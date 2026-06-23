Πιερία: 84χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στον Μακρύγιαλο

Ένας 84χρονος λουόμενος ανασύρθηκε νεκρός από τη θαλάσσια περιοχή του Μακρύγιαλου Πιερίας. Ναυαγοσώστης παρείχε τις πρώτες βοήθειες στον ηλικιωμένο, ενώ στη συνέχεια ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Αιγινίου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Το Γ’ Λιμενικό Τμήμα Σκάλας Κατερίνης διενεργεί την προανάκριση και έχει παραγγελθεί νεκροψία-νεκροτομή.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νεκρός ανασύρθηκε 84χρονος λουόμενος από τη θαλάσσια περιοχή του Μακρύγιαλου Πιερίας.
  • Ναυαγοσώστης παρείχε τις πρώτες βοήθειες στον ηλικιωμένο, ο οποίος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Αιγινίου. Εκεί, γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.
  • Το Γ’ Λιμενικό Τμήμα Σκάλας Κατερίνης διενεργεί την προανάκριση, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

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Νεκρός ανασύρθηκε ένας 84χρονος λουόμενος από τη θαλάσσια περιοχή του Μακρύγιαλου Πιερίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμενικού, η Λιμενική Αρχή Σκάλας Κατερίνης ενημερώθηκε τις μεσημβρινές ώρες της Τρίτης για τον εντοπισμό του ηλικιωμένου, ο οποίος κολυμπούσε στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή.

Ναυαγοσώστης, ο οποίος βρισκόταν στην παραλία, έσπευσε στο σημείο και παρείχε τις πρώτες βοήθειες στον ηλικιωμένο. Στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι ο 84χρονος χρειαζόταν διακομιδή, με αποτέλεσμα να κληθεί ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Παραγγέλθηκε νεκροψία-νεκροτομή

Το ασθενοφόρο παρέλαβε τον 84χρονο και τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Αιγινίου. Εκεί, οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Το Γ’ Λιμενικό Τμήμα Σκάλας Κατερίνης του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης διενεργεί την προανάκριση. Παράλληλα, οι αρμόδιες αρχές παρήγγειλαν τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.

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