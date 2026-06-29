YFSF: Η αποκάλυψη που έκανε ο Μπουρδούμης για Θεοφάνους ως “Βοσκόπουλος”

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Lifestyle

Μπουρδούμης
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης μιμήθηκε τον Τόλη Βοσκόπουλο στο YFSF και αμέσως μετά αιφνιδίασε το κοινό και τον κριτή Γιώργο Θεοφάνους με μια αποκάλυψη.
  • Ο ηθοποιός αποκάλυψε πως το μακρινό 1997, ο Γιώργος Θεοφάνους τον είχε προσεγγίσει για να γίνει μέλος του πρώτου boy band, των ONE.
  • Ο Γιώργος Θεοφάνους ξέσπασε σε γέλια και υπογράμμισε με χιούμορ “να ξανακάνουμε ένα κάστινγκ”, αφού ο Μπουρδούμης είχε αναρωτηθεί αν “μπορεί, ίσως, τώρα να ήμουν ένας από τους ONE”.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Τον Τόλη Βοσκόπουλο μιμήθηκε στη σκηνή του YFSF ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης, τη νύχτα της Κυριακής, στον ΑΝΤ1.

Ρωσία: Ο Πούτιν παραδέχθηκε ελλείψεις καυσίμων – Σκληρή στάση για Ουκρανία

Αμέσως μετά τη σκηνική του προσπάθεια, ωστόσο, ο δημοφιλής πρωταγωνιστής έμελλε να γυρίσει πίσω στον χρόνο αιφνιδιάζοντας τόσο το τηλεοπτικό κοινό όσο και τον κριτή του YFSF, Γιώργο Θεοφάνους.

Κι αυτό μιας και του θύμισε την πρώτη τους γνωριμία και τη φράση που είχε ακούσει από τον έμπειρο συνθέτη. “Μου επιτρέπετε να πω κάτι για τον Γιώργο; Έχω ένα λεπτό; Θα αποκαλύψω κάτι το οποίο δεν το θυμάται ο Γιώργος Θεοφάνους”.

Μουντιάλ 2026: Στους 16 ο Καναδάς με γκολ στις καθυστερήσεις – Δείτε βίντεο

“Να ξανακάνουμε κάστινγκ”

“Το μακρινό 1997 εμφανίζομαι επαγγελματικά στο θέατρο, παίζοντας στο Grease, σε εκείνη τη μυθική παράσταση με τον Μάριο Φραγκούλη. Μόλις είχα τελειώσει τη σχολή και είχα παίξει κάποιες παραστάσεις. Ο Γιώργος Θεοφάνους έρχεται και με φέρνει σε επαφή ο Μάριος Φραγκούλης, ο οποίος πρωταγωνιστούσε και με κάλεσε στο καμαρίνι για να τον γνωρίσω”.

“Μου λες τότε… θα κάνουμε το πρώτο boy band, τους ONE” σημείωσε χαρακτηριστικά ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης για να αναρωτηθεί, αμέσως, ο Γιώργος Θεοφάνους: “Α, σε ήθελα για τους ONE; Αλήθεια;”.

Γιατί με είχες δει στην παράσταση και τα ‘χασα εγώ. Γιατί σκεφτόμουν πως μόλις βγήκα από τη δραματική σχολή, δεν ήξερα τι να πω. Μπορεί, ίσως, τώρα να ήμουν ένας από τους ONE” πρόσθεσε, με χαμόγελο, ο γνωστός ηθοποιός και διαγωνιζόμενος στον φετινό κύκλο του YFSF. “Ήθελα να το πω μετά από τόσα χρόνια, που είχα την ευκαιρία”.

Ξεσπώντας σε γέλια, λοιπόν, ο Γιώργος Θεοφάνους υπογράμμισε με χιούμορ “να ξανακάνουμε ένα κάστινγκ” και δόθηκε συνέχεια στη γνώριμη ροή του σόου μεταμφιέσεων του ΑΝΤ1.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ