικό, δημοσιογραφικό και καλλιτεχνικό χώρο, μαζί με συγγενείς και φίλους, βρέθηκαν εκεί για το τελευταίο «αντίο» στον Ανδρέα Μαζαράκη, ο οποίος κατέγραψε μια μακρά διαδρομή στον χώρο της ενημέρωσης.
  • Ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσε η κάλυψη του φερέτρου με τη σημαία του Αστέρα Εξαρχείων, της ομάδας μπάσκετ στην οποία ο εκλιπών διατελούσε πρόεδρος.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης τελέστηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών η κηδεία του δημοσιογράφου και ραδιοφωνικού παραγωγού Αντρέα Μαζαράκη, ο οποίος απεβίωσε την Πέμπτη 18 Ιουνίου.

Ανδρέας Μαζαράκης: Πέθανε ο δημοσιογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός

Ο Ανδρέας Μαζαράκης κατέγραψε μια μακρά διαδρομή στον χώρο της ενημέρωσης, αφήνοντας μια ισχυρή παρακαταθήκη τόσο μέσα από τα κείμενά του στον έντυπο Τύπο όσο και από τις εκπομπές του στο ραδιόφωνο.

Άνθρωποι από τον πολιτικό, δημοσιογραφικό και καλλιτεχνικό χώρο, μαζί με συγγενείς και φίλους, βρέθηκαν εκεί για το τελευταίο «αντίο».

Φωτογραφία: Intime

Ανάμεσα σε όσους παρέστησαν για να τιμήσουν τη μνήμη του ήταν οι υπουργοί Άδωνις Γεωργιάδης και Τάκης Θεοδωρικάκος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο πρόεδρος του κόμματος ΕΛΑΣ, Αλέξης Τσίπρας, ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο Κώστας Μπακογιάννης, οι Βαγγέλης Μεϊμαράκης και Δημήτρης Ρέππας, καθώς και ο τραγουδιστής Στέλιος Διονυσίου.

Φωτογραφία: Intime
Φωτογραφία: Intime
Φωτογραφία: Intime
Φωτογραφία: Intime
Φωτογραφία: Intime
Φωτογραφία: Intime

Από τις πιο συγκλονιστικές φιγούρες ήταν η σύζυγός του, Ροσέλα, η οποία έφτασε νωρίς στον ναό για να αποχαιρετήσει τον σύντροφό της.

Ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσε η κάλυψη του φερέτρου με τη σημαία του Αστέρα Εξαρχείων, της ομάδας μπάσκετ στην οποία ο εκλιπών διατελούσε πρόεδρος.

Φωτογραφία: Intime
Φωτογραφία: Intime
Φωτογραφία: Intime

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ