Μέγαρα: Συνελήφθη 39χρονος οδηγός που έτρεχε με 203 χλμ/ώρα – Επιχείρησε να δωροδοκήσει αστυνομικούς

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Στη σύλληψη ενός 39χρονου οδηγού, ο οποίος εντοπίστηκε να κινείται με ταχύτητα 203 χιλιομέτρων την ώρα στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου στην περιοχή των Μεγάρων, προχώρησαν το πρωί του Σαββάτου αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., διαπιστώθηκε μέσω συσκευής radar, ότι ο 39χρονος κινείτο με ταχύτητα κατά 73 χλμ./ώρα πάνω από το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο των 130 χλμ./ώρα.

Επιχείρησε να δωροδοκήσει αστυνομικούς

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, ο 39χρονος ακινητοποιήθηκε στο ύψος των διοδίων Μάνδρας, ενώ κατά τη σύλληψή του φέρεται να αποπειράθηκε να δωροδοκήσει τους αστυνομικούς προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και απόπειρα δωροδοκίας υπαλλήλου.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε από το Α’ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Αττικής.