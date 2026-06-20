Εξαφάνιση Σταυρούλας στα Χανιά: Την Τρίτη η απολογία του 43χρονου ενοικιαστή για τα ναρκωτικά – «Δεν υπάρχει άλλο αδίκημα ή δικογραφία» λέει ο δικηγόρος του

Για την Τρίτη ορίστηκε η απολογία του ενοικιαστή της αγνοούμενης Σταυρούλας Λεβεντάκη από τα Χανιά, ο οποίος συνελήφθη το βράδυ της Παρασκευής για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών. Σημειώνεται ότι 43χρονος από τη Βόρεια Μακεδονία αποτελεί τον κεντρικό ύποπτο για την εξαφάνιση της 45χρονης.

Ο κατηγορούμενος συνελήφθη για την κατοχή δενδρυλλίων κάνναβης, τα οποία βρέθηκαν σε χώρο που φέρεται να διατηρούσε μαζί με άλλο άτομο.

Ο 43χρονος οδηγήθηκε νωρίτερα σήμερα στο δικαστικό μέγαρο Χανίων υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί, σύμφωνα με το flashnews.gr.

Τι λέει ο δικηγόρος του

Σε δήλωση του ο συνήγορος του κ. Γιάννης Τρικοίλης τόνισε ότι «προς το παρόν δεν υπάρχει ούτε άλλο αδίκημα, ούτε άλλη δικογραφία ούτε έχει προσλάβει την ιδιότητα του υπόπτου για οποιαδήποτε άλλη υπόθεση ο πελάτης μου». Σημείωσε ακόμη ότι «σήμερα προσήλθε ο κατηγορούμενος στα δικαστήρια με την κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών σε βάρος κακουργήματος. Δεν υπάρχει άλλο αδίκημα για το οποίο ερευνάται. Ακριβώς λόγω της κακουργηματικής μορφής του αδικήματος για το οποίο ερευνάται θα εμφανιστεί στην κα. Ανακρίτρια και έλαβε προθεσμία για να προετοιμάσει την απολογία του»

Οι ισχυρισμοί του 43χρονου στις αρχές για απειλές που δέχθηκε

Υπενθυμίζεται ότι ο 43χρονος εντοπίστηκε ύστερα από οργανωμένες έρευνες των αστυνομικών, καθώς για αρκετές ώρες είχαν χαθεί τα ίχνη του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 43χρονος φέρεται να είχε φύγει από την κατοικία όπου διέμενε, αφήνοντας το αυτοκίνητο και το κινητό του σε άλλη περιοχή των Χανίων.

Το γεγονός αυτό δυσκόλεψε τον εντοπισμό του και προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερη κινητοποίηση των Αρχών. Τελικά συνελήφθη για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, ωστόσο το βάρος των ερευνών παραμένει στραμμένο στην εξαφάνιση της 45χρονης.

Ο ίδιος είχε εξαφανιστεί από το πρωί της προηγούμενης ημέρας και εντοπίστηκε αργά το βράδυ. Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς, δέχθηκε απειλές από τον αδερλφό και το περιβάλλον της αδελφού της αγνοούμενης και φοβήθηκε, με αποτέλεσμα να κρυφτεί.

Από την πλευρά της οικογένειας της Σταυρούλας Κατσουλάκη, ο αδελφός της 45χρονης εκφράζει έντονες υποψίες για την εμπλοκή του 44χρονου στην υπόθεση.

Κηλίδες αίματος και στο βαν

Όπως έγραψε νωρίτερα το enikos.gr, κάποια από τα ίχνη αίματος που βρέθηκαν μέσα στο σπίτι που διέμενε ο 43χρονος, το οποίο του ενοικίαζε η 45χρονη Σταυρούλα, ανήκουν στην αγνοούμενη γυναίκα. Πρόκειται για κηλίδες αίματος που εντοπίστηκαν από τις αρχές, στο πλαίσιο της εξονυχιστικής έρευνας που έκαναν, στο πάτωμα και πάνω στην τηλεόραση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκαν ίχνη αίματος στο εσωτερικό του βαν που χρησιμοποιούσε ο 43χρονος, ενώ ίχνη αίματος συλλέχθηκαν και από σφουγγαρίστρα που είχε χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό του χώρου. Για τις κηλίδες αίματος στη σφουγγαρίστρα και το οχήματος αναμένεται ταυτοποίηση.

Τι δείχνουν οι κάμερες

Σύμφωνα με τον ALPHA, την ημέρα της εξαφάνισης, η 45χρονη είχε επισκεφθεί τον 43χρονο από τη Βόρεια Μακεδονία στον οποίο είχε νοικιάσει το σπίτι. Η κάμερα λοιπόν, την δείχνει να μπαίνει στο σπίτι, αλλά να μην βγαίνει ποτέ.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως όταν η 45χρονη είχε νοικιάσει το σπίτι στον 43χρονο είχε θέσει έναν όρο. Ποιος ήταν αυτός; Κάθε έξι μήνες να επισκέπτεται το σπίτι προκειμένου να το επιθεωρεί, καθώς ο 43χρονος φέρεται να έκανε κάποιες αλλαγές στον χώρο, με τους οποίους εκείνη δεν συμφωνούσε. Αυτό φαίνεται πως έγινε και την μοιραία μέρα. Τι ειπώθηκε πίσω από τις κλειστές πόρτες κανείς δεν το γνωρίζει όμως τα ερωτήματα παραμένουν. Μήπως είδε κάτι η 45χρονη και ενοχλήθηκε και τι έγινε μετά;