Μπάλσα Πόποβιτς: Στην Ελλάδα για να υπογράψει στον Ολυμπιακό ο 26χρονος Μαυροβούνιος

Ο Μπάλσα Πόποβιτς έφτασε στην Ελλάδα το Σάββατο (27/6) για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Ο 26χρονος Μαυροβούνιος τερματοφύλακας, ο οποίος αναδείχθηκε κορυφαίος γκολκίπερ του σερβικού πρωταθλήματος την περασμένη σεζόν, αναμένεται να υπογράψει αφού περάσει τις ιατρικές εξετάσεις, έχοντας ήδη συμφωνήσει στους όρους του συμβολαίου του.

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Μπάλσα Πόποβιτς
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Μπάλσα Πόποβιτς βρίσκεται στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό.
  • Ο 26χρονος Μαυροβούνιος τερματοφύλακας αναδείχθηκε κορυφαίος γκολκίπερ του σερβικού πρωταθλήματος την περασμένη σεζόν.
  • Ο Πόποβιτς έχει ήδη συμφωνήσει στους όρους του συμβολαίου του με τους «ερυθρόλευκους» και αναμένεται να υπογράψει μετά τις ιατρικές εξετάσεις.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στην Ελλάδα βρίσκεται από το μεσημέρι του Σαββάτου (27/6) ο Μπάλσα Πόποβιτς, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό.

Ο 26χρονος Μαυροβούνιος τερματοφύλακας ανήκε στον Ερυθρό Αστέρα, αλλά αγωνιζόταν ως δανεικός στην ΟΦΚ Βελιγραδίου, με την οποία κατέγραψε 34 συμμετοχές την περασμένη σεζόν και αναδείχθηκε κορυφαίος γκολκίπερ του σερβικού πρωταθλήματος.

Ο υψηλόσωμος (1,94μ.) πορτιέρε, που είναι τέσσερις φορές διεθνής με την εθνική ομάδα του Μαυροβουνίου, έχει ήδη συμφωνήσει στους όρους του συμβολαίου του με τους «ερυθρόλευκους» και αναμένεται να το υπογράψει, μόλις περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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