Πτολεμαΐδα: 36χρονη κατηγορείται για εκβιασμό και απάτη μέσω διαδικτυακής χαρτομαντείας

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων Εορδαίας εξιχνίασαν υπόθεση εκβίασης και απάτης μέσω διαδικτύου στην Πτολεμαΐδα, όπου μία 36χρονη κατηγορείται ότι απέσπασε 4.770 ευρώ από έναν 41χρονο άνδρα. Η κατηγορούμενη φέρεται να υποσχέθηκε υπηρεσίες χαρτομαντείας και στη συνέχεια εκβίασε το θύμα με την απειλή δημοσιοποίησης ιδιωτικών συνομιλιών, οδηγώντας τον σε διαδοχικές καταθέσεις χρημάτων.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Υπόθεση εκβίασης και απάτης μέσω διαδικτύου εξιχνιάστηκε στην Πτολεμαΐδα, με θύμα έναν 41χρονο άνδρα και κατηγορούμενη μία 36χρονη Ελληνίδα.
  • Ο 41χρονος κατήγγειλε ότι επικοινώνησε, μέσω πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης, με γυναίκα η οποία του υποσχέθηκε υπηρεσίες χαρτομαντείας, καταβάλλοντας αρχικά το ποσό των 250 ευρώ.
  • Στη συνέχεια, η γυναίκα άρχισε να τον εκβιάζει με απειλές για δημοσιοποίηση συνομιλιών, με αποτέλεσμα ο 41χρονος να καταβάλει συνολικά 4.770 ευρώ.

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Υπόθεση εκβίασης και απάτης μέσω διαδικτύου εξιχνίασαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας, με θύμα έναν 41χρονο άνδρα και κατηγορούμενη μία 36χρονη Ελληνίδα.

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Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 41χρονος, κατήγγειλε ότι στα μέσα Φεβρουαρίου του 2026 επικοινώνησε, μέσω πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης, με γυναίκα η οποία του υποσχέθηκε υπηρεσίες χαρτομαντείας, υποστηρίζοντας ότι θα μπορούσε να τον βοηθήσει στην επίλυση προσωπικού του ζητήματος.

Για την παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών, ο άνδρας κατέβαλε αρχικά το ποσό των 250 ευρώ, καταθέτοντάς το σε τραπεζικό λογαριασμό, που του υπέδειξε η φερόμενη ως δράστιδα.

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Ωστόσο, σύμφωνα με την καταγγελία, στη συνέχεια η γυναίκα άρχισε να τον εκβιάζει, απειλώντας ότι θα δημοσιοποιήσει τις ιδιωτικές συνομιλίες τους σε άλλο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, εάν δεν της καταβάλει επιπλέον χρηματικό ποσό.

Υπό το βάρος των απειλών, ο 41χρονος προχώρησε σε νέες καταθέσεις συνολικού ύψους 4.520 ευρώ στον ίδιο τραπεζικό λογαριασμό, με αποτέλεσμα η συνολική οικονομική του ζημία να ανέλθει στα 4.770 ευρώ.

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Έπειτα από την αξιοποίηση των στοιχείων της υπόθεσης και την αστυνομική έρευνα, οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν τα στοιχεία της 36χρονης, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της εκβίασης και της απάτης.

Την προανάκριση διενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας, ενώ η δικογραφία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.

Πηγή: Ert News

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