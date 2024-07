Ιταλία: Δυο γυναίκες μετέτρεψαν παραλία σε… ρινγκ για μια ξαπλώστρα – Άγριο ξύλο και με τους ναυαγοσώστες – ΒΙΝΤΕΟ

Η… μάχη της ξαπλώστρας δεν περιορίζεται μόνο στη χώρα μας, με ένα πρωτοφανές περιστατικό να εκτυλίσσεται σε παραλία της Νάπολη, στη γειτονική Ιταλία.

Δύο γυναίκες έφτασαν σε σημείο να πιαστούν στα… χέρια με ναυαγοσώστες και λοιπούς λουόμενους, στο παραθαλάσσιο θέρετρο Varcaturo. Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι δύο γυναίκες απαίτησαν να τους δοθούν ξαπλώστρες μπροστά στο κύμα, παρακάμπτοντας τους λουόμενους που ήδη βρίσκονταν εκεί.

Όπως ήταν φυσικό, υπήρξε αναστάτωση με τα πνεύματα γρήγορα να οξύνονται και την κατάσταση να βγαίνει εκτός ελέγχου. Οι δύο γυναίκες πιάστηκαν στα χέρια με άλλους λουόμενους, αλλά και με τους ναυαγοσώστες που έσπευσαν να χωρίσουν τους εμπλεκόμενους και να επιβάλλουν την τάξη.

Σύμφωνα με την Daily Mail, το περιστατικό διήρκεσε πάνω από μισή ώρα με τους ντόπιους να στέλνουν σχετική αναφορά στον βουλευτή Φρανσέσκο Εμίλιο Μπορέλι, ο οποίος στην προσωπική του σελίδα σε γνωστό μέσο κοινωνικής δικτύωσης έκανε λόγο για «ανεξέλεγκτη βία» και δήλωσε ότι οι δράστες «δεν ξέρουν πώς να συμπεριφέρονται δημόσια και πρέπει να αναμορφωθούν».

«Οι γυναίκες διακινδύνευσαν την ασφάλεια του κοινού. Ένας καυγάς μεταξύ γυναικών μπροστά σε οικογένειες και παιδιά. Για ποιο λόγο; Για μια ξαπλώστρα στην παραλία. Έχουμε ξεπεράσει κάθε φαντασία», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Rissa tra donne in un noto lido di Varcaturo per un lettino sulla riva. Europa Verde: “Violenza fuori controllo, chi non sa stare in mezzo alla gente deve essere rieducato.” pic.twitter.com/IIxb9qcbcH

— Francesco Borrelli (@NotizieFrance) July 14, 2024