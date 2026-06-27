Ισπανία: Άγρια επίθεση σε 13χρονη Βρετανίδα για μια ξαπλώστρα – Με σπασμένη μύτη η ανήλικη

Μια 13χρονη Βρετανίδα τουρίστρια δέχτηκε άγριο ξυλοδαρμό στο πρόσωπο από ενήλικο άνδρα σε ξενοδοχείο στην Κόστα Μπράβα της Ισπανίας, επειδή κάθισε σε μια άδεια ξαπλώστρα, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα. Το περιστατικό οδήγησε σε γενικευμένη συμπλοκή και πανικό μεταξύ των τουριστών, ενώ καταγγέλλονται αδράνεια των αρχών και της διοίκησης του ξενοδοχείου να διαχειριστούν τη βίαιη ομάδα.

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Πηγή: The Sun
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Μια εφιαλτική τροπή πήραν οι διακοπές για μια οικογένεια Βρετανών τουριστών στο ξενοδοχείο Hotel Santa Susanna στην Ισπανία, όταν μια 13χρονη κοπέλα γρονθοκοπήθηκε άγρια στο πρόσωπο από ενήλικο άνδρα, επειδή κάθισε σε μια άδεια ξαπλώστρα. Η ανήλικη δέχτηκε καταιγισμό χτυπημάτων στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα και σπασμένη μύτη.

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Το περιστατικό πυροδότησε μια γενικευμένη, βίαιη συμπλοκή δίπλα στην πισίνα του ξενοδοχείου, μετατρέποντας το θέρετρο σε πεδίο μάχης.

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Η άγρια επίθεση σημειώθηκε όταν το 13χρονο κορίτσι, φορώντας το μαγιό του, κάθισε σε μια ξαπλώστρα χωρίς να γνωρίζει ότι την είχε δεσμεύσει μια ομάδα περίπου 30 ντόπιων Ρομά που διέμεναν στο ξενοδοχείο. Αντί για οποιαδήποτε λεκτική παρατήρηση, ένας άνδρας της συγκεκριμένης ομάδας, επιτέθηκε αμέσως στην έφηβη, ρίχνοντάς της μπουνιές στο πρόσωπο.

 


Μέσα σε δευτερόλεπτα, οι φίλοι του δράστη  άρχισαν και αυτοί να επιτίθενται, ενώ Βρετανοί τουρίστες έσπευσαν ηρωικά να προστατεύσουν το παιδί. Ακολούθησε πανδαιμόνιο, με εκτοξεύσεις αντικειμένων ενώ ποτά, ποτήρια και καρέκλες εκσφενδονίζονταν πάνω από τα κεφάλια των λουόμενων.

 

Παράλληλα, μητέρες ούρλιαζαν στα παιδιά τους να βγουν από το νερό, ενώ πολλοί έτρεχαν να σωθούν, καθώς λίγο πριν είχαν ακουστεί πυροτεχνήματα και πίστεψαν ότι βρισκόταν σε εξέλιξη τρομοκρατικό χτύπημα. Εκτός από τη 13χρονη, αρκετοί από τους τουρίστες που παρενέβησαν κατέληξαν με μώλωπες, αμυχές και μαύρα μάτια.

Καταγγελίες για αδράνεια των υπευθύνων

Στο σημείο κατέφθασαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο. Ωστόσο, οι μαρτυρίες των παραθεριστών προκαλούν οργή, καθώς καταγγέλλουν ότι τόσο η αστυνομία όσο και η διεύθυνση του ξενοδοχείου δήλωσαν «πολύ φοβισμένοι» για να προχωρήσουν σε συλλήψεις ή αποβολή της βίαιης ομάδας από το συγκρότημα, λόγω φόβου για αντίποινα.

Αντί να εκδιωχθούν οι δράστες, το ξενοδοχείο επέλεξε να μεταφέρει την τρομοκρατημένη βρετανική οικογένεια σε άλλο θέρετρο μετά την έξοδο της κοπέλας από το νοσοκομείο. Δεκάδες τουρίστες παραμένουν πλέον κλειδωμένοι στα δωμάτιά τους, έχοντας τοποθετήσει βαλίτσες πίσω από τις πόρτες για ασφάλεια, καταγγέλλοντας την πλήρη απουσία μέριμνας από τους υπευθύνους.

Η εταιρεία Love Holidays, μέσω της οποίας είχαν γίνει πολλές κρατήσεις, δήλωσε ότι διερευνά το περιστατικό με τη διοίκηση του ξενοδοχείου ως ζήτημα απόλυτης προτεραιότητας.

Πηγή: The Sun

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