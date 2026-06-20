Ανησυχία σε Γαύδο και Κρήτη για τους δύο σεισμούς – Απομακρύνθηκαν οι επισκέπτες από το Φαράγγι της Σαμαριάς

Έντονη ανησυχία έχουν προκαλέσει στους κατοίκους της Γαύδου αλλά και της Κρήτης οι δύο σεισμοί μεγέθους 4,7 και 5,3 Ρίχτερ που σημειώθηκαν στις 12.31 και 12.37 αντίστοιχα σήμερα Σάββατο στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά του νησιού. Οι δονήσεις έγιναν ιδιαίτερα αισθητές εκτός από το νησί και σε ολόκληρη τη νότια Κρήτη, στις Περιφερειακές Ενότητες Χανίων, Ρεθύμνου και Ηρακλείου.

Πάντως δεν διαπιστώθηκαν προβλήματα ή ζημιές σε κτίρια και υποδομές. Στη Γαύδο καταγράφηκαν μόνο μικρές κατολισθήσεις σε δύο μονοπάτια του νησιού.

Προληπτικά έκλεισε και το Φαράγγι της Σαμαριάς, όπου τη στιγμή των σεισμών βρίσκονταν 566 επισκέπτες. Δεν σημειώθηκε η παραμικρή πτώση βράχου ή πετρών από τα πρανή του φαραγγιού. Το προσωπικό του Εθνικού Δρυμού αντέδρασε άμεσα και με απόλυτη ψυχραιμία, εφαρμόζοντας τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας. Οι επισκέπτες καθοδηγήθηκαν οργανωμένα είτε προς τη βόρεια είτε προς τη νότια έξοδο, ανάλογα με το σημείο στο οποίο βρίσκονταν κατά τη διάρκεια των δονήσεων.

Λέκκας στο enikos.gr: Αύριο θα επανεξεταστούν τα δεδομένα

«Η περιοχή αυτή έχει δυναμικό, αλλά ευτυχώς το επίκεντρο ήταν μακριά από τη Χέρσο. Παρακολουθούμε την εξέλιξη» είπε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμης Λέκκας.

Γκανάς: «Δεν μπορούμε ακόμα να πούμε αν τα 5,3 Ρίχτερ ήταν ο κύριος σεισμός – Να ελεγχθούν οι παλαιές κατοικίες»

Από την πλευρά του ο Αθανάσιος Γκανάς, διευθυντής Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, δήλωσε: «Η δεύτερη δόνηση, μεγέθους 5,3 Ρίχτερ, ήταν η ισχυρότερη και γι’ αυτό θα πρέπει να γίνει προληπτικός έλεγχος στις παλιές οικίες της Γαύδου, των Σφακίων και των περιοχών του νότιου Ρεθύμνου».

«Προς το παρόν δεν έχουμε κάποια αναφορά για βλάβες ή ζημιές, όμως η σύσταση για ελέγχους γίνεται καθαρά για προληπτικούς λόγους» είπε. «Είχαμε δύο σεισμικές δονήσεις ανατολικά της Γαύδου. Ο πρώτος σεισμός σημειώθηκε στις 12:31, ώρα Ελλάδας, και είχε μέγεθος 4,7 Ρίχτερ. Έξι λεπτά αργότερα ακολούθησε ο σεισμός των 5,3 Ρίχτερ, ο οποίος εκδηλώθηκε πάνω στο ίδιο ρήγμα», τόνισε ο κ. Γκανάς.

Ερωτηθείς για το επίκεντρο των σεισμικών δονήσεων εξήγησε ότι προέρχονται από το ίδιο ρήγμα και το ίδιο επίκεντρο, ενώ το εστιακό τους βάθος εκτιμάται ότι είναι μικρό, περίπου στα 15 χλμ., γεγονός που τα κατατάσσει στις σχετικά επιφανειακές δονήσεις.

«Κοντά στη Γαύδο υπάρχουν ενεργά ρήγματα με δυναμικό να δώσουν σεισμούς αυτού του μεγέθους» τόνισε, ενώ αναφορικά με το μεγάλο ρήγμα της Τάφρου του Πτολεμαίου, σημείωσε ότι βρίσκεται περίπου 25 χιλιόμετρα νοτιότερα.

Αναφορικά με το εάν αναμένεται κάποια μεγαλύτερη σεισμική δόνηση ο κ. Γκανάς ήταν επιφυλακτικός: «Δεν μπορούμε ακόμη να πούμε με βεβαιότητα ότι ο σεισμός των 5,3 Ρίχτερ ήταν ο κύριος σεισμός. Χρειαζόμαστε περισσότερα δεδομένα». «Στην περιοχή έχουν καταγραφεί και κατά το παρελθόν σεισμοί ανάλογου μεγέθους. Τα μεγέθη κοντά στα 5 Ρίχτερ είναι συνήθη για τη συγκεκριμένη περιοχή και δεν αποτελούν κάτι ιδιαίτερο» κατέληξε.

Παπαδόπουλος για τα 5,3 Ρίχτερ: Είναι πολύ νωρίς για να κρίνουμε αν επρόκειτο για τον κύριο σεισμό

O σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος με ανάρτησή του στο Facebook αναφέρει ότι είναι νωρίς ακόμη για να ειπωθεί αν μιλάμε για τον κύριο σεισμό, ενώ σημειώνει πως το κομμάτι που «έδωσε» τους δύο σεισμούς εντάσσεται στο κεντρικό τμήμα του ελληνικού τόξου.

«Είναι πολύ νωρίς για να κρίνουμε αν επρόκειτο για τον κύριο σεισμό. Η περιοχή εντάσσεται στο κεντρικό τμήμα του ελληνικού σεισμικού τόξου και έχει σημαντικό σεισμικό δυναμικό. Στις 14.5.1959, λίγο πιο ανατολικά έγινε σφοδρός σεισμός Μ6.3, ο οποίος επίσης είχε δυνατό προσεισμό (Μ4.9) λίγα λεπτά πριν» ανέφερε.