Συνελήφθη 62χρονος στο Περιστέρι για κατοχή όπλων και ναρκωτικών

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Αστυνομικοί συνέλαβαν έναν 62χρονο στο Περιστέρι καθώς εντοπίστηκε με πιστόλι, κοκαϊνη και κάνναβη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., συνελήφθη, μεσημβρινές ώρες της 18-6-2026 στην περιοχή του Περιστερίου, 62χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου αναφορικά με αποθήκευση παράνομων όπλων και ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών σε χώρους ιδιοκτησίας του 62χρονου, έλαβε χώρα έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

υποπολυβόλο,

πιστόλι,

-2- γεμιστήρες,

-218- φυσίγγια,

-218- γραμμ. κοκαΐνης,

-131- γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,

το χρηματικό ποσό των -7.695- ευρώ,

-2- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας και

πλήθος νάιλον συσκευασιών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.