Πούτιν: Η Ρωσία είναι έτοιμη για συνομιλίες με την Ουκρανία στη βάση των συμφωνηθέντων στην Κωνσταντινούπολη

Την ετοιμότητα της Ρωσίας για επανεκκίνηση των ειρηνευτικών συνομιλιών με την Ουκρανία επανέλαβε ο Βλαντίμιρ Πούτιν, τονίζοντας ότι αυτές μπορούν να πραγματοποιηθούν στη βάση του προσχεδίου συμφωνίας που είχε διαμορφωθεί στην Κωνσταντινούπολη το 2022. Ο Ρώσος πρόεδρος, υποστήριξε παράλληλα ότι τα πλήγματα της Ουκρανίας σε μη στρατιωτικές υποδομές δεν επηρεάζουν την εξέλιξη των επιχειρήσεων στο μέτωπο. Όπως ανέφερε, οι επιθέσεις αυτές, ιδίως μέσω μη επανδρωμένων αεροσκαφών, έχουν στόχο την αποσταθεροποίηση της ρωσικής κοινωνίας και τη δημιουργία κλίματος ανασφάλειας, αποσκοπώντας στο να προκαλέσουν αβεβαιότητα σε μια περίοδο που η Δύση στηρίζει ενεργά την Ουκρανία.

Την ίδια ώρα, ο ίδιος εκτίμησε ότι οι ρωσικές δυνάμεις βρίσκονται κοντά στην κατάληψη της Κοστιαντίβκα στην περιοχή του Ντονέτσκ, σημείο που θεωρείται κομβικό στο λεγόμενο «σύστημα οχυρώσεων» της Ουκρανίας στα ανατολικά. Ωστόσο, μία από τις κύριες προϋποθέσεις της Μόσχας για τη διεξαγωγή ειρηνευτικών συνομιλιών παραμένει να αποσύρει η Ουκρανία τις δυνάμεις της από την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς – μια περιοχή που η Ρωσία προσπαθεί να καταλάβει από το 2014, με τον στρατό του Κιέβου να ελέγχει ακόμη τμήματά της και να αποκλείει κατηγορηματικά το ενδεχόμενο παράδοσής της.

Το «πάγωμα» των αμερικανικών συνομιλιών και οι κατηγορίες Λαβρόφ

Στο διπλωματικό πεδίο, η Μόσχα δήλωσε ότι οι ΗΠΑ, δεν προσπαθούν πλέον να είναι ένας «αντικειμενικός μεσολαβητής» στις προσπάθειές τους να μεσολαβήσουν για τον τερματισμό του ολοκληρωτικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. «Όσον αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες, κρίνοντας από τις ενέργειές τους, φαίνεται να εγκαταλείπουν κάθε αξίωση για τον ρόλο του αντικειμενικού μεσολαβητή και αντ’ αυτού ακολουθούν μια πορεία κλιμάκωσης της πίεσης των κυρώσεων προς τη Ρωσία», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, σε ξένους απεσταλμένους στη Μόσχα.

Οι συνομιλίες υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για τον τερματισμό της εισβολής πλήρους κλίμακας της Ρωσίας στην Ουκρανία, παραμένουν ουσιαστικά «παγωμένες», καθώς η προσοχή του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έχει στραφεί προς τη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, ο Λαβρόφ ισχυρίστηκε ότι η Ευρώπη «μετατρέπεται σε σημαντική απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια» παρέχοντας στρατιωτική υποστήριξη στο Κίεβο.

Το παρασκήνιο με την ΕΕ και η «φόρμουλα του Άνκορατζ»

Στην ίδια γραμμή, ο Γιούρι Ουσάκοφ, σύμβουλος του Ρώσου Προέδρου, δήλωσε ότι «η Ρωσία είναι δήθεν έτοιμη για διάλογο με την Ευρωπαϊκή Ένωση, επαναλαμβάνοντας το αφήγημα του Κρεμλίνου ότι η Ευρώπη –και όχι η Μόσχα– είναι αυτή που παρατείνει τον πόλεμο». Η τοποθέτηση αυτή έρχεται στον απόηχο των αποκαλύψεων για τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ο οποίος αναγκάστηκε την περασμένη εβδομάδα να υπερασπιστεί την αιφνιδιαστική απόφασή του να ανοίξει έναν διπλωματικό δίαυλο με το Κρεμλίνο για να αξιολογήσει αν υπάρχουν προϋποθέσεις ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων. Αν και το γραφείο του Κόστα δεν το επιβεβαίωσε, γίνεται αντιληπτό ότι ο Ρώσος αξιωματούχος με τον οποίο ήρθε σε επαφή η ομάδα του –η οποία κατέληξε ότι μια τέτοια πιθανότητα δεν είναι βιώσιμη προς το παρόν– ήταν ο ίδιος ο Ουσάκοφ.

Ο σύμβουλος του Πούτιν δεν σχολίασε οποιαδήποτε πιθανή επαφή με την ομάδα του Κόστα, αλλά έσπευσε να κατηγορήσει τις Βρυξέλλες, ότι προσπαθούν να «υπονομεύσουν τις συμφωνίες στο Άνκορατζ», αναφερόμενος στη σύνοδο κορυφής της Αλάσκας μεταξύ του Τραμπ και του Πούτιν τον περασμένο Αύγουστο. Εκείνη η συνάντηση είχε λήξει χωρίς δεσμεύσεις για κατάπαυση του πυρός, όμως η Μόσχα ισχυρίζεται ότι η Ουάσιγκτον συμφώνησε στη λεγόμενη «φόρμουλα του Άνκορατζ» – ένα χαλαρά καθορισμένο σύνολο «κατανοήσεων» για το πάγωμα της γραμμής του μετώπου και τον περιορισμό της δυτικής στρατιωτικής υποστήριξης προς το Κίεβο, το οποίο ωστόσο οι Αμερικανοί αξιωματούχοι δεν έχουν αναγνωρίσει ποτέ».