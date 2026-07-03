Φραγκολιάς: Η είσοδος με μηχανές και η αλλαγή στα μαλλιά που άφησε άφωνη τη Σταματίνα Τσιμτσιλή

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Ο Κώστας Φραγκολιάς και ο Λευτέρης Μητσόπουλος μπήκαν στο πλατό του Happy Day με μηχανές.

Η εντυπωσιακή είσοδος προκάλεσε γέλια την ομάδα, που κλείνει σήμερα με την τελευταία εκπομπή της σεζόν, αλλά η έκπληξη του Κώστα Φραγκολιά ήρθε μόλις έβγαλε το κράνος.

Είχε βάψει τα μαλλιά του ξανθά και όπως φάνηκε από την αντίδραση της Σταματίνας Τσιμτσιλή, δεν είχε προειδοποιήσει κανέναν για αυτή την αλλαγή.

«Δεν το πιστεύω! Σε θυμάμαι έτσι πριν 30 χρόνια! Πόσο καιρό το προετοιμάζατε αυτό;», σχολίασε η παρουσιάστρια του Happy Day.

«Το καλοκαίρι φεύγω Γερμανία για ταινίες», της απάντησε με χιούμορ ο Κώστας Φραγκολιάς.