Επιχείρηση διάσωσης 35 μεταναστών ανοιχτά της Γαύδου

Επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 35 αλλοδαπών, που επέβαιναν σε λέμβο 32 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Γαύδου, πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ). Το σκάφος της FRONTEX περισυνέλεξε με ασφάλεια τους επιβαίνοντες, οι οποίοι μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης για την παροχή φροντίδας και την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 35 αλλοδαπών πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).
  • Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από σκάφος της FRONTEX, το οποίο εντόπισε και περισυνέλεξε με ασφάλεια τους επιβαίνοντες σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 32 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Γαύδου.
  • Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης για την παροχή της προβλεπόμενης φροντίδας και την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών.

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Eπιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 35 αλλοδαπών, που επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 32 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Γαύδου, πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

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Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από σκάφος της δύναμης της FRONTEX, το οποίο εντόπισε και περισυνέλεξε με ασφάλεια τους επιβαίνοντες. Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης για την παροχή της προβλεπόμενης φροντίδας και την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών.

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