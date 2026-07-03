Φραγκολιάς: Η είσοδος με μηχανές και η αλλαγή στα μαλλιά που άφησε άφωνη τη Σταματίνα Τσιμτσιλή

Ο Κώστας Φραγκολιάς και ο Λευτέρης Μητσόπουλος έκαναν μια εντυπωσιακή είσοδο στο πλατό του Happy Day με μηχανές, στην τελευταία εκπομπή της σεζόν. Η έκπληξη ήρθε όταν ο Κώστας Φραγκολιάς αποκάλυψε πως είχε βάψει τα μαλλιά του ξανθά, αφήνοντας άφωνη την Σταματίνα Τσιμτσιλή.

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Φραγκολιάς
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Κώστας Φραγκολιάς και ο Λευτέρης Μητσόπουλος μπήκαν στο πλατό του Happy Day με μηχανές, κάνοντας μια εντυπωσιακή είσοδο.
  • Η έκπληξη ήρθε μόλις ο Κώστας Φραγκολιάς έβγαλε το κράνος του.
  • Είχε βάψει τα μαλλιά του ξανθά, μια αλλαγή για την οποία δεν είχε προειδοποιήσει κανέναν, αφήνοντας άφωνη τη Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο Κώστας Φραγκολιάς και ο Λευτέρης Μητσόπουλος μπήκαν στο πλατό του Happy Day με μηχανές.

Η εντυπωσιακή είσοδος προκάλεσε γέλια την ομάδα, που κλείνει σήμερα με την τελευταία εκπομπή της σεζόν, αλλά η έκπληξη του Κώστα Φραγκολιά ήρθε μόλις έβγαλε το κράνος.

Είχε βάψει τα μαλλιά του ξανθά και όπως φάνηκε από την αντίδραση της Σταματίνας Τσιμτσιλή, δεν είχε προειδοποιήσει κανέναν για αυτή την αλλαγή.

«Δεν το πιστεύω! Σε θυμάμαι έτσι πριν 30 χρόνια! Πόσο καιρό το προετοιμάζατε αυτό;», σχολίασε η παρουσιάστρια του Happy Day.

«Το καλοκαίρι φεύγω Γερμανία για ταινίες», της απάντησε με χιούμορ ο Κώστας Φραγκολιάς.

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