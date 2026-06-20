Δύο μεγάλες φωτιές στην Κορινθία – Ξέσπασαν σχεδόν ταυτόχρονα

Δύο πυρκαγιές ξέσπασαν σχεδόν ταυτόχρονα σε αγροτοδασικές εκτάσεις στην Κορινθία, συγκεκριμένα στις περιοχές Αγγελόκαστρο και Άνω Αλμυρή. Για την κατάσβεσή τους κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας, εθελοντές, εναέρια μέσα και υδροφόρες ΟΤΑ.

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Φωτιά, κορινθία
πηγή: Facebook/Πυρκαγιά Ενημέρωση
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δύο πυρκαγιές ξέσπασαν σχεδόν ταυτόχρονα στην Κορινθία.
  • Η πρώτη φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση, στην περιοχή Αγγελόκαστρο, κινητοποιώντας 60 πυροσβέστες, 14 οχήματα, 4 αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.
  • Σε εξέλιξη βρίσκεται και φωτιά σε αγροτοδασική έκταση, στην περιοχή Άνω Αλμυρή, με 56 πυροσβέστες και 18 οχήματα να επιχειρούν.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Δύο πυρκαγιές ξέσπασαν σχεδόν ταυτόχρονα στην Κορινθία. Η πρώτη φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση, στην περιοχή Αγγελόκαστρο. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 60 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 14 οχήματα, 4 αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα. Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Σε εξέλιξη βρίσκεται και φωτιά σε αγροτοδασική έκταση, στην περιοχή Άνω Αλμυρή, στην Κορινθία, κοντά στα Λουτρά της Ωραίας Ελένης. Έχουν κινητοποιηθεί 56 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 18 οχήματα. Στην επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

 

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