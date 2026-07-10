Συγκινεί η Ιωάννα Τούνη: «Δεν ξέρω τι έκανα για να σε αξίζω, αλλά ξέρω πως δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς εσένα»

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Lifestyle

Ιωάννα Τούνη
Φωτογραφία: Instagram/j.touni
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Μεγάλη δύναμη της Ιωάννας Τούνη, αποτελούν οι άνθρωποι του φιλικού περιβάλλοντός της. Ένα από τα πιο κοντινά της άτομα, είναι η Στέλλα Πάσσαρη. Οι δύο γυναίκες είναι κολλητές εδώ και πολλά χρόνια, ενώ την Πέμπτη 9 Ιουλίου η influencer και επιχειρηματίας έκανε μία πολύ συγκινητική δημοσίευση στο Instagram, η οποία είναι αφιερωμένη στην «αδελφή που ποτέ δεν είχα», όπως χαρακτηριστικά την αποκάλεσε.

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Υπενθυμίζεται ότι η Στέλλα Πάσσαρη είναι νονά του τριών ετών Πάρη, ενώ η Ιωάννα Τούνη την πάντρεψε τον περασμένο Νοέμβρη.

Στο post της, η διάσημη influencer μοιράστηκε κάποιες φωτογραφίες τους, από το πρόσφατο ταξίδι που πραγματοποίησαν στο Μπαλί.

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Η Ιωάννα Τούνη, στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε τα στιγμιότυπα, έχει γράψει: «Η μεγαλύτερη μου δύναμη & η μεγαλύτερη μου έμπνευση! Η κολλητή μου, η κουμπάρα μου, η συνέταιρός μου, η αδελφή που ποτέ δεν είχα.

Ο άνθρωπος που στάθηκε βράχος δίπλα μου στις πιο όμορφες αλλά και στις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής μου. Που πίστεψε σε μένα όταν εγώ αμφέβαλλα, που χάρηκε κάθε μου επιτυχία σαν να ήταν δική της και που δεν έφυγε ποτέ, ό,τι κι αν συνέβη…

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Δεν ξέρω τι έκανα για να σε αξίζω, αλλά ξέρω πως δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς εσένα. Σ’ αγαπώ άπειρα και εύχομαι να έχουμε πάντα η μία την άλλη, σε κάθε όνειρο, σε κάθε δυσκολία και σε κάθε νέα αρχή…». 

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ι ω ά ν ν α Τ ο ύ ν η (@j.touni)

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