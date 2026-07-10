Αλέξανδρος Μυλωνάς: «Τη δεκαετία του ’80 στη Νέα Υόρκη έκανα παραστάσεις στο Off-Off-Broadway που σημαίνει ότι δεν πληρώνεσαι»

Καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» με την Αθηναΐδα Νέγκα στο Action24 βρέθηκε το βράδυ της Πέμπτης (9/7) ο Αλέξανδρος Μυλωνάς. Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε για τη διαδρομή του στον χώρο της υποκριτικής, τα χρόνια που έζησε στη Νέα Υόρκη, καθώς και για την εμπειρία του στο Off-Broadway.

Παράλληλα, έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι, σε αντίθεση με όσα συχνά αναφέρονται, δεν έχει εμφανιστεί στο Broadway, αλλά στο Off-Broadway, αποκαλύπτοντας και τη μεγαλύτερη καλλιτεχνική φιλοδοξία του.

«Δεν έχω παίξει Broadway, έχω παίξει Off-Broadway. Νομίζω το “είμαι στην Επίδαυρο είναι αυτό που θέλω περισσότερο. Βέβαια δεν θα έλεγα όχι σε μια παράσταση στο Broadway, να εξηγούμαστε. Δεν έχω πια επαφή με το Broadway, όχι πια», τόνισε.

Έκανα παραστάσεις στο Off-Broadway και το Off-Off-Broadway

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός γύρισε τον χρόνο πίσω στα χρόνια που έζησε στη Νέα Υόρκη, περιγράφοντας την εμπειρία του από τις παραγωγές του Off-Broadway και τις οικονομικές δυσκολίες που συνόδευαν εκείνη την περίοδο.

«Γύρισα στην Ελλάδα το ’88 και έκτοτε είμαι στην Ελλάδα. Έκατσα στην Νέα Υόρκη το μεγαλύτερο κομμάτι της δεκαετίας του ’80. Έκανα παραστάσεις στο Off-Broadway και το Off-Off-Broadway, που σημαίνει ότι δεν πληρώνεσαι. Δεν πληρώνεσαι ή μπορεί να πάρεις εκατό δολάρια για όλη τη δουλειά ας πούμε. Ένα συμβολικό ποσό. Από θιάσους…», ανέφερε ο ηθοποιός και πρόσθεσε:

«Όχι θίασοι δεν είναι θίασοι αυτοί. Οργανώνουν μια παράσταση χωρίς να είναι θίασος ο οποίος μετά θα κάνει κάτι άλλο. Είναι μια προσωρινή ομάδα θα έλεγα. Δηλαδή ανεβάζουν ένα έργο και παίρνουν κάποιους ηθοποιούς για το έργο αυτό».