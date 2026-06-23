Δούκας για τους βανδαλισμούς στο σπίτι του Νίκου Χαρδαλιά: «Καταδικάζω απερίφραστα – Να βρεθεί κοινά αποδεκτή λύση για τα Προσφυγικά»»

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Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, με ανάρτησή του που έκανε το μεσημέρι της Τρίτης (23/6) στο X, καταδικάζει απερίφραστα τους βανδαλισμούς έξω από την οικία του Νίκου Χαρδαλιά. Συγχρόνως όμως επέμεινε στην ανάγκη εξεύρεσης λύσης για τα Προσφυγικά της Αλεξάνδρας.

«Θέλω να είμαι σαφής. Καταδικάζω απερίφραστα την επίθεση στο σπίτι του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά. Επιμένω όμως και στην ανάγκη του διαλόγου για μια κοινά αποδεκτή λύση στο θέμα των προσφυγικών» αναφέρει χαρακτηριστικά ο Χάρης Δούκας

Θέλω να είμαι σαφής. Καταδικάζω απερίφραστα την επίθεση στο σπίτι του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά. Επιμένω όμως και στην ανάγκη του διαλόγου για μια κοινά αποδεκτή λύση στο θέμα των προσφυγικών. — Haris Doukas (@h_doukas) June 23, 2026

«Η ζωή του απεργού πείνας Αριστοτέλη Χαντζή βρίσκεται σε κίνδυνο»

Σε προηγούμενη ανάρτησή του ο δήμαρχος Αθηναίων έγραφε:

«Η ζωή του απεργού πείνας Αριστοτέλη Χαντζή βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο.

Ο Δήμος Αθηναίων είχε από τις 20 Απριλίου, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ζητήσει να ληφθούν από την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση πρωτοβουλίες διαλόγου με την κοινότητα των Προσφυγικών, που θα οδηγήσουν σε συναινετικές λύσεις για την αποκατάσταση των κτιρίων (με σεβασμό στην ιστορικότητά τους), την ανάπλαση της περιοχής και την εξασφάλιση στέγης για τους σήμερα διαμένοντες σε αυτά.

Ζητήσαμε να αποκλειστεί κάθε περίπτωση βίαιης παρέμβασης των αρχών στην περιοχή.

Επανέλαβα τη σχετική πρόταση πριν 10 μέρες.

Όμως, η κρισιμότητα των στιγμών, ειδικά όταν μια ανθρώπινη ζωή κινδυνεύει, επιβάλλει να υπάρξουν άμεσες παρεμβάσεις που θα οδηγήσουν σε αποκλιμάκωση της έντασης.

Απευθύνω παράκληση προς όλους να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου για το σύνολο του σχεδιασμού.

Ο χρόνος τελειώνει.

Ας δώσουμε μια πραγματική ευκαιρία ώστε να βρεθεί μια κοινά αποδεκτή λύση.»