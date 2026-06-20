Ιράν: Κλείνει ξανά τα Στενά του Ορμούζ – Κατηγορεί τις ΗΠΑ και το Ισραήλ για «σοβαρές παραβιάσεις» του μνημονίου εκεχειρίας

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Το Μεικτό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων του Ιράν ανακοίνωσε το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ λόγω παραβιάσεων από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ της κατάπαυσης του πυρός που προβλέπεται από το μνημόνιο κατανόησης, μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr.

Το ιρανικό επιτελείο διευκρίνισε ότι το κλείσιμο του Ορμούζ είναι το «πρώτο βήμα» και προειδοποίησε για την λήψη περαιτέρω μέτρων αν «συνεχισθεί η επίθεση».

#BREAKING: Iran’s top joint military command says Strait of Hormuz is closed due to alleged US and Israeli violations of ceasefire MoU – Iranian media pic.twitter.com/SEJLDGXpeb — TRT World (@trtworld) June 20, 2026

Η ανακοίνωση εκδόθηκε λίγα λεπτά μετά τις δηλώσεις του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς στο Fox News, ο οποίος ανέφερε ότι αναμένει να ταξιδέψει στην Ελβετία «εντός των επόμενων ημερών» για τον νέο γύρο συνομιλιών με το Ιράν. Ο Βανς είπε ότι «τα πράγματα πάνε καλά» και άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο συνάντησης την Κυριακή, την ώρα που η Βέρνη επιβεβαιώνει ότι συνεχίζει να παρέχει «διακριτικό και αξιόπιστο» πλαίσιο στο Μπούργκενστοκ για την εφαρμογή του μνημονίου κατανόησης ΗΠΑ-Ιράν.

Όπως μετέδωσε το Fars, το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν ανέφερε ότι η Τεχεράνη «έχει τηρήσει πλήρως τις δεσμεύσεις της» στο μνημόνιο εκεχειρίας και ότι «οι ΗΠΑ είναι υποχρεωμένες να εξαναγκάσουν το Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις στον Λίβανο».

Παράλληλα, το Fars μετέδωσε ότι ιρανική αντιπροσωπεία θα μεταβεί στην Ελβετία για να «παρακολουθήσει από κοντά» τις συνομιλίες και να απαιτήσει «την εκπλήρωση των δεσμεύσεων της άλλης πλευράς».