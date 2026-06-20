Γιώργος Περρής: «Είχα υπογράψει όρο σε συμβόλαιο ότι δεν θα μιλούσα ανοιχτά για τη σεξουαλικότητά μου»

Ο Γιώργος Περρής, μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Καλύτερα δε Γίνεται» και, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην πορεία του στο τραγούδι, αλλά και στην απόφασή του να μιλήσει ανοιχτά για τη σεξουαλικότητά του και να δηλώσει δημόσια ότι είναι ομοφυλόφιλος.

«Το τραγούδι ήταν ο μοναδικός τρόπος να αγκιστρωθώ σε ένα πολύ δύσκολο διαζύγιο των γονιών μου. Που για ένα τρίχρονο και τετράχρονο παιδί που ήμουν εγώ εκείνη την περίοδο, υπήρχε ένα χάος στο οποίο εγώ κάπως έπρεπε κάπου να βρω μια άγκυρα, κάπου να μπορέσω να σωθώ. Και αυτό ήταν το τραγούδι. Νομίζω ότι αν δεν υπήρχε το τραγούδι στη ζωή μου, θα ήμουνα σίγουρα ένα πολύ χαμένο παιδί», εξομολογήθηκε ο γνωστός τραγουδιστής

«Για μένα το δημόσιο coming out μου ήταν μία καθαρά πολιτική πράξη. Ίσως γιατί όταν εγώ ήμουν έφηβος, θα ‘θελα να χα στον ορίζοντά μου κάποιον να μιλάει γι’ αυτά. Ένιωσα bullying στο σχολείο, μπορεί όχι στην βαριά μορφή του, αλλά και μόνο το ότι, ας πούμε, δεν ένιωθα την ασφάλεια να μιλήσω για αυτό σε κανέναν, γιατί φοβόμουνα την κοροϊδία, τον χλευασμό… Εγώ αυτό το πράγμα δεν το θέλω για κανένα παιδί.

Μια δισκογραφική στο εξωτερικό όχι απλά μου είπε να μην το κοινοποιήσουμε αυτό το κομμάτι, αλλά υπέγραψα όρο στο συμβόλαιό μου ότι δεν θα μιλούσα γι’ αυτό ανοιχτά. Μάλλον θεωρούσαν μάλλον ότι έτσι θα χάσω κοινό», αποκάλυψε ο Γιώργος Περρής.