Παναγιώτης Στάθης – Στέφανος Σίσκος: Η τελευταία εκπομπή της σεζόν και οι ευχές για καλό καλοκαίρι

Τίτλοι τέλους για την εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” του ΑΝΤ1 το πρωί της Παρασκευής (3/7) με τους παρουσιαστές να εύχονται καλό καλοκαίρι.

Παναγιώτης Στάθης και Στέφανος Σίσκος αποχαιρέτησαν το κοινό με άρωμα… παραλίας.

«Εμείς εδώ κάπου πρέπει να κλείσουμε αλλά πρώτα πρέπει να πάρουμε μια γεύση από παραλία», είπε ο Παναγιώτης Στάθης, πηγαίνοντας σε απευθείας σύνδεση με τον Λάζο Μαντικό από παραλία της Αττικής.

«Καλό καλοκαίρι! Πρέπει να πάμε να βουτήξουμε και εμείς, έτσι;» ανέφερε ο Στέφανος Σίσκος.

«Νομίζω ότι για πρώτη φορά τελειώνουμε νωρίτερα από το κανονικό, αφήνουμε και δύο λεπτά κάβα στους επόμενους. Λοιπόν, καλό καλοκαίρι απ’ όλους! Άντε γεια σας! Καλό καλοκαίρι σε όλους! Γεια σας απ’ όλους μας, παιδιά!», πρόσθεσε ο παρουσιαστής, ολοκληρώνοντας την εκπομπή.