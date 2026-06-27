Μπάλσα Πόποβιτς: Στην Ελλάδα για να υπογράψει στον Ολυμπιακό ο 26χρονος Μαυροβούνιος

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Στην Ελλάδα βρίσκεται από το μεσημέρι του Σαββάτου (27/6) ο Μπάλσα Πόποβιτς, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό.

Ο 26χρονος Μαυροβούνιος τερματοφύλακας ανήκε στον Ερυθρό Αστέρα, αλλά αγωνιζόταν ως δανεικός στην ΟΦΚ Βελιγραδίου, με την οποία κατέγραψε 34 συμμετοχές την περασμένη σεζόν και αναδείχθηκε κορυφαίος γκολκίπερ του σερβικού πρωταθλήματος.

Ο υψηλόσωμος (1,94μ.) πορτιέρε, που είναι τέσσερις φορές διεθνής με την εθνική ομάδα του Μαυροβουνίου, έχει ήδη συμφωνήσει στους όρους του συμβολαίου του με τους «ερυθρόλευκους» και αναμένεται να το υπογράψει, μόλις περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ