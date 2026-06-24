Ισραήλ – Λίβανος: Χωρίς κοινή ανακοίνωση η πρώτη ημέρα του 5ου γύρου συνομιλιών στην Ουάσινγκτον – Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις

Η πρώτη ημέρα του 5ου γύρου των άμεσων συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στην Ουάσινγκτον, ύστερα από περισσότερες από οκτώ ώρες διαβουλεύσεων. Οι δύο πλευρές δεν εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση μετά το τέλος των επαφών.

Σύμφωνα με πηγή που έχει γνώση των συνομιλιών, μια κοινή δήλωση θεωρείται πιθανότερο να εκδοθεί μετά την ολοκλήρωση των επαφών την Πέμπτη, όταν οι αντιπροσωπείες αναμένεται να κάνουν συνολική αποτίμηση της διαδικασίας.

Οι συζητήσεις της Τρίτης κάλυψαν πολιτικά ζητήματα και θέματα ασφάλειας. Οι συνομιλίες συνεχίζονται σήμερα, Τετάρτη, στο Πεντάγωνο, όπου οι αντιπροσωπείες θα επικεντρωθούν αποκλειστικά στα ζητήματα ασφάλειας. Την Πέμπτη, οι δύο πλευρές θα επιστρέψουν στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, προκειμένου να συνεχίσουν το πολιτικό σκέλος των διαπραγματεύσεων.

Πίεση των ΗΠΑ για περιορισμένη αποχώρηση από τον νότιο Λίβανο

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν να εξασφαλίσουν από το Ισραήλ μια περιορισμένη αποχώρηση από περιοχές του νότιου Λιβάνου. Στις συγκεκριμένες περιοχές, ο λιβανέζικος στρατός θα αντικαταστήσει τις ισραηλινές δυνάμεις, στο πλαίσιο ενός λεγόμενου «πιλοτικού προγράμματος».

Η αμερικανική πίεση συνδέεται με την προσπάθεια της Ουάσινγκτον να σταθεροποιήσει το πρόσφατο μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν. Το μνημόνιο φέρεται να προβλέπει τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων στον Λίβανο.

Αντιδράσεις στο Ισραήλ για το μνημόνιο με το Ιράν

Η συγκεκριμένη συμφωνία έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στο Ισραήλ, καθώς το Τελ Αβίβ δεν συμμετέχει σε αυτή. Η ισραηλινή πλευρά υποστηρίζει ότι η Τεχεράνη δεν πρέπει να έχει ρόλο στις εξελίξεις που αφορούν τον Λίβανο.

Παράλληλα, το Τελ Αβίβ εκτιμά ότι το μνημόνιο υπονομεύει τις προσπάθειες των ΗΠΑ να διαχωρίσουν τα δύο παράλληλα διπλωματικά και στρατιωτικά μέτωπα.

Πηγή: Times of Israel