Δύο μεγάλες φωτιές στην Κορινθία – Ξέσπασαν σχεδόν ταυτόχρονα

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Δύο πυρκαγιές ξέσπασαν σχεδόν ταυτόχρονα στην Κορινθία. Η πρώτη φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση, στην περιοχή Αγγελόκαστρο. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 60 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 14 οχήματα, 4 αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα. Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Σε εξέλιξη βρίσκεται και φωτιά σε αγροτοδασική έκταση, στην περιοχή Άνω Αλμυρή, στην Κορινθία, κοντά στα Λουτρά της Ωραίας Ελένης. Έχουν κινητοποιηθεί 56 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 18 οχήματα. Στην επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση, στην περιοχή Άνω Αλμυρή, #Κορινθία.

Κινητοποιήθηκαν 56 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 9ης #ΕΜΟΔΕ, #εθελοντές και 18 οχήματα.

Συνδρομή από υδροφόρες #ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 20, 2026