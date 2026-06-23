Πιερία: 84χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στον Μακρύγιαλο

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Νεκρός ανασύρθηκε ένας 84χρονος λουόμενος από τη θαλάσσια περιοχή του Μακρύγιαλου Πιερίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμενικού, η Λιμενική Αρχή Σκάλας Κατερίνης ενημερώθηκε τις μεσημβρινές ώρες της Τρίτης για τον εντοπισμό του ηλικιωμένου, ο οποίος κολυμπούσε στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή.

Ναυαγοσώστης, ο οποίος βρισκόταν στην παραλία, έσπευσε στο σημείο και παρείχε τις πρώτες βοήθειες στον ηλικιωμένο. Στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι ο 84χρονος χρειαζόταν διακομιδή, με αποτέλεσμα να κληθεί ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Παραγγέλθηκε νεκροψία-νεκροτομή

Το ασθενοφόρο παρέλαβε τον 84χρονο και τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Αιγινίου. Εκεί, οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Το Γ’ Λιμενικό Τμήμα Σκάλας Κατερίνης του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης διενεργεί την προανάκριση. Παράλληλα, οι αρμόδιες αρχές παρήγγειλαν τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.