Συνελήφθη 62χρονος στο Περιστέρι για κατοχή όπλων και ναρκωτικών

Αστυνομικοί συνέλαβαν έναν 62χρονο στον Ασπρόπυργο στις 18 Ιουνίου 2026, κατηγορούμενο για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και εξαρτησιογόνων ουσιών. Κατά την έρευνα στην ιδιοκτησία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν υποπολυβόλο, πιστόλι, κοκαΐνη, κάνναβη, καθώς και χρηματικό ποσό και εξοπλισμός ζύγισης

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Κοινωνία

περιπολικό, αστυνομία, ΕΛΑΣ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συνελήφθη 62χρονος στο Περιστέρι, κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και περί εξαρτησιογόνων ουσιών.
  • Κατά την έρευνα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 218 γραμμάρια κοκαΐνης, 131 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, καθώς και το χρηματικό ποσό των 7.695 ευρώ.
  • Επίσης, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ένα υποπολυβόλο, ένα πιστόλι, δύο γεμιστήρες και 218 φυσίγγια.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Αστυνομικοί συνέλαβαν έναν 62χρονο στο Περιστέρι καθώς εντοπίστηκε με πιστόλι, κοκαϊνη και κάνναβη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., συνελήφθη, μεσημβρινές ώρες της 18-6-2026 στην περιοχή του Περιστερίου, 62χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου αναφορικά με αποθήκευση παράνομων όπλων και ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών σε χώρους ιδιοκτησίας του 62χρονου, έλαβε χώρα έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • υποπολυβόλο,
  • πιστόλι,
  • -2- γεμιστήρες,
  • -218- φυσίγγια,
  • -218- γραμμ. κοκαΐνης,
  • -131- γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,
  • το χρηματικό ποσό των -7.695- ευρώ,
  • -2- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας και
  • πλήθος νάιλον συσκευασιών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

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